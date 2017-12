Le Plénum du Comité central du Parti communiste a recommandé la candidature de Pavel Groudinine au poste de Président de la Fédération de Russie

Cette annonce d’un autre candidat que Ziouganov parait une bonne nouvelle, en effet sans mésestimer le rôle important de ce dernier, qui a joué et jouera encore un rôle essentiel pour maintenir le parti communiste dans une période plus que difficile, en faire à nouveau le candidat présentait des inconvénients évidents. D’abord le fait que le parti semblait incapable de se renouveler avec de nouvelles générations et surtout cette présence pouvait signifier des factions difficilement réconciliables que seule l’autorité historique du chef pouvait surmonter. Mais le plus important de l’affaire n’est-il pas que les lecteurs d’histoire et société connaissent Pavel Groudinin puisqu’il s’agit du directeur du Sovkhoz Lénine dans la banlieue moscovite qui produit des fraises. Voici le lien :

https://histoireetsociete.wordpress.com/2015/08/09/le-sovkhoze-lenine-un-petit-coin-durss-dans-la-banlieue-de-moscou/

En son honneur je vais donc vous retrouver ce texte qui parle du Sovkhoze. En outre c’est un individu impertinent qui a déclaré dernièrement face à une brochette d’oligarques que chacun connaissait bien qui étaient les corrompus et les coupables (note de Danielle Bleitrach)

Guennadi Ziouganov, président du Comité central du parti communiste, et Pavel Groudinine, chef de la ferme d’Etat de Lénine. Photo: Nikolay Galkin / TASS Le Plénum du Comité central du Parti communiste a recommandé au Congrès du Parti de nommer le directeur du « Sovkhoze Lénine » Paul Groudinine comme candidat pour les élections présidentielles en Russie et le Président du Comité central du Parti communiste Guennadi Ziouganov – pour le poste de chef du Conseil suprême des forces patriotiques du peuple. Cela a été rapporté pour TASS par le vice-président du Comité central du Parti communiste Youri Afonine. « Le Plénum du Comité central du Parti communiste a décidé à l’unanimité de recommander au Congrès du Parti communiste de nommer Grudinine Pavel Nikolaïevitch candidat au poste de président de la Fédération de Russie, et Guennadi Andreïevitch Ziouganov chef du Conseil suprême des forces patriotiques du peuple, qui sera le siège de la campagne électorale », – a déclaré Youri Afonine. À son tour, le membre du Comité central du Parti communiste, Alexandre Iouchtchenko a déclaré à Tass que « après discussion et débat, le plenum à l’unanimité a voté pour l’élection du président des forces patriotiques du peuple Guennadi Ziouganov Andreyevich, au Conseil suprême. » « Candidat au poste de plénum du Comité central du Parti [présidentiel] a présenté Groudinin Pavel Nikolaïevitch, mais ce sera au Congrès de voter » – a-t-il dit. Selon Iouchtchenko, « Groudinine est un candidat nommé par les larges forces national-patriotiques et le Parti communiste de la Fédération de Russie, et il se rendra aux élections avec le programme du Parti communiste » 10 étapes pour une vie décente. » Dans le même temps, Iouchtchenko a souligné que « le rôle de Gennady Andreevich [Ziouganov] n’est en aucun cas sous-estimé ». « Il est le leader indiscutable du Parti communiste. Le conseil suprême des [forces patriotiques du peuple] est le noyau des forces patriotiques du peuple », a-t-il expliqué. « Ziouganov estime qu’il doit diriger le Conseil, qui unira les forces patriotiques de gauche qui en font partie », a expliqué Leonid Kalachnikov, secrétaire du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie. Selon lui, « le Conseil comprendra 20 personnes du Parti communiste, la plus forte autorité. » « Ils vont soutenir Groudinine et ne pas le laisser » se perdre « nulle part », a-t-il ajouté.

