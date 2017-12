Kazakhstan: la Cour suspend la grève des mineurs de Temirtau

sur le site bien informé de Novostan, Arcelor Mittal poursuit ses méfaits…. (note de Danielle Bleitrach)

Quelques centaines de mineurs sont restés à Temirtau pendant plusieurs jours sous terre pour obtenir une augmentation de salaire. À la fin du quatrième jour, ils ont été forcés de reprendre le travail.

Les grèves sont extrêmement rares au Kazakhstan. Après la fin de Novembre, les mineurs de cuivre dans la ville de Zhezkazgan à la grève ont été saisies , mis le 11 Décembre, plusieurs centaines de travailleurs de l’entreprise Arcelor Mittal possédait des mines de charbon autour Temirtau ont cessé le travail. Après la fin de la journée de travail, environ 200 mineurs de l’après-guerre n’étaient pas revenus des quatre mines du groupe à la surface de la terre.

Le 12 décembre, huit mines ont rejoint les manifestations. Selon le ministère du Travail, 700 personnes ont participé.

Demande d’augmentation de salaire

Les mineurs ont formulé toute une série de revendications: augmentation salariale de 100%, réduction de l’âge de la retraite à 50 ans, salaire du 13e mois, ajustement des salaires à l’inflation, indemnités de maladie et améliorations de la pension. Ils ont refusé de quitter les mines jusqu’à ce que l’employeur accepte ces conditions. Cette insatisfaction des mineurs est bien connue et n’est pas un phénomène nouveau.

Selon Marat Mirgajazov, le président de l’union des mines de charbon « Korgau », la demande la plus importante est l’augmentation des salaires. La plupart des autres revendications sont incluses dans un contrat signé en octobre, a-t-il déclaré au portail d’information Forbes.kz .

Une situation tendue

Plus récemment, le salaire des mineurs a augmenté de 10% en 2015. Dans le même temps, une dévaluation de la monnaie nationale Tenge a eu lieu. Selon le syndicaliste, les mineurs gagnent actuellement entre 310 000 et 320 000 tenges, soit entre 780 et 806 euros. La ministre du Travail Tamara Duissenowa mentionne également des chiffres similaires, en mettant le salaire maximum à 326 000 tenge (821 euros).

« Récemment, un gestionnaire d’embauche a ignoré la décision de la justice du Kazakhstan et a procédé à des licenciements illégaux. Cela a versé encore plus d’huile dans le feu. Les travailleurs ont subi des injustices depuis assez longtemps », explique Dzerbol Ismailov, chef du Centre de participation sociale et de communication face au Village Kazakhstan .

Communication minimale

Dans la nuit du 12 au 13 décembre, Jerlan Kozhanov, gouverneur de la région de Karagandy , est entré dans les mines de Schachtinskaya, Tentek, Lénine et Kazakhstanskaïa. Selon des sources de l’administration de la région, 154 mineurs sont revenus à la surface de la terre à 8 heures du matin le 13 décembre.

Au cours de la grève, le service de presse d’Arcelor Mittal a publié seulement un message que tous les intervenants – de délégués des mineurs, les syndicats, l’administration régionale et l’employeur – en étaient en pourparlers constants.

En dehors du ministère du Travail, il n’y avait pas de commentaires de l’Etat. Le manque d’information a conduit à une discussion virale dans les réseaux sociaux et laissé place à des rumeurs et des irritations. Le soutien aux grévistes a été exprimé et a exigé que les autorités supérieures tour, en particulier le Président sous le hashtag # шахтерымысвами (mineurs, nous sommes avec vous) Noursoultan Nazarbaïev , qui a travaillé dans sa jeunesse à Temirtau et être au courant de leur situation devrait ,

Arcelor Mittal va en cour

Contrairement aux attentes des salariés et de la population, la grève a aggravé le conflit avec Arcelor Mittal. Le 14 décembre, la société a intenté une action en justice contre les syndicats Korgau et Dschhaktau et contre les travailleurs qui ont déclenché la grève.

Un processus administratif avait été lancé «pour que les manifestations et les actions des syndicats et des travailleurs soient reconnues comme illégales», explique Ratel.kz . Dans la soirée du 14 décembre, la cour de la ville de Shakhtinsk s’est conformée à la demande d’Arcelor Mittal. Dans la nuit du 15 décembre, les mineurs ont commencé à arrêter la grève.

Exigences difficilement satisfaites

Après quatre jours de grève, l’employeur a offert une augmentation de salaire de 30 pour cent. En outre, Acelor Mittal a accordé une prime d’un salaire mensuel supplémentaire, comme l’ explique Ratel.kz . En même temps, une lettre signée par le bureau du procureur de Schachtinsk a été distribuée aux mineurs, qui ont la garantie de s’abstenir de poursuivre la grève.

Dans l’ensemble, la solution à cette grève semble n’être qu’une façade. Les manifestations ont montré d’autres problèmes, tels que les tranchées entre les cadres supérieurs et les employés des grandes entreprises dans le pays, ainsi que le manque de communication par les autorités dans les situations de crise.

L’ombre des yeux de shana

Ce genre d’événement provoque un certain souvenir au Kazakhstan, près de six ans après les événements de Shanaoose . Le 16 décembre 2011, au Kazakhstan occidental, la police a ouvert le feu sur des travailleurs de la raffinerie en grève depuis mai. Officiellement, au moins 14 personnes ont été tuées. Le souvenir de ces événements est toujours présent aujourd’hui au Kazakhstan.

« Les autorités de la région de Karagandy et la direction d’Arcelor Mittal ne semblent pas avoir tiré les leçons de Schanaösen, où la grève a commencé pacifiquement et a été accompagnée de revendications légitimes. Chaque année en décembre, il semble impossible de ne pas s’en souvenir « , a déclaré le politologue Dosym Satpayev au Village Kazakhstan .

« Après toutes ces années d’indépendance, l’affaiblissement prévu du mouvement syndical au Kazakhstan a réduit la possibilité d’une défense solide dans les conflits du travail » , déplore l’expert.

Kamshat Toleuliyeva et Camille Calandre

Du français par Robin Roth

