Vladimiro Giacchè: « L’Allemagne de l’Est n’a pas surmonté son annexion par l’Occident »

Les résultats des élections législatives en Allemagne ont révélé de profondes divergences entre l’Ouest et l’Est du pays. Dans l’ancienne RDA, le parti de l’AfD [extrême droite] a recueilli 21,5% des voix et est arrivé deuxième. Die Linke [La gauche] a fait son meilleur résultat (16% contre 9% au niveau national). Je suppose que cela ne vous surprend pas. Comment l’expliquez vous ?



Il n’y a pas de surprise, en fait. C’est la conséquence d’un pays qui reste divisé 27 ans après son unification, ainsi que la croissance des inégalités sociales ces dernières années. Un citoyen qui vit en Allemagne de l’Est est deux fois plus susceptible d’être au chômage que le citoyen qui vit dans l’Ouest. Et s’il travaille, il reçoit un salaire inférieur de 25% au salaire perçu par un travailleur de l’Ouest.

Cela n’a pas grand chose à voir avec l’incapacité supposée des Allemands de l’Est à travailler (cet argument a parfois été utilisé). Il est, au contraire, lié aux modalités de l’unification allemande. Il est lié au fait que face à la nécessité de réaliser rapidement l’unité politique, le besoin idéologique d’éradiquer la RDA, les exigences économiques fondamentales ont été sacrifiées, en particulier celle de sauvegarder autant que possible l’industrie et les emplois des citoyens.

La politique de la table rase a été pratiquée, établissant le taux de change un-à-un entre le cadre occidental et le cadre oriental. Cela a mis l’industrie de la RDA hors du jeu. En outre, l’ensemble du patrimoine industriel de l’ex-RDA a été confiée à une agence fiduciaire, la Treuhandanstalt, qui a entrepris de créer instantanément des millions de chômeurs. Il est beaucoup plus facile de fermer une industrie que de la reconstruire.

Mais, depuis lors, nous avons malheureusement réalisé que lorsque vous désindustrialisez un pays (la désindustrialisation de la RDA n’a pas un tel exemple en Europe en temps de paix), les conséquences peuvent durer des décennies, voire des siècles. Le Financial Times Deutschland du 18 juin 2008 a également déclaré que, pour ajuster complètement le revenu des deux parties de l’Allemagne, il faudrait 320 ans …

Un citoyen qui vit en Allemagne de l’Est est deux fois plus susceptible de ne pas se vivre comme un citoyen qui vit en Occident

Le plus ridicule, c’est qu’aujourd’hui la réunification allemande est un succès, comparé, par exemple, au sort du Mezzogiorno italien. La vérité est que de tous les pays exsocialistes de l’Europe de l’Est, les territoires de l’Allemagne de l’Est sont ceux qui, en valeur absolue, ont eu moins de croissance au cours des 27 dernières années. Il est alors normal que les citoyens vivant dans ces territoires se sentent abandonnés par la politique et expriment leur protestation en votant. En outre, comme nous le savons, le pourcentage de pauvres (et de travailleurs pauvres ) en Allemagne a augmenté sur l’ensemble du territoire ces dernières années, et pas seulement à l’Est. C’est aussi le résultat du célèbre Schröder Agenda 2010 que Macron, apparemment, veut reproduire en France aujourd’hui.

Dans votre livre The Second Anschluss, vous expliquez qu’au moment de la réunification, l’ex-RDA a été criminalisée et ses élites ont été écartées. En plus des problèmes économiques engendrés par une réunification brutale, tout cela n’a pas généré un traumatisme identitaire?

Oui, c’est un autre aspect considérable et méconnu de cette histoire. Les élites non seulement politiques mais aussi scientifiques et culturelles de l’ex-RDA ont été complètement mises de côté. Même aujourd’hui, il y a peu de professeurs d’université en Orient qui ne viennent pas de l’Ouest. Dans la magistrature et dans l’armée, la proportion d’ ossiesi est presque nulle. Toutes les institutions et académies de l’Est ont été liquidées en un temps record. Certains, comme le juriste et éditorialiste Arnulf Baring, sont allés jusqu’à écrire que les «citoyens de l’est » avaient été «mentalement altérés» par le «régime collectiviste» et qu’ils s’étaient transformés, malgré eux, en «éléments qui ralentissent d’un point de vue systémique « .

Ces pratiques et déclarations ont contribué à générer, chez une grande partie de la population de l’ex-Allemagne de l’Est, le sentiment d’avoir été colonisé

Ces pratiques et déclarations ont contribué à générer, chez une grande partie de la population de l’ex-Allemagne de l’Est, le sentiment d’avoir été colonisés et de voir leur propre identité compromise. D’autre part, il est assez intéressant de constater que la population de l’Est ne partage en rien l’idée, la majorité dans le monde politique et dans les grands médias selon laquelle tout ce qui existait en RDA méritait d’être éliminé. Une enquête demandée par le gouvernement à l’institut de recherche EMNID à l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur a montré que 49% des habitants de l’ex-RDA approuvaient la déclaration suivante: «La RDA avait plus d’aspects positifs que négatifs. Il y avait des problèmes, mais vous avez bien vécu. » Pour les ossies, la diabolisation de la RDA a été perçue comme une remise en question critique de son histoire personnelle et de son identité.

Vous expliquez que la réunification allemande a été faite par la monnaie, et que c’était une si mauvaise idée que le chef de la Bundesbank de l’époque, Karl-Otto Pöhl, était contre. Il était également plus tard un adversaire féroce à l’arrivée de l’euro. Existe-t-il des similitudes entre l’unification monétaire entre les deux Allemagnes et la création de la monnaie unique européenne?

Le témoignage de Karl-Otto Pöhl est très intéressant. En effet, il s’est opposé en 1990, à l’unification monétaire immédiate. Même ainsi, cela a été fait, à partir du taux d’un cadre occidental contre un cadre oriental, lorsque le taux de change réel dans les relations économiques entre les deux Allemagnes était jusqu’à présent de 4,44. Soudain, les prix des biens produits dans la RDA ont été réévalués d’un jour à l’autre de 350%! Deux ans plus tard, Pöhl déclarait devant une commission d’enquête parlementaire que, dans ces conditions, « les entreprises de la RDA perdraient toute compétitivité » et finissait par dire que l’Est avait subi « un traitement extrême qu’aucune économie ne pouvait soutenir ». À l’époque de cette commission d’enquête, Pöhl n’était plus président de la Bundesbank. Il avait pris sa retraite en 1991, peu de temps après une audition au Parlement européen au cours de laquelle il avait déjà présenté l’unification monétaire allemande comme «une catastrophe», et avait conseillé à ses auditeurs de renouveler cette erreur au niveau européen. Comme nous le savons, ils ne l’ont pas entendu.

Mais quelles sont les similitudes entre les deux unifications monétaires?

Le plus important a à voir avec le fait qu’une monnaie n’est pas simplement une monnaie, mais intègre des relations juridiques et sociales. Dans le cas du cadre occidental, il s’agissait de relations sociales capitalistes (celles de la supposée «économie sociale de marché allemande»). Dans le cas de l’euro, il s’agit du néolibéralisme qui inspire le traité de Maastricht et qui se caractérise par l’indépendance de la banque centrale vis-à-vis des gouvernements (ce qui signifie la dépendance de nombreux gouvernements vis-à-vis de la banque centrale). la stabilité des prix (et non l’emploi).

De cela émane une compétition entre les États basée sur le dumping social et fiscal, où celui qui joue en premier gagne. De toute évidence, dans ce contexte d’une monnaie unique, au sein de laquelle il est par définition impossible à tenir compte des différences de compétitivité en raison du taux de change, la victoire n’admet aucune objection. L’Allemagne a joué ce jeu avec Agenda 2010 de Schröder et une forte réduction des impôts sur les entreprises. Résultat: une croissance énorme de sa balance commerciale, alors que les autres pays de la zone euro étaient déficitaires. Ainsi, dans de nombreux pays européens et de la même manière, mais avec moins d’intensité, nous avons vu, après 2008, des phénomènes similaires qui avaient émergé en Allemagne de l’Est après la réunification: baisse du PIB, la désindustrialisation, ont augmenté chômage, déficit de la balance commerciale, augmentation de la dette publique, émigration.

Au sein de la zone euro, nous n’avons jamais vu la parité irrationnelle entre les monnaies mise en place comme cela a été fait avec le cadre des deux Allemagnes

Les similitudes, comme vous pouvez le voir, ne sont pas négligeables. Mais il y a aussi des différences, positives et négatives. Au sein de la zone euro, nous n’avons jamais vu la parité irrationnelle entre les monnaies démarrer comme ce fut le cas avec les deux Allemagnes. Cependant, il n’y a pas eu de transferts massifs de fonds tels que ceux effectués par la RFA au profit de la RDA. L’opposition obstinée de l’Allemagne à de tels transferts montre que la classe dirigeante de ce pays n’a pas reconnu la leçon de l’unification du point de vue de l’économie. Cette leçon est que si vous désindustrialisez votre voisin et que vous voulez qu’il continue à acheter vos produits, vous devez financer sa consommation. L’Allemagne veut être en tête et prendre en même temps, ce qui ne fait qu’aggraver les contradictions au sein de l’Eurogroupe.

Je ne suis pas très optimiste. L’Allemagne semble être une prisonnière de sa politique mercantiliste et incapable de changer son approche

Ci-dessus nous avons parlé du Treuhand , l’outil créé pour privatiser à plein régime en Allemagne de l’Est. Ne pourrait-il pas être considéré comme une sorte d’ancêtre de la troïka, qui a si durement agi dans les pays du sud de l’Europe?

Oui, bien sûr! la Réactivation de Treuhand pour la Grèce fait partie des mesures acceptées par Alexis Tsipras au cours de l’été 2015. Il s’agit essentiellement d’exproprier une partie des biens publics grecs (dans le cas de l’ Allemagne de l’ Est , c’était la totalitét) et l’ affectation à une agence fiduciaire contrôlée par les créanciers. En octobre 2016, j’ai participé à un congrès à Berlin au cours duquel la continuité entre les privatisations opérées par la Treuhandanstalt a été soulignée et les mesures imposées par la troïka et l’Eurogroupe en Grèce. Il est incroyable que ce modèle ait été choisi à nouveau en voyant le désastre qu’il a provoqué dans l’ex-RDA, à savoir la destruction de richesses valant 900 milliards de cadres de l’époque, et l’anéantissement de l’industrie orientale. C’est là que l’on peut mesurer à quel point il peut être fatidique d’ignorer les leçons du passé.

Vous qui avez écrit sur l’Europe et sur l’Allemagne, comment voyez-vous l’avenir de ce pays et de notre continent aujourd’hui?

Je ne suis pas très optimiste. L’Allemagne semble être prisonnière de sa politique mercantiliste et incapable de modifier son approche. Dans les autres grandes nations européennes – à commencer par la France – il y a l’illusion de pouvoir la suivre sur son chemin. Il me semble que ni les classes dirigeantes de l’Allemagne ni celles de l’Europe ne sont conscientes du dommage immense causé par l’idée de faire de l’union monétaire l’alpha et l’oméga de l’union politique du continent.

La plus grande promesse de la monnaie unique, celle de la promotion de la convergence entre les économies, a été trahie (et il ne pouvait en être autrement, à la lumière du traité de Maastricht). Le contraire s’est produit. La conséquence en est une instabilité structurelle dans la zone euro, mais aussi une dégradation des relations entre les pays d’Europe, un jeu de reproches( suivi et réciproque et la fin de toute volonté de solidarité européenne. Nous l’avons vu très clairement en ce qui concerne la Grèce, nous le voyons encore aujourd’hui concernant la crise migratoire.

Ce sont les dommages. Quant aux risques, ils ne sont pas mineurs. Le plus grand risque est celui d’une explosion non coordonnée de la zone monétaire. La chose la plus raisonnable qui pourrait être faite serait de désarmer cette bombe, et de le faire tous ensemble, en pensant à la façon d’éliminer l’euro avec le moins de dégâts possible. Je vois au contraire que nous continuons à nous promener sur une augmentation de l’intégration européenne. Cette attitude est digne de ceux qui croient que, pour résoudre les problèmes d’un bâtiment construit sur des fondations défectueuses, il faut ajouter un étage de plus. En général, dans ces cas, les choses ne se terminent pas bien.

Source d’origine: L’arène nue

[Cette interview a été traduite de l’italien vers le français par une équipe composée de Luca Di Gregorio, Gilles Tournier et Paul Moesch].