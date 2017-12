Le bout de l’an mais le début de nouveaux temps…

Réflexion sur le passé nécessaire pour l’avenir…

Quand je commençais mon cours de première année, j’interrogeais l’amphi et je leur demandais « Quel est selon vous la phrase la plus intelligente du monde ? » Après quelques essais infructueux de leur part je leur livrais ladite phrase qui était « Je ne sais pas ». Pas « je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien » de Socrate, il y a trop de coquetterie là-dedans pour qu’un jeune croit à ce genre d’affirmation. Non, se dire simplement « je ne sais pas », se poser des questions sur les limites de ce que l’on sait et qui vous permet d’agir.

Parce que tant qu’on n’a pas prononcé cette phrase on ne peut pas apprendre, on reste encombré, peu disponible à la connaissance, on n’arrive pas à déblayer les fausses connaissances, les stéréotypes, travail indispensable à toute acquisition de savoir fut-il une simple addition. Alors imaginez quand la logique n’est plus l’addition mais la dialectique entre des éléments complexes comme dans une société humaine.

Tout à l’heure j’ai dit à Marianne que notre livre, notre démarche dans ce blog, n’avait pas pour but de vous asséner des vérités, mais de faire comprendre que ce que vous croyez en toute bonne foi est peut -être inexact. Et ce qui a été magnifique c’est que nous avons toujours trouvé sur notre route (ça a été pareil pour Cuba) des gens aussi déterminés à se dire qu’ils ne savaient pas. Et comme vous venez de me le prouver récemment une véritable amitié est née, de la confiance, entre nous.

Donc ce que nous avons tenté avec Marianne c’est mettre notre lecteur en disposition d’apprentissage, de désir de connaissance, un chemin qui lui reste à accomplir. Non la Révolution russe n’a pas été une catastrophe et elle ne se résume surtout pas à Staline vu à travers le prisme du rapport Khrouchtchev et tous ceux qui ne cessent de nous répéter ce genre « d’analyse ». Nous avons voulu leur montrer que les Russes (qui n’en savent peut-être pas plus que nous) n’avaient pas la même vision que la nôtre. Peut-être le rapport Khrouchtchev, loin d’être parole d’évangile est celui d’une faction en train d’asseoir son pouvoir dans une guerre de succession. Peut-être qu’il y a d’autres questions à se poser par exemple la militarisation imposée à une Révolution née de la haine de la guerre et qui n’a cessé d’affronter le bellicisme capitaliste et de devoir se mouler dans les nécessités de ces affrontements sans pitié….

Cela ne veut pas dire que nous ayions une position tranchée sur le sujet, réclamant ou non une réhabilitation, pas plus que sur les véritables raisons de la victoire de la contre révolution en URSS, mais c’est un travail qui reste à faire et tous ensemble parce que plus tôt nous en serons convaincus, plus tôt nous nous poserons la question de la critique autrement à savoir ce qui dans les circonstances rendait certains choix inévitables et comment faire pour que ces circonstances soient différentes pour nous, pour accomplir ce qui est notre raison d’exister en tant que parti communiste: créer le socialisme disons à la française comme contribution au mouvement international.

Voilà ce que nous voulons vous dire pour terminer cette année 2017, et si vous avez lu notre livre et les questions qu’il pose faites l’impossible pour vous procurer le livre de Ludo Martens, un autre regard sur Staline.

Sa thèse est basique, tous les partis qui ont suivi la condamnation de Khrouchtchev se sont condamnés à l’effacement après une période de perte de repères de plus en plus manifeste. Son livre n’est pas une ode au petit père des peuples, il est beaucoup plus intelligent que cela. Personnellement je comprends totalement la manière dont les partis communistes y compris le PCF ont refusé la moindre critique de l’URSS, mais il faudra bien que l’on mesure qu’aucune expérience humaine, aucun individu, aucun groupe ne peut être ainsi exempté de toute erreur parce qu’à ce moment-là aucune décision future, aucun choix actuel ne peut être mis en débat, l’analyse de celui qui détient l’autorité devient un dogme y compris face à des gens qui ne méritent certainement pas une telle vénération. Il faudra apprendre à concilier réflexion et unité d’action, respect des militants et des dirigeants avec lucidité sur les buts et les moyens… Plus facile à dire qu’à faire mais cela passe par un nouveau savoir, comment le faire, dépasser l’illusion technocratique en ayant comme le disait Robespierre le peuple pour boussole, sans confondre cela avec la démagogie, tout est à revoir, je ne sais pas ce qui est réellement à mettre en oeuvre, mais j’ai comme nous tous quelques échecs au compteur, des expériences de par le monde et ici même, il est urgent d’avancer.

Mais pour revenir à Ludo Martens, il commence à un peu éclairer ma lanterne sur des questions fondamentales non encore tranchées comme la NEP, sa réussite, ses limites et la crise ouverte avec Boukharine sur les conditions de l’accumulation nécessaires au développement. Ce ne sont pas seulement des questions posées hier mais qui sont encore là y compris en Chine…

Voilà alors faites comme moi, si la lecture de notre livre vous a rendu curieux, jetez-vous sur celui de Ludo Martens si vous le trouvez… J’espère que Delga pourra le publier. Marianne m’a dit je l’ai, mais je ne l’ai jamais lu, je vais m’y mettre, quand je pense que cela fait deux mois que je fais des appels au peuple pour mettre la main dessus!!! il est clair que je ne sais pas m’y prendre!!! mais cela m’a permis de connaître un ami qui me l’a prêté.

Moi j’ai décidé de passer une saint Sylvestre dans le fond de mon lit avec quelques gâteries, un verre de champagne et Ludo Martens (enfin son livre) à la place des voeux de notre foutriquet présidentiel et demain nous irons avec Willem et Djaouida dans une pizzeria quelconque poursuivre notre plan de campagne.

Danielle Bleitrach

