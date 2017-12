Il est à noter que le parti communiste de la fédération de Russie qui s’intéresse beaucoup à la voie suivie par le Parti communiste chinois a choisi comme candidat un homme d’affaire prospère mais qui est aussi dans la lignée de l’Union soviétique (le socialisme à la soviétique sur la voie du développement), un autre mode de gestion. Notons aussi la continuité soviétique, si les bâtiments staliniens (les sept soeurs) étaient inspirés des gratte ciels à la mode russe, le jardin d’enfant parait concurrent de Disney Land avec des personnages typiques russes dont Lénine. Marianne a eu au téléphone Tatiana qui était venue à Venissieux et sortait du congrès. Dans la voiture il y avait le responsable communiste de Donetsk, ils devaient lui retéléphoner pour nous dire leur voeux et leur joie d’avoir des amis français.Il va désormais y avoir sur le site du parti communiste de la fédération de Russie des traductions française assurées par marianne. (note de danielle Bleitrach)

Les communistes russes ont créé la surprise pour leur candidat à la présidentielle de 2018. Pavel Grudinin, 57 ans, un nabab de la ferme qui dirige une soi-disant «île du socialisme», remplacera le leader à feuilles persistantes du parti, Gennady Zyuganov.

On s’attendait à ce que le leader de longue date Zyuganov, toujours présent, qui n’a manqué qu’une seule élection présidentielle depuis 1996, soit à nouveau le seul à défier l’actuel chef de l’Etat, Vladimir Poutine. Mais le leader emblématique du Parti communiste (KPRF) a produit la surprise , en disant que Grudinin serait le seul candidat du parti. Le nouveau candidat communiste a ensuite été soutenu par plus de 300 délégués, recevant seulement 11 « non » lors d’un vote secret au Congrès KPRF samedi.

La nouveauté, est que Grudinin n’est même pas un membre du Parti communiste, bien qu’il se considère comme un sympathisant communiste. La loi russe ne met aucun obstacle à un tel scénario, permettant aux partis de choisir des candidats qui ne sont pas membres du parti.

Le candidat à la présidence du Parti communiste est connu en raison de son style d’affaires peu orthodoxe. En 1995, il a été nommé directeur général de Lenin Sovkhoz, une grande entreprise agricole dans la banlieue de Moscou. Grudinin ne l’a pas seulement transformé en une entreprise prospère et rentable , mais aussi en une petite communauté autosuffisante.

L’un des plus grands producteurs de fruits et légumes de la région de Moscou et le plus grand producteur de fraises de Russie, le Lénine Sovkhoz est également fier d’être une entreprise modèle aux règles internes presque communistes. L’entreprise de Grundinin fournit à ses travailleurs des logements gratuits, des soins de santé et des dîners scolaires, et subventionne de nombreux paiements réguliers, tels que les frais communaux.

Il investit également activement dans l’infrastructure locale. Sovkhoz a financé la construction d’un bâtiment scolaire et la rénovation d’une clinique locale. Et il semble que ce ne soit pas suffisant pour le nouveau favori du Parti communiste. L’entreprise fournit également aux médecins spécialistes locaux et aux enseignants des prêts à taux zéro leur permettant d’acheter des biens immobiliers dans la ville voisine, selon certains rapports.

Un jardin d’enfants, avec sa construction sponsorisée par l’entreprise de Grudinin, est devenu un véritable repère local. Le bâtiment ressemble en effet à un château de Blanche-Neige et au Prince Charmant, tandis que le terrain de jeu principal des enfants, surnommé «La vallée des contes de fées», ressemble à un autre monde rempli de bogatyrs russes et de sirènes gracieuses. Le lieu a même attiré l’attention internationale.

Les gens sur les médias sociaux ont à plusieurs reprises loué les efforts de Grudinin, en disant que c’est ainsi qu’un homme d’affaires devrait fonctionner. Son slogan, « Nous ne pouvons pas être riches dans un pays pauvre », est cité à maintes reprises dans divers blogs.

En plus d’être un homme d’affaires prospère, Grudinin est aussi un homme politique expérimenté. Il a été membre de la Douma régionale de Moscou entre 1997 et 2011. En 2017, il a été élu au Conseil des députés local et a rapidement été promu à la tête de l’autorité. Dans son manifeste électoral présidentiel intitulé « Dix étapes vers une vie décente », Grudinin promet de lutter contre la pauvreté. Il a également déclaré que la Russie devrait quitter l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et abolir le système de taxe sur la valeur ajoutée.