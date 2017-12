VOLONTAIRES JUIFS DANS LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

Jewish Link Mexico.- Le déclenchement de la guerre civile espagnole en 1936 a été un moment décisif dans les préparatifs de la Seconde Guerre mondiale. Face à deux idéologies diamétralement opposées, le conflit qui a duré trois ans était apparemment une lutte entre les républicains de centre-gauche et les nationalistes de droite. Sur un plan plus large, il s’agissait en réalité d’une lutte de pouvoir entre le fascisme de l’Allemagne nazie et l’Italie et le communisme de l’Union soviétique.

SHELDON KIRSHNER

Deux mois après le déclenchement des combats, l’Internationale communiste basée à Moscou – Komintern – a créé les Brigades internationales , une armée de bénévoles qui soutiennent le gouvernement du Front populaire , qui avait été contesté par les forces de Francisco Franco , qui, Après sa victoire en 1939, il a régné sur l’ Espagne pendant près de 40 ans .

Au cours de la guerre, près de 35 000 volontaires de plus de 50 pays ont rejoint les Brigades internationales. Plus de 4000 étaient des Juifs .

L’un de ces volontaires, Albert Prago, écrira: » Les Brigades internationales sont devenues le véhicule par lequel les Juifs pouvaient offrir la première résistance armée organisée au fascisme européen « .

Assez vrai

Cet aspect de la guerre est le sujet des volontaires juifs, Brigades internationales et de la guerre civile espagnole , un classeur publié par Bloomsbury et écrit par Gerben Zaagsma , chercheur principal et chef de la zone de recherche de Digital et d’ histoire Historiographie au Centre d’ histoire contemporain et numérique à l’Université du Luxembourg .

Comme le suggère Zaagsma, les Juifs qui rejoignaient la cause républicaine avaient des raisons de mépriser les nationalistes. Au cours des premiers jours de la guerre, l’ agence juive télégraphique a rapporté , les nationalistes ont publié une proclamation qui menaçait d’expulser les juifs en Espagne une fois qu’ils auraient vaincu les républicains.

Zaagsma cite les commentaires de l’un de ses commandants, Quiepo de Llano, qui, dans une émission de radio, a décrit la guerre comme « une guerre pour la civilisation occidentale contre les Juifs ». « .

Cependant, comme le reconnaît Zaagsma, l’antisémitisme n’était pas l’un des principes fondamentaux des nationalistes. » La persécution systématique du relativement petit nombre de Juifs sous contrôle nationaliste n’a pas eu lieu et une politique antisémite cohérente n’a jamais été développée, ni dans la zone nationaliste en Espagne ni au Maroc espagnol. « .

Dès le début, les volontaires étrangers se sont rassemblés du côté républicain. Certains étaient des exilés politiques qui vivaient en Espagne. D’autres étaient des athlètes qui devaient participer à l’ Olympiade populaire de Barcelone , organisée en contrepoids aux Jeux olympiques officiels de Berlin .

La plupart des volontaires ont été recrutés par le Komintern, qui considérait les Brigades internationales comme un important outil de propagande pour promouvoir leur tactique du Front populaire. , adoptée en 1935.

Les volontaires juifs étaient un groupe mixte.

Alors que les volontaires de l’Europe de l’Est étaient intensément juifs, beaucoup d’Europe de l’Ouest et du Canada étaient des internationalistes, des humanistes et des communistes qui ne s’identifiaient pas ouvertement comme juifs. Zaagsma ajoute que des volontaires juifs de Palestine ont été critiqués pour avoir choisi de défendre Madrid au lieu de Hanita , un kibboutz de Galilée assiégé par des Arabes palestiniens.

La plupart des volontaires juifs d’Europe de l’Est ont été absorbés par le bataillon Palafox de la treizième brigade polonaise Dombrowski , rebaptisée Naftali Botwin Company en 1937 en l’ honneur d’un jeune juif polonais communiste qui avait été exécuté par le gouvernement polonais Lwow en 6 Août 1925. Né à Lemberg en 1905, Botwin était un artisan qui a été brièvement impliqué dans le groupe Bund socialiste juif avant de rejoindre l’organisation de la jeunesse communiste en 1923 et parti en 1924.

Deux mois après sa création, l’entreprise a été pratiquement éliminée lors d’une offensive.

Le dernier volontaire étranger à mourir sur le champ de bataille était Chaskel Honigstein, un juif polonais qui fut assassiné en octobre 1938. Il reçut des funérailles nationales.

À la fin de 1937, les Espagnols avaient dépassé le nombre de volontaires étrangers dans les Brigades internationales. Environ un an plus tard, le gouvernement du Front populaire a annoncé son intention de retirer les étrangers du service actif. La légendaire Dolores Ibarruri, mieux connue sous le nom de La Pasionaria , a salué sa contribution. » Ils peuvent partir avec fierté » , a- t-il dit. » Ils sont l’histoire . »

Certains volontaires, en particulier ceux d’Allemagne, ne pouvaient pas revenir. Plusieurs ont finalement été déportés dans des camps de concentration nazis en Pologne .

Dans ses derniers chapitres, Zaagsma analyse le sort des volontaires durant la période d’après-guerre. Lorsque le régime communiste polonais déclencha une campagne antisémite à la suite de la guerre des Six Jours de 1967, les vétérans juifs des Brigades internationales furent contraints de quitter la Pologne . Ils ont émigré en Israël, en Suède et en France.

Bien que les volontaires en Israël n’aient pas toujours été traités avec le respect qu’ils méritaient, le président israélien Chaim Herzog a honoré ses contributions lors d’une cérémonie en 1986 à l’ occasion du 50ème anniversaire de la guerre civile espagnole .

Source: Times of Israel.blogs – Traduction: Silvia Schnessel – Reproduction autorisée avec la mention: © EnlaceJudíoMéxico