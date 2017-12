En réponse à Trump, la Chine propose que les États-Unis abandonnent la mentalité de guerre froide

L’Assemblée générale de l’ONU a condamné, ce jeudi 21 décembre, à une large majorité la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d’Israël. Sur les 193 pays membres, 128 ont voté en faveur de cette résolution dont la France, la Russie et la Chine, neuf contre et 35 pays ont fait le choix de s’abstenir. Le président américain Donald Trump avait promis d’observer de près ce scrutin, menaçant de représailles financières les Etats qui apporteraient leur soutien à ce texte. Un exemple parmi d’autres de ce que la Chine dénonce ici, étant bien entendu que le cas palestinien est plus symbolique alors que le point le plus dangereux de la stratégie américaine demeure la Corée du nord. Ce que la Chine n’ignore pas dans sa mise en garde et elle dénonce surtout le caractère versatile de cette politique qui adopte une attitude et son contraire. Le ton est agacé et ferme. (note de Danielle Bleitrach) GÉOPOLITIQUE 12/20/2017

Mardi dernier (19), la Chine a exhorté les États-Unis à cesser délibérément de fausser leurs intentions stratégiques et d’abandonner la mentalité de guerre froide et le concept dépassé du jeu à somme nulle.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a fait ces remarques lors d’une conférence de presse en réponse au rapport sur la stratégie de sécurité nationale américaine publié récemment.

Lundi, le président américain Donald Trump a annoncé la stratégie de sécurité nationale, qualifiant la Chine et la Russie de « rivales » et de « puissances rivales » de Washington, qui tentent de saper les intérêts nationaux américains sur tous les fronts.

Selon le rapport, la Chine et la Russie érodent la sécurité et la prospérité américaines et finissent par renverser l’ordre mondial défini par Washington.

« La Chine reste attachée à la voie du développement pacifique et adhérer fermement à la stratégie d’ouverture de bénéfice mutuel et des résultats avantageux pour tous », a déclaré Hua, notant que le pays a toujours été un constructeur de maintien de l’ordre international et la paix mondiale, ce qui contribue au développement global.

Hua a souligné que la Chine est confiante dans sa voie de développement et que les réalisations chinoises sont reconnues par la communauté internationale. Il a souligné que les tentatives de tout pays de déformer la vérité seront vaines.

« La Chine ne cherchera jamais le développement au détriment des intérêts d’autres pays, et n’abandonnera jamais ses propres droits et intérêts légitimes », a dit Hua.

La Chine est le plus grand pays en développement du monde, tout comme les États-Unis sont le plus grand pays développé, a ajouté Hua, ajoutant que les deux pays sont les deux plus grandes économies du monde. devrait partager de larges intérêts communs.

« En ce qui concerne les relations entre la Chine et les Etats-Unis, la coopération est le seul choix correct pour les deux pays », a déclaré M. Hua, ajoutant que les différences entre les deux pays ne sont pas surprenantes puisque les deux sont de grandes puissances.

Selon Hua, la Chine et les Etats-Unis doivent traiter leurs différends de manière adéquate, en se basant sur le respect des intérêts principaux et des préoccupations mutuelles.

« Nous attendons des Etats-Unis qu’ils mènent les relations sino-américaines d’une manière objective et rationnelle et honorent leurs engagements », a souligné M. Hua, soulignant que le maintien de relations bilatérales saines et stables est le bon choix pour le bien-être des deux pays. peuples et la communauté internationale.

Ambassade à Washington

En réponse à la récente stratégie de sécurité nationale des États-Unis, le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a déclaré que la Chine resterait toujours attachée à la paix mondiale, au développement mondial et à l’ordre international.

Le diplomate chinois a déclaré que la paix et le développement sont des thèmes de l’époque actuelle et des aspirations communes de tous. Tous les efforts contre cette option sont inappropriés et seront finalement rejetés par le temps.

De plus, toute tentative de placer les intérêts nationaux de certains pays au-dessus des intérêts des autres et de la communauté internationale reflète un égocentrisme qui ne mène nulle part mais à l’auto-isolement, a ajouté le porte-parole de l’ambassade chinoise.

Les fondements du développement de la Chine résident dans le bien-être de la population, dans le développement du pays et dans la paix et la prospérité mondiales.

Le fait que les États-Unis considèrent la Chine comme une nation rivale, contrairement à sa demande précédente de développer un partenariat avec la Chine et va à l’encontre de la nature interdépendante des relations sino-américaines ainsi que les efforts des deux pays sur les questions de coopération bilatérale et pays.

Pour Pékin et Washington, la coopération conduit à des résultats positifs, alors que la confrontation entraîne des pertes réciproques, a déclaré le porte-parole, ajoutant que le meilleur conseil serait que les États-Unis s’habituent au développement de la Chine et l’acceptent.

Le porte-parole chinois a suggéré qu’il était grand temps pour les Etats-Unis d’abandonner leur mentalité de somme nulle dépassée et de travailler avec la Chine sur un objectif commun de prospérité et de progrès pour tous.

Source: Xinhua; traduction de Maria Helena de Eugênio pour la Résistance

