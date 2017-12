IL FAUT SAUVER ADLANE, MON PETIT-FILS

Ici j’ai multiplié les appels pour des causes politiques, mais aujourd’hui je vous demande de l’aide. Il s’agit de mon petit-fils Adlane dont je crains pour la vie, je vous prie de relayer cet appel et d’écrire au directeur de la prison des Beaumettes pour le sauver. voici l’adresse: Directeur du centre pénitentiaire de Marseille, Les Baumettes, 239 chemin de Morgiou, 13009, Marseille.

Voici l’histoire telle que je l’ai écrite hier et envoyé au greffe de la cour d’assise d’Aix-en-Provence, mais on ne peut pas attendre la réponse de l’administration. Les avocats s’en foutent, ils prennent l’argent et après ils sont aux abonnés absents et un jeune de 20 ans risque de mourir, je vous en prie écrivez et protestez pour que la direction de la prison le protège.

Au Greffe de la Cour d’Assise d’Aix en Provence

20 place de Verdun

13616 Aix-en-Provence CEDEX 1

Marseille le 28/12/2017

Si nous sollicitons, ma fille Madame Zorah Achaibou et moi-même Danielle Bleitrach, votre intervention dans l’urgence, c’est que nous sommes totalement désemparées par la situation de notre petit-fils Adlane Achaibou, (écrou 180491) qui est actuellement à la prison des Baumettes, en attente d’un jugement aux Assises qui devrait intervenir en juin 2018.

Il s’agit d’un jeune homme de 20 ans, qui avait été jusque-là totalement inconnu des services de police et qui n’a aucune notation sur son casier judiciaire. C’était un étudiant brillant, réussissant son baccalauréat avec mention. A la suite d’une relation très perturbée il a commis la folie de poignarder sa petite amie qui fort heureusement est vivante et mène une vie normale. Il était lors de son arrestation sur les lieux en état de choc, il a tenté de se suicider et a été incarcéré pendant 6 mois dans le service psychiatrique de la prison.

Il vit très mal sa détention et est confronté à un milieu auquel rien ne le préparait. En septembre 2017, un codétenu lui a cassé la mâchoire et il est resté à l’hôpital plus d’un mois durant lequel on lui a place des broches. Sur les conseils de l’avocat, il a porté plainte et depuis il semble être la proie de menaces continuelles de la part d’autres détenus. Il ne sort plus de sa cellule, ne va plus en promenade.

Le jour de la Noël, un codétenu, qui était en sortie de prison, nous a téléphoné pour nous dire qu’Adlane ne voulait plus que nous venions au parloir parce qu’il lui était impossible de sortir de sa cellule, il était menacé de mort. Et celui qui nous téléphonait nous a dit que les craintes étaient fondées.

Aujourd’hui 28/12/2017, sa mère et son frère (Willem Achaibou. 17 ans) se sont rendus pour le visiter au parloir. Ils ont attendu en vain et n’ont pu avoir aucun renseignement complémentaire sur la cause de cette impossibilité d’Adlane de venir, impossibilité qui néanmoins confirmait les pires craintes.

Nous pensons donc qu’il est en grand danger et nous vous prions de prendre toute mesure utile, y compris le déplacement dans un autre lieu de détention pour qu’il soit protégé. Évidemment l’idéal serait qu’il puisse avec un bracelet électronique attendre dans sa famille le jugement, mais nous vous laissons toute latitude de juger, l’essentiel est de protéger sa vie.

Je me permets de vous signaler que non seulement le profil d’Adlane est celui d’un individu ayant commis un acte insensé mais que rien ne destinait à la prison, ni dans sa vie, ni dans celle de sa famille. Aucun membre de cette famille n’a eu maille à partir avec la justice, mais son frère et sa sœur font des études correctes avec des résultats plus que satisfaisants. Le père qui également honorablement connu se remet à peine d’un cancer qui l’a tenu dans le coma, ce qui d’ailleurs pour une part est un des contextes douloureux de l’acte insensé de mon petit-fils. Nous souhaitons le ménager, nous ne lui avons rien dit alors qu’il est avec sa fille en train de se reposer chez son frère (doyen de la faculté de Tipaza) à Alger. En ce qui me concerne je les aide puisque je suis une universitaire (maître de conférences à l’université de Provence) à la retraite et j’ai été durant de nombreuses années membre du Conseil national du CNRS.

Je vous supplie donc d’intervenir pour sauver mon petit-fils. Je tiens également à préciser ces liens de parenté : j’ai en effet, à la mort de mon fils, adopté en adoption simple Zorah Achaibou.

Je vous remercie de l’attention que vous avez prise à la lecture de cette lettre et de tout ce que vous ferez pour sauver notre fils et petit-fils et pour soulager notre souffrance.

Danielle Bleitrach et Zorah Achaibou

