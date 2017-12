Vous avez été formidables, Willem vous remercie

Willem a découvert aujourd’hui votre solidarité. Il est arrivé indigné en me disant « tu sais mamie que dans les anciens locaux des Beaumettes, ils vont garder des salles comme témoignage de l’horreur de ce que vivaient les prisonniers! Ils n’ont pas honte de ce qu’ils ont fait vivre, ce qu’ils continuent à faire vivre à des gens pour en faire un musée. » Et quand il a lu tous vos messages, il n’en revenait pas qu’il se trouve dans ce monde des gens capables de se mobiliser pour lui et son frère. Et il vous dit merci.

je voudrais en son nom et au mien, vous dire à tous combien vous m’avez touché par votre élan de solidarité autour d’Adlane… Il ne sait pas ce qui se passe et il doit se sentir seul au monde dans sa peur, son désespoir, son monde carcéral qui ne ressemble à rien de ce qu’il croyait connaître… Mais bientôt il saura ce que vous avez fait pour lui et cela l’aidera à reprendre pied au-delà de ses remords, de son avenir bouché et le malheur de sa famille dont il ne cesse de se dire coupable… Dites vous bien qu’en agissant ainsi, c’est non seulement Adlane ou moi que vous aidez mais aussi sa famille, son père, sa mère qui ne cessent de combattre pour leur enfant, malgré la maladie, mais aussi ma petite Maya qui est très angoissée de ne plus voir son frère, Willem qui a des crises de rage, le déteste parfois de nous avoir tous rendus malheureux et voulait à un moment devenir délinquant pour rejoindre son frère en prison, le protéger… Willem vous remercie, il ne pouvait pas imaginer que vous existiez, bien qu’il soit convaincu que sa grand mère est capable de soulever des montagnes…

Un ami juriste me demande: « mais selon toi quelle est l’origine des menaces et des coups »… Cela me paraissait tellement évident que je ne l’ai même pas dit. Il s’agit d’un rackett. Adelane bénéficie grâce à ses parents et à moi d’une possibilité d’acheter à la cantine et on le lui prend. C’est le harcélement scolaire puissance mille avec la volonté y compris de l’utiliser pour d’autres trafics et je crois que c’est à cause de cela qu’il ne veut plus nous voir; Quand nous lui avons apporté le colis de Noël il a crié qu’il ne voulait rien qu’il fallait le remporter ». Et désormais il doit vouloir ne plus rien avoir, plus aucun contact pour ne pas rentrer là-dedans. L’ami juriste craignait qu’il y ait une affaire de radicalisation, certainement pas… Adlane refuse cela.

Voilà je vous remercie encore de ce que vous avez fait et faites pour mon petit fils dans ces semaines de fêtes dont on raconte qu’il est impossible de mobiliser l’esprit militant même chez les communistes… Si vous avez pu agir ainsi je suis sûre que c’est parce que toute l’année vous avez combattu inlassablement pour qu’il y ait moins de gens en prison et plus de justice, plus de service public, plus d’emploi, plus de paix, ici et dans le monde…Ce blog y a contribué, comme il contribue à vous faire partager un autre monde possible…

Danielle Bleitrach

