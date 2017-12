Le président chinois Xi Jinping adresse ses vœux du Nouvel An 2018

00:00/10:04

Camarades, chers amis, Mesdames et Messieurs,

Bonjour à tous ! Que le temps passe vite. Au moment où nous nous apprêtons à accueillir l’année 2018, j’adresse mes vœux pour cette nouvelle année aux Chinois de toutes les ethnies, à nos compatriotes des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à nos compatriotes de Taiwan, aux Chinois résidant à l’étranger, ainsi qu’à tous nos amis aux quatre coins du monde.

La fortune apprécie toujours un homme qui travaille dur. Le monde change d’aspect tous les jours. En 2017, nous avons organisé le 19e Congrès national du Parti communiste chinois et avons entamé la construction intégrale d’un pays socialiste moderne. Le PIB du pays a monté un nouvel escalier de 80 000 milliards de yuans. Plus de 13 millions d’emplois ont été créés aux niveaux urbain et rural. L’assurance vieillesse a couvert plus de 900 millions de personnes. 1,35 milliard de personnes bénéficient de l’assurance médicale de base. Plus de 100 millions de ruraux ont été sortis, de nouveau, de la pauvreté. « Où puis-je trouver un grand et spacieux abri de 1000, 10 000 travées, un immense toit que tous les pauvres du monde pourraient partager avec des visages souriants ? » 3,4 millions d’habitants dans des régions défavorisées ont été déplacés vers des endroits plus accueillants, et disposent de nouveaux logements. L’objectif de construire 6 millions d’appartements pour la réhabilitation des bidonvilles a été réalisé à l’avance. Le développement accéléré de diverses causes pour le bien-être, et l’amélioration de l’environnement écologique procurent à la population davantage de satisfaction, de bonheur et de sécurité. Il s’agit d’un grand pas vers l’édification intégrale d’une société de moyenne aisance.

Les réussites sont abondantes dans les domaines de l’innovation scientifique et technologique et la construction des grands travaux. Le « Huiyan », satellite d’astronomie à rayons X, a voyagé dans l’espace ; le C919, plus gros avion civil chinois, a volé dans le ciel ; l’ordinateur quantique a été fabriqué avec succès ; la culture du riz en eau salée a été testée ; le premier porte-avions fabriqué par la Chine a été mis à l’eau ; le planeur sous-marin « Aile maritime » a réussi l’observation en mer profonde ; la première exploration de glace combustible en zone maritime s’est avérée être un succès ; la quatrième phase du Port automatique de Yangshan a été mise en service; le grand pont reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao a été achevé dans son ensemble ; les trains à grande vitesse baptisés « Fuxing » filent sur le vaste territoire chinois… Je salue ici la grande créativité de la population chinoise.

Nous avons passé en revue des troupes sur le terrain d’entraînement conjoint de Zhurihe, lors de la commémoration du 90e anniversaire de l’établissement de l’Armée populaire de Libération de Chine (APL). Je me suis rendu à Hong Kong à l’occasion du 20e anniversaire de sa rétrocession à la Chine. De mes propres yeux, j’ai constaté que Hong Kong a pu maintenir une prospérité et une stabilité sur le long terme, avec le soutien ferme de la nation chinoise et que son avenir sera encore meilleur. Nous avons organisé une cérémonie commémorative à l’occasion du 80eanniversaire du début de la Guerre de résistance nationale anti-japonaise et une journée nationale pour commémorer les victimes du grand massacre de Nanjing, afin de retenir l’histoire et agir pour la paix.

Nous avons été le pays hôte de plusieurs rendez-vous diplomatiques, dont le premier Forum sur l’initiative « Ceinture et Route » pour la coopération internationale, le Sommet des pays des BRICS à Xiamen, et le Dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois et des partis étrangers. Pour ma part, j’ai participé à plusieurs conférences multilatérales importantes dans le monde, à l’exemple du Forum annuel de Davos en début de l’année, où j’ai prononcé un discours au siège général des Nations unies à Genève, du Sommet du G20 et de la Réunion des dirigeants des entités économiques de l’APEC. Ces rencontres m’ont permis d’échanger des vues avec différentes parties, d’aboutir à un compromis pour promouvoir la construction d’une communauté de destin commun pour l’humanité, qui puisse profiter à la population mondiale.

En 2017, j’ai reçu beaucoup de lettres, de la part des habitants tibétains du village de Yumai dans le district Longzi, des membres de la troupe artistique à cheval (wulanmuqi) de la bannière droite Sunud de Mongolie intérieure, de la part d’un professeur âgé de l’Université Jiaotong de Xi’an, qui a été le témoin du déplacement historique de l’université vers Xi’an, et d’étudiants fraîchement recrutés à l’Université de Nankai. J’ai été profondément touché par leurs histoires. Le sacrifice de la population, sans plaintes et regrets, m’a fait réaliser la grandeur de la population, et que le bonheur est le fruit des efforts.

L’année 2018 va inaugurer la pleine concrétisation de l’esprit du 19e Congrès national du PCC. Le Congrès a dessiné les belles perspectives du pays pour les trente années à venir. Une terrasse de neuf étages doit être construite à partir de sa base même. Pour la réalisation du plan, ne vous précipitez pas dans la fantaisie et ne portez pas attention au bruit de la fausseté, il faut travailler honnêtement et pas à pas.

L’année 2018 marque le 40ème anniversaire de l’application de la politique de réforme et d’ouverture. La réforme et l’ouverture constituent une voie incontournable pour le développement de la Chine moderne, et la réalisation du rêve chinois. En célébrant son 40ème anniversaire, nous allons mener jusqu’au bout la réforme, en créant une route dans la montagne et en construisant un pont sur l’eau.

Nous avons fait la promesse solennelle que la population défavorisée sorte de la pauvreté en 2020. Une promesse vaut mille pièces d’or. Il ne nous reste que trois ans avant 2020. Toute la société doit se mobiliser. En recourant aux élites et aux mesures adéquates, nous envisageons de remporter de nouvelles victoires. Si dans 3 ans, comme prévu, nous triomphons dans la bataille contre la pauvreté, pour la première fois la nation chinoise éradiquera ainsi pleinement la pauvreté absolue dans son histoire longue de plusieurs milliers d’années. Œuvrons ensemble pour cette cause qui pèse pour la nation chinoise et l’humanité dans son ensemble.

Actuellement, face à la paix et au développement de l’humanité, les attentes et les préoccupations coexistent. Le monde attend que la Chine affirme sa position et son attitude. Le monde est grand. La Chine, en tant que grand pays responsable, a des choses à dire. La Chine est ferme dans la sauvegarde de l’autorité et de la place des Nations unies. Elle est active dans l’application des devoirs et des responsabilités au niveau international. Elle est résolue dans le respect des promesses sur la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est motivée pour la promotion de la construction de l’initiative « Ceinture et Route ». Elle est persévérante dans l’exécution des rôles, comme bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement mondial, et gardien de l’ordre mondial. La Chine est disposée à œuvrer ensemble avec les populations des autres pays, pour créer un futur de l’humanité plus prospère et plus tranquille.

Nos acquis du développement reviennent à la population, et doivent lui profiter. Je sais que le peuple est préoccupé par divers problèmes, tels que l’éducation, l’emploi, les revenus, l’assurance sociale, les soins médicaux, les services aux personnes âgées, le logement et l’environnement. Les acquis sont nombreux, les soucis également. Notre travail pour le bien-être est encore long, ce qui nécessite de consolider le sens de notre devoir et de notre responsabilité, et de parachever le travail profitant à la population. Les comités du Parti, gouvernement et cadres à tous les échelons doivent se soucier, à tout instant, des préoccupations de la population et d’œuvrer au travail à la population. Penser à ce que pense la population, se préoccuper de ce qui préoccupe la population, pour une vie meilleure de la population.

