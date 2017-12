DISCOURS D’OUVERTURE D’IRINA MALENKO (THÈME 1) À LA CONFÉRENCE D’AMSTERDAM: SOVIETICA

Vous vous demandez peut-être les raisons du silence de Marianne, elle a besoin de se ressourcer dit-elle et pour cela elle s’est plongé dans un énorme livre en trois volumes que les éditions Delga vont éditer et qui s’intitule sovietica pour en revoir la traduction. Le premier volume fait six cent pages et Marianne vient de le terminer, elle est enthousiaste. Mais voici ce que dit son auteur et qu’elle m’a transmis en anglais et que j’ai traduit. C’est le même propos que Monika, celui de faire comprendre la chance que l’on avait à vivre dans un pays socialiste et le devoir de tout faire pour que cela revienne Je comprends d’autant mieux que j’ai connu le temps où être communiste était une plénitude et je retrouve dans le monde entier ce sentiment. Pour avoir fait le tour de la planète à leurs côtés, je leur ressemble moi la Française(note et traduction de Danielle Bleitrach)