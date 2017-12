Dmitry Novikov: La Chine appelle la planète à une « société future commune »

Sur les questions de la Pravda sur le forum international des partis politiques tenu à Beijing, le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie Dmitry Novikov

– Dmitry Georgievich, vous venez de rentrer de la réunion internationale des partis tenue à Beijing. L’information dans nos médias à ce sujet était pratiquement absente. Comment a été officiellement présenté cet événement très inhabituel, organisé dans la capitale chinoise au début de Décembre? Quel est son statut et ses objectifs politiques?

– Le thème de l’événement, auquel le Parti communiste de la Fédération de Russie a été invité: « Le PCC dans un dialogue de haut niveau avec les partis politiques du monde entier ». À partir de son nom, il est clair que nous ne parlons pas de partis appartenant à un spectre politique. En effet, différentes parties ont pris part au forum. De plus, les participants qui occupaient les principaux postes de l’État à cette réunion n’étaient pas représentés par des États, mais par leurs propres organisations. Par exemple, le président du Parlement de la République de Corée a participé au Forum de Beijing non pas dans ce rôle, mais en tant que l’un des dirigeants du parti sud-coréen au pouvoir.

L’idée des organisateurs du forum était la suivante. Historiquement, toutes les nations luttent pour une vie meilleure. Dans le processus de mondialisation croissante, l’humanité se transforme en une société d’un avenir commun, où les relations entre les personnes se développent. Comment le monde va-t-il se développer? Dans quelle direction l’humanité va-t-elle ? Ces questions intéressent chacun de nous. Les camarades chinois partent du principe que construire une société d’avenir commun et un monde magnifique est une aspiration commune de tous les peuples du «village global». Les partis politiques, formant l’opinion publique, affectent directement la construction de l’avenir. À cet égard, le PCC les a invité à se rencontrer à Beijing et à échanger des points de vue sur des questions clés: «Comment pouvons-nous contribuer à construire une société future commune pour l’humanité?», «Comment imaginons-nous un monde meilleur?

– Qui a participé à la réunion? Est-il possible de déterminer le principe selon lequel les organisateurs ont sélectionné les participants?

– Tout d’abord, je note qu’à Beijing étaient représentés presque tous les nouveaux Etats apparus sur le territoire des républiques de l’Union de l’URSS – de la Baltique à l’Asie centrale. Aucun parti n’a été invitée d’Ukraine. La Fédération de Russie au forum de Pékin était représentée non seulement par le Parti communiste, mais aussi par « Russie unie » et « Russie juste ». Au total, 600 représentants de 300 partis de 120 pays sont venus à Beijing.

– Qu’est-ce qui pourrait unifier un tel éventail de membres?

– Les hôtes du forum ont clairement défini son thème: « Unir les efforts et construire pour l’humanité un bel avenir et un monde merveilleux ». Aujourd’hui en Chine, on parle beaucoup du rêve du peuple chinois, le Parti communiste chinois s’est donné pour mission de traduire ce rêve en réalité. Partant de telles représentations, les organisateurs du forum croient que chaque nation a son propre rêve, et la tâche des partis politiques est d’aider les gens à le réaliser. Après tout, pour chaque parti politique, selon les dirigeants du PCC, il y a de grandes masses de gens. Mais sans combiner les efforts des différents peuples pour réaliser leurs rêves, ils ne réussiront pas. En passant, les hôtes du forum ont proposé une autre formulation du sujet dont ils ont discuté: «Construire une communauté avec un destin commun pour l’humanité, faire du monde un meilleur endroit ensemble est la responsabilité des partis politiques.

Il faut dire qu’un tel type de réunions, lorsque les partis se réunissent non sur la base d’une plate-forme idéologique ou idéologique commune, n’est pas un phénomène entièrement nouveau et n’a pas été utilisé pour la première fois.

Récemment, des sommets de partis asiatiques ont eu lieu régulièrement. Mais ils sont détenus à tour de rôle dans différents pays, ils n’ont pas de centre unique, et le principe des principes de parité est utilisé. Le forum de décembre à Beijing est d’un format différent: il a un organisateur clairement défini. C’était le Parti communiste de Chine. En passant, la Chine a montré la volonté de faire un tel forum traditionnel, annuel. C’était sa réponse aux souhaits d’un certain nombre de participants à la réunion.

– Quelles idées Xi Jinping a-t-il suggérées à l’opinion publique mondiale dans son rapport?

– En effet, le forum a été ouvert par un rapport détaillé du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois Xi Jinping. Il a rappelé que l’idée de construire un avenir commun pour l’humanité a été exprimée pour la première fois en 2013. Depuis lors, il existe des instruments tangibles pour traduire cette idée dans la réalité. Il a d’abord appelé l’initiative chinoise de la «nouvelle route de la soie», connue sous le nom de «One Belt – One Way». Tout d’abord, il s’agit d’un projet économique visant à promouvoir la création d’une «société d’avenir commun».

Quelle est l’essence de ce concept chinois?

– En fait, nous parlons de la formation d’une alternative au cours de la mondialisation, qui est menée par les États-Unis. Dans les documents de la FCRP, on l’appelle habituellement la mondialisation impérialiste ou la mondialisation à l’américaine. On sait que la stratégie des mondialistes n’implique pas l’égalité des économies et des cultures nationales dans la mise en œuvre des tendances d’intégration. Au contraire, elle procède des dictats impérialistes du pays leader du capital, qui poursuit une politique d’imposition de ses règles et de ses approches dans les processus de mondialisation. L’essence de cette stratégie est la formation du colonialisme du 21ème siècle à la fois par des moyens économiques et militaires.

La Chine dans ces conditions offre sa propre alternative, qui peut être mise dans la base de la mondialisation moderne. En soi, les tendances de la mondialisation sont inévitables, mais il s’agit des conditions dans lesquelles les processus d’intégration seront utiles et bénéfiques pour toutes les nations participantes.

– Disons simplement une version de la mondialisation en chinois.

« Dans le même temps, la Chine propose de le mettre en œuvre sur la base de l’égalité et le respect mutuel, la reconnaissance de la valeur de chaque culture qui est créée par l’un ou l’autre peuple. Un message important des camarades chinois: sans une coopération économique équitable au XXIe siècle, les pays ne peuvent pas se développer.

– Est-il possible de considérer les idées qui ont dominé le forum de Pékin – « la formation d’une société humaine d’un seul destin », etc., comme le développement du postulat soviétique de la coexistence pacifique des deux systèmes?

– Je dois dire: le rapport de Xi Jinping a souligné que la Chine n’avait pas l’intention d’exporter son modèle de développement vers d’autres pays. De cette manière, le secrétaire général du Comité central du PCC a de nouveau souligné que la Chine cherchait à développer ses relations avec tous les États sur un pied d’égalité. Simultanément, le succès du modèle chinois et l’ouverture de la politique chinoise ont été soulignés sans équivoque. La Chine n’a pas l’intention de se fermer d’autres pays, et si quelqu’un considère approprié d’utiliser le modèle de développement chinois, alors la sympathie lui sera fournie. Le PRC n’a pas l’intention de cacher au monde les recettes pour atteindre son succès, a souligné le rapport de Xi Jinping.

« Mais la question de la base des nouvelles initiatives chinoises exprimées au forum de Pékin peut donner des raisons de chercher des signes d’utilisation du concept de la convergence du socialisme et du capitalisme en eux. Surtout quand la question de « une société d’avenir commun » est soulevée.

– Les traces du concept de convergence doivent être cherchée là où il y a un indice. Je n’ai pas entendu de telles allusions au forum.

– Dans la Pravda, conformément à l’accord entre les organes centraux du Parti communiste et le PCC, «La Chine populaire: réalisations, tâches, objectifs» sont publiés chaque mois par des homologues chinois. Le numéro du 1er décembre était consacré au sommet des affaires de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Là, le discours du camarade Xi Jinping a été largement repris. Si je comprends bien, l’attitude vis-à-vis du marché est considérée comme une ligne stratégique de la politique chinoise. Mais le marché n’existe pas sans propriété privée.

– Je pense que nous devrions garder à l’esprit les particularités de la compréhension actuelle du marché des camarades chinois. Ils soulignent que le marché n’est pas un attribut spécifique du capitalisme, qu’il est apparu bien avant la formation du système bourgeois. Cet instrument économique, ils soulignent, ne sont pas une invention, et la réalisation de la prérogative de l’ordre du monde bourgeois. Ils ne croient pas que seul le capitalisme a le monopole de l’utilisation du marché.

– Et quels partis communistes étaient présents au forum de Pékin?

– Il a réuni des représentants du Parti communiste de Cuba, le Vietnam, le Venezuela, le Bélarus, le Kirghizistan, le Tadjikistan, la République tchèque et la Moravie, la Finlande, l’Afrique du Sud et d’autres pays.

– Un mois avant le Forum de Pékin à Leningrad (Saint-Pétersbourg), la XIXe Réunion internationale des partis communistes et ouvriers s’est tenue. Dans son discours à Pékin, vous lui avez accordé beaucoup d’attention. D’autres orateurs ont-ils soulevé la question du rôle du mouvement communiste international dans les processus politiques mondiaux contemporains? Y a-t-il un lien entre les réunions de Saint-Pétersbourg et Beijing?

– Sur la réunion des partis communistes … Il y avait encore une autre formule. Les événements de Saint-Pétersbourg et de Pékin ont tous deux eu des tâches différentes. Bien sûr, l’ancien premier ministre du Canada ou le président du Parlement sud-coréen n’a pas parlé de la réunion des communistes. Ne l’a pas mentionné, et les représentants de « Russie unie » ou « Russie juste ».

Si nous parlons de la connexion entre les deux sommets interpartis, c’est déjà que des camarades du département international du Comité central du PCC étaient présents à la XIXe Rencontre internationale des Partis communistes, et tout le travail d’organisation est tombé sur les épaules de ce département. De nombreuses sessions plénières ont été menées par ses dirigeants.

– Comment, selon vous, les organisateurs du Forum de Beijing l’ont-ils apprécié?

– Impression générale: ils sont satisfaits du forum. Son programme a été mis en œuvre, tout ce qui était prévu a été réalisé.

Publié dans le journal Pravda, n ° 141 (30638), 19-20 décembre 2017

Questions posées Victor TRUSHKOV.