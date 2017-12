pas plus que le dirigeant nord-coréen, Trump n’est irrationnel, le monde cherche une nouvelle rationalité

La manière dont nos médias traitent par le mépris ce qu’ils ne comprennent pas est proprement affligeante. Les bouffonneries attribuées à la Corée du nord témoignaient déjà d’une certaine débilité pour n’avoir pas compris que les Coréens du nord qui avaient déjà beaucoup donné en matière de choc avec les USA, massacres en tous genres, avaient trouvé le seul moyen de s’en prémunir, l’arme nucléaire. C’est même si évident qu’il est probable que vu l’évolution des Etats Unis, nombreux vont être les pays qui vont les suivre et on va assister à une prolifération des armes nuclaires d’une manière tout à fait rationnelle après les expériences de l’Irak et de la Libye. Et ce d’autant plus que Trump est un président faible qui par pur opportunisme suivra la politique belliciste de ses prédécesseurs mais dans une logique idéologique un peu différente qui passe pour irrationnelle.

,Les mêmes commentateurs, non content de ne pas en tirer le moindre enseignement ont choisi d’interpréter sur le même mode- la folie- la direction de l’empire lui-même. Nos médiacrates ressemblent à leur idole, le charmant Obama (désormais flanqué du prince harry) qui a été un des présidents les plus navrants qui se puisse imaginer… Les commentateurs ont pour modèle Suétone occupé à des ragots sur la vie des césar, parce si profondément réactionnaire qu’il ne peut même pas entrevoir une mutation qu’il est incapable d’affronter. De même, nos « élites » n’arrivent pas à mesurer à quel point Trump n’est que la manifestation de l’échec irréversible du modèle auquel ils sont si absurdement attachés, symbolisé par la faillite des démocrates, du PS, des grandes coalitions, etc..

Donc faute d’oser entrevoir l’ampleur de l’échec, de leur échec, il y a une tendance à considérer Trump comme un phénomène irrationnel, il est au contraire rationnel, et sa raison à lui coïncide avec la réalité qu’est la perte d’hégémonie des Etats-Unis. Ce n’est pas un clown, c’est le genre d’empereur que produit la chute de l’empire américain. Nous pourrions utilement en tirer quelques conséquences si nous voulons envisager un avenir qui ne soit pas la guerre, la misère, le chômage pour l’immense majorité et l’incapacité à utiliser la révolution scientifique et technique pour le bien du plus grand nombre.

De la deusième guerre mondiale, nous avions hérité de plusieurs phénomènes, le premier était l’antagonisme baptisé guerre froide (qui fut en réalité chaude pour les peuples du Tiers monde)entre l’URSS, les pays socialistes et les Etats-UNis ralliant derrière eux les anciennes grandes puissances comme la France, l’Angleterre, les ennemis défaits comme l’Allemagne et le japon. Cet antagonisme a disparu officiellement en 1991 avec la chute de l’URSS, ce fut le premier domino et il entraîna le reste dans sa chute.

Parce qu’avec l’uRSS, le monde capitaliste avait perdu un mode de régulation et perdant toute limite, l’accumulation du profit, le marché sous sa seule domination a multiplié ses facteurs de destruction tant environnementaux qu’humain. Le paradoxe de cette situation a été l’apparition d’un challenger inattendu, un pays en voie de développement entraînant l’Asie dans son sillage, la Chine. Ce qui est entiérement nouveau et crée les conditions d’une nouvelle mondialisation qui met à mal un peu plus l’hégémonie américaine et face à laquelle, Trump refuse de poursuivre la politique d’Obama avec le pivot asiatique. L’affaire de Corée ne doit pas nous masquer l’instabilité des alliances autour des Etats-Unis.

La nouvelle mondialisation ,proposée par la Chine mérite qu’on s’y arrête, elle est en rupture totale avec ce que représente l’empire finissant, mais elle choisit un droit international basé sur le respect intégral des souverainetés comme facteur de paix et pour elle même, la satisfaction des besoins populaires comme facteur de développement. Il s’agit de se donner les moyens d’un tel projet en limitant les effets des anciens facteurs d’hégémonie des Etats Unis, le dollar, la puissance militaire avec une tactique digne des arts martiaux. la leçon tirée de la chute de l’URSS qui n’est pas si éloignée de l’analyse de Trump, aucun pays n’est en mesure d’assumer le coût d’une hégémonie qui a été celle de la guerre dfroide, avec son accumulation militaire mais surtout le poids financier des vassaux.

Ce que la Chine appelle le marché excède de ce fait la notion capitaliste de marché régulé par le seul profit. C’est un autre important facteur que nous avons du mal à prendre en compte, l’originalité du socialisme de marché.

Le second phénomène né de la deuxième guerre mondiale, fut l’apparition de nombreuses institutions internationales comme l’ONU, les institutions nées de Bretton Wood qui étaient toutes plus ou moins sous la domination des Etats-Unis et des rapports de forces que grace à son armée, son dollar et son monopole de l’information, il arrivait à imposer au reste du monde baptisé « communauté internationale », légitimant plus ou moins sous couvert d’un aéropage les interventions américaines.Ce fut néanmoins la tentative de création d’un droit international qui ne pouvait exister que dans le respect total des souverainetés constamment violées. Et qui connaissent donc un état de crise profonde.

Il est clair que Trump ne supporte pas les limites de ce droit international, à la fois parce que lui et sa clientèle électorale considérent que bien que les principaux contributeurs ils n’en récoltent aucun bénéfice, ni politique, ni économique. Ce qui montre à quel point les Etats Unis ont décidé qu’il n’avaient plus les moyens de financer leur système impérial et qu’il n’en voyaient même plus l’utilité. En étant plus forts que toutes les autres nations réunies il leur suffisait au coup par coup d’imposer leurs volontés aux récalcitrants sans avoir à se préoccuper d’entretenir des vassalités coûteuses et capricieuses. Le cas le plus caricatural étant celui des déconvenues européennes face à cette nouvelle Amérique.

Il suffit d’être la nation la plus puissante du monde pour imposer ses intérêts sans avoir à s’encombrer du coût des alliances et des institutions. Ce n’est pas irrationnel, c’est dans la logique du profit capitaliste quand il refuse toute régulation. Vous remarquerez qu’il y a une seule donnée qui soit commune à Trump, au projet chinois et même aux dirigeants nord coréen, c’est l’insistance mise sur les souverainetés nationales face à une mondialisation dont chacun constate l’échec. Là encore le projet européen est lui irrationnel.

C’est pour cela que Trump n’est pas simplement une folie momentanée (il suffit pour s’en assurer de voir à quel point les démocrates, les alliés européens semblent s’enfoncer dans la même médiocrité politique, l’incapacité à tout projet qu’ils dénoncent chez Trump). C’est pour cela que j’ai en forme de boutade déclaré qu’il y avait une seule vision d’avenir à adopter: constater l’échec de l’UE, penser une Europe non seulement jusqu’à l’Oural mais en tant que zone eurasiatique.

Il ne saurait y avoir de projet politique d’une nation mais aussi d’un parti (a fortiori s’il se veut révolutionnaire) sans la prise en compte de cette nouvelle donne qui va conditionner probablement les cinquante prochaines années.

danielle Bleitrach

Publicités