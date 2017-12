1968 entre Varsovie et Paris : un cas de transfert culturel de contestation par parMartha Kirszenbaum

parMartha Kirszenbaum

Martha Kirszenbaum est diplômée du double Master de recherche « Histoire et théorie du politique » à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’Ecole doctorale de Sciences-Po. Elle est ancienne Visiting Student et Research Scholar à l’université de Columbia à New York, notamment au East-Central European Center. Elle a contribué à l’ouvrage 68 hors de France. Histoire et constructions historiographiques, publié chez L’Harmattan en 2008. »

.Nous travaillons en ce moment avec Monika sur un livre qui porte sur la relation entre juifs et POlonais et l’influence de cette relation sur la fin du socialisme européen. Après le nazisme la construction d’une Pologne populaire qui a tenté de dépasser l’ antisémitisme traditionnel et de construire une nouvelle Pologne. Pourtant, en 68 de la Pologne va partir l’effondrement. L’échec n’est pas spontané, il est le produit d’un assaut ldes puissances occidentales, les Etats-Uns, l’Allemagne, le Vatican; La France apportant comme on le voit ici son contexte idéologique pseudo libertaire et révolutionnaire.C’est un fascinant noeud de vipères, ce sera notre titre (juif et Polonais, un nœud de vipères) . Mais 68 est un mouvement international qui débute par une contestation étudiante réprimée en Pologne en mars 1968.par une fraction du Parti aux accents nationalistes et populistes, également antisémite, regroupée autour du général Mieczysław Moczar (ministre des affaires intérieures à partir de 1964, Les liens vrais ou supposés avec le sionisme créant un milieu complexe. nous sommes proches de la guerre des six jours) Gomulka devient leur otage. Mais ce mouvement va également être un point d’appui en Pologne pour Walesa, solidarnosc qui organise les milieux ouvriers et intellectuels, et qui est mené par une église férocement antisémite auquel par refus du gouvernement et de l’URSS vont adhérer paradoxalement les courants contestataires et des gens proches de nos nouveaux philosophes en lien avec la CIA et déjà libéraux, le plus souvent également juifs . il y a aussi le développement d’un mouvement trotskiste où il y a beaucoup de juifs, certains étant sincèrement communistes, mais menant ou croyant mener leur lutte anti-stalinienne, alors qu’en coulisse un l’autre courant juif proche de nos Nouveaux philosophes est déjà en train de sceller une alliance avec le capital, le néo-libéralisme mené en Pologne par l’Eglise catholique et qui organise la résurgence de l’antisémitisme contre les judéobolcheviques de la Pologne populaire et de l’URSS. Mais ce qui est intéressant pour nous français ce sont les liens idéologiques entre ces contestataires et la France, les gauchistes, une presse comme libération.Nous avons ici la base de l’anti-totalitarisme facteur d’union entre la droite et le PS, derrière l’uE et les Etats-Unis, avec la montée en puissance d’une social démocratie qui cherche à réduire le PCF et bénéficie de l’aide de ceux qui sont déjà rassemblés en Pologne . Les liens politiques et financiers de ceux qui dominent l’affaire étant plutôt allemands, Etats-Unien et vatican avec in fine l’élection de Jean Paul II déjà sous la houlette de celui qui deviendra Benoit XVI. Bref cela conforte la thèse qui fait de mai 68 le nouveau maidan, amplifié mais aussi contrarié en France par le puissant mouvement ouvrier,ses liens avec la CGT et le PCF.Ce que nous pensons c’est que l’antisémitisme a été un puissant vecteur idéologique de l’effondrement de l’URSS, il s’est engouffré dans une résurgence nationaliste et a largement utilisé la réaction qu’il a provoqué chez les juifs pour renforcer son impact idéologique et l’internationalisation d’une partie de ce peuple qui avait été plus que d’autres concernés par l’édification du socialisme et qui avait acquis une puissance médiatique et idéologique liée à son implication dans les cercles intellectuels plus que le traditionnel pouvoir financier qu’on lui prête. (note de Danielle Bleitrach)

Conférence prononcée le 30 octobre 1989 pour l'inauguration du Centre français de l'université de Fribourg, réédité dans Pierre Bourdieu, « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », Les Actes de la recherche en science sociales, décembre 2002, n° 145, p. 3-8.

Si l’historiographie des mouvements étudiants de 1968 offre une riche analyse de l’internationalisation de la contestation universitaire, plus rare est notre connaissance des contacts et échanges développés entre ces étudiants évoluant dans des contextes politiques, sociaux et culturels divers. En ce qui concerne l’Europe, historiens et penseurs ont plutôt insisté sur l’incompatibilité et les décalages entre les étudiants de l’Ouest et de l’Est, pointant les incompréhensions mutuelles [1][1] Pierre Grémion, Paris / Prague, La gauche face au renouveau…, ou la « différence des préoccupations et des espoirs [2][2] Gilles Martinet, « Les ambiguïtés de la gauche française… » entre les jeunes français et leurs homologues tchèques ou polonais. Certes, les étudiants polonais revendiquent alors les libertés fondamentales telles qu’on les trouve dans les régimes démocratiques, tandis que leurs contestataires français scandent « Elections, pièges à cons » en appelant à saper les bases de la société capitaliste. Mais est-ce pour autant la preuve d’une incompréhension généralisée ou de l’absence systématique d’intérêt mutuel ? Car, finalement, que sait-on des liens entretenus entre les deux milieux militants français et polonais, des documents ou des hommes qui ont voyagé entre Paris et Varsovie ?

2

Si le mouvement étudiant de mars en Pologne ? débuté le 8 mars avec de violents affrontements avec la police à l’Université et à l’Ecole polytechnique ? a pu pénétrer les milieux étudiants français de 1968, à travers le transfert d?informations, d?idées ou de documents, c?est parce que les deux champs politiques et culturels de départ et d?arrivée et qui servent d?ossature aux transferts étudiés ont suffisamment en commun pour permettre la réalisation de cette circulation. Il nous revient donc d?étudier ce qui, en amont, lie le milieu étudiant contestataire de Varsovie en 1968 au milieu étudiant militant parisien, et d?analyser le cas particulier du transfert et de la réception d?un document majeur de la contestation polonaise, la « Lettre ouverte au Parti ouvrier polonais » de Jacek Kuro? et de Karol Modzelewski, qui en mai 1968, ornera les tables de la cour de la Sorbonne.

L?attirance pour la Pologne : imaginaire politique, similitudes et références partagées

Les origines juives révolutionnaires de l’Est des étudiants contestataires français : la constitution d?un imaginaire politique lié à la Pologne ?

3

Deux générations issues en partie de la Shoah et de l’exil de l’Est

4

Une des spécificités du milieu d?extrême gauche étudiant parisien de 1968 réside peut-être en ce que certaines de ses figures majeures sont d?origine juive de l’Est, et en particulier de Pologne ? pays qui accueille avant la guerre la plus grande communauté juive d?Europe. Parmi les leaders étudiants du mouvement se trouvent de nombreuses personnes originaires du monde juif d?Europe de l’Est et dont les parents se sont réfugiés en France. Hervé Hamon et Patrick Rotman décrivent en ces termes le milieu de la première génération de Mai 68 :

5

« Ce parcours est peuplé des jeunes juifs et le hasard n?y est évidemment pour rien. Ils se retrouvent là, kibboutzim du boulevard Saint-Michel, les juifs polonais, les Sénik, Pienkny, Goldman, les juifs russes, les Krivine, Schalit, Butel, sans oublier les Polonais nés en Union Soviétique comme Henri Weber. Plus Grumbach, Castro, Kahn, Kouchner [3][3] Hervé Hamon, Patrick Rotman, Génération, 1. Les années…. »

6

Pierre Goldman par exemple, membre actif de la contestation au sein de l’UEC, est né à Lyon de parents juifs polonais qui s?exilent en France à la fin des années 1930. Sa mère est retournée vivre à Varsovie en 1948, et Pierre Goldman lui rend quelques visites relatées dans son autobiographie [4][4] Pierre Goldman, Souvenirs obscurs d?un juif polonais…. Alain Krivine est fils de juifs ukrainiens émigrés en France après les pogroms antisémites de la fin du XIX e siècle, et les parents d?Henri Weber sont des juifs polonais qui vivent en Pologne jusqu?à la signature du pacte germano-soviétique. Cette origine juive polonaise est doublée d?une identification linguistique puisque le yiddish et le polonais sont langues courantes chez les Weber [5][5] Hervé Hamon, Patrick Rotman, op. cit., p. 145.. Le dernier cas est Daniel Cohn-Bendit qui est issu d?une famille juive allemande libérale et laïque.

7

Du judaïsme à la radicalité politique

8

L?historien Yaïr Auron caractérise les étudiants contestataires d?origine juive est-européenne de « radicaux juifs [6][6] Yaïr Auron, Les Juifs d?extrême gauche en Mai 68, Paris,…», signifiant ainsi la primauté de la radicalité sur la judaïté dans leurs parcours. Selon lui, le nombre élevé de radicaux dans le mouvement étudiant de 1968 serait lié à l’attrait pour la lutte révolutionnaire et le radicalisme qui caractérise historiquement les juifs d?Europe de l’Est [7][7] Ibid.. À la fin du XIX e siècle et dans la première moitié du XX esiècle, de nombreux intellectuels juifs d?Europe de l’Est participèrent aux mouvements révolutionnaires de ce territoire de l’empire tsariste, au sein notamment d?organisations marxistes et anarchistes, prenant souvent fait et cause pour la classe ouvrière ? leur déracinement, leur manque d?attaches nationales et leur sentiment d?appartenance à une minorité les poussant à épouser la cause ouvrière. On retrouve cette affinité entre judaïsme, révolution et classe ouvrière dans les écrits de Daniel Cohn-Bendit, qui considère que de nombreux militants juifs de Mai 1968 appartiennent à des groupes d?extrême gauche « en tant que membres d?une minorité nationale ou réprimée [8][8] Daniel Cohn-Bendit, Le grand bazar, Paris, P. Belfond,…». Ce que l’on observe surtout ici, c?est qu?au sentiment de judaïsme se substitue un engagement politique révolutionnaire, pleinement hérité de l’histoire juive de l’Est.

9

En effet, chez les étudiants contestataires d?origine juive, le particularisme n?est pas à l’heure du jour. C?est au contraire l’internationalisme ou l’universalisme qui les animent. Si les mouvements de gauche et d?extrême gauche ne portent pas grande attention aux revendications identitaires individuelles, c?est que la révolution prime l’identité, et l’universel le personnel. Or ce passage du judaïsme à la révolution s?est opéré pour beaucoup au moment de la guerre d?Algérie, lorsque certains des futurs acteurs de Mai 68 d?origine juive fréquentaient le mouvement sioniste de gauche Hashomer Hatsaïr [La Jeune Garde]. Pendant la guerre d’Algérie, la plupart d’entre eux quittent ce mouvement pour s’engager de manière plus large. Ce fut le cas de Jeannette Pienkny, née en 1938 en France de parents juifs polonais et communistes, porte-parole de l’UEC puis membre de la JCR ; ainsi que d’Henri Weber qui prend ses distances avec Hashomer Hatsaïr afin d’épouser une cause plus vaste [9][9] Hervé Hamon, Patrick Rotman, op. cit., p. 145..

10

Mémoire héroïque et incarnation révolutionnaire

11

Le rapport identitaire des étudiants contestataires d?origine juive à leurs origines de l’Est réside dans la construction de référents mémoriaux et d?un imaginaire révolutionnaire, lié à la Pologne. En effet, une grande partie de ces étudiants d?extrême gauche s?est projetée sur les différents mouvements de résistance juive des XIX e et XX e siècles, et en particulier le Bund, l’Union des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie. Ce mouvement socialiste juif, à la fois syndical et politique, est créé en 1897 pour défendre l’émancipation des ouvriers juifs tout en s?opposant au sionisme et, plus tard, à la centralisation bolchevique. Le Bund est interdit en Union soviétique par Staline, mais renaît dans la Pologne de l’entre-deux-guerres. Cette opposition bundiste au stalinisme demeure vivace dans les mémoires étudiantes de l’avant-Mai.

12

Plus précisément encore, c?est aux groupes de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale qu?une partie des étudiants contestataires s?identifie, et en particulier au « groupe Manouchian ». Ce dernier est lié à la MOI (Main-d??uvre immigrée) qui prit activement part à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et à laquelle adhérèrent de nombreux juifs polonais en exil, dont les parents de certains étudiants contestataires. Composée elle aussi principalement de juifs de l’Est, « l’Affiche rouge » semble cristalliser les mythes et les références : en hommage à l’exécution le 21 février 1944 des membres du « groupe Manouchian », chaque 21 février depuis 1967 est une journée consacrée à l’anti-impérialisme [10][10] Emmanuelle Loyer, Mai 68 dans le texte, Paris, Editions…. Le groupe de l’Affiche rouge et Marcel Rayman deviennent des héros révolutionnaires dans lesquels une partie des militants d?extrême gauche se reconnaît.

13

Ainsi, la présence de la Pologne juive et révolutionnaire dans l’imaginaire politique de quelques-uns des principaux acteurs de la contestation de 1968, même s?il s?agit d?un monde qui a disparu dans la Shoah, apparaît comme une toile de fond plus ou moins consciente, un décor sur lequel se construit l’engagement politique de 1968 d?une partie des protagonistes étudiés.

14

Des rapports générationnels similaires

15

Les étudiants contestataires polonais partagent avec leurs homologues français des rapports générationnels similaires aux parents et aux aînés. Tout comme une partie des acteurs de Mai, les contestataires polonais sont les enfants du baby-boom, nés dans l’immédiat après-guerre. Ils se distinguent de leurs parents car ils font partie de ce que Jean-François Sirinelli a nommé la « génération de la non-guerre [12][12] Jean-François Sirinelli, « La France des sixties revisitée »,…», celle qui n?a été prise ni dans la Seconde Guerre mondiale, ni, pour les étudiants français, dans la guerre d?Algérie. Les étudiants varsoviens partagent du reste avec certains étudiants français l’origine juive laïque des parents, généralement intégrés en France comme en Pologne via le Parti communiste et la Résistance [13][13] Entretien avec Barbara Toru?czyk, réalisé à Varsovie…. En évoquant leurs parents, certains étudiants polonais parlent d?« assimilation rouge [14][14] Daniel Cohn-Bendit, Nous l’avons tant aimée, la Révolution,…», et confient que cette dernière pouvait prendre différentes formes « soit par l’idéologie communiste […], soit par la culture polonaise, soit historiquement par le Bund [15][15] Entretien avec Barbara Toru?czyk, réalisé à Varsovie… ». La référence bundiste apparaît en filigrane dans les deux cas, même si, paradoxalement, elle semble plus présente chez les étudiants français que polonais.

16

Par ailleurs, le double schéma aînés / cadets perceptible chez les étudiants français semble se retrouver, dans une moindre mesure, chez leurs homologues polonais. Dans le mouvement parisien, une génération ? celle des aînés ? éduque et politise la seconde ? celle des cadets [16][16] Daniel Bertaux, Danièle Linhart, Beatrix Le Wita, « Mai…. Cette première génération des aînés entre en politique au moment de la guerre d?Algérie, c?est par exemple le cas d?Alain Geismar ou d?Alain Krivine. Ce rapport générationnel d?éducation politique peut être appliqué à la Pologne, où il existe également une génération d?aînés dont les principaux représentants sont Jacek Kuro? et Karol Modzelewski. Ils représentent une génération intermédiaire, qui se distingue à la fois de celle des étudiants et de celle de leurs parents. Par rapport à la génération des aînés français, la génération intermédiaire polonaise est plus âgée ? Kuro? et Pomian sont nés en 1934, Modzelewski en 1937 ?, mais ils jouent le même rôle dans la formation intellectuelle et la politisation des étudiants contestataires. Le rapport commun aux aînés, ces grands frères réels ou imaginaires, est l’une des clés de la politisation des étudiants parisiens et varsoviens, et rapproche la formation des deux champs contestataires en France et en Pologne.

17

Une politisation à la marge de l’université

18

Si l’on compare les acteurs étudiants contestataires à Paris et à Varsovie, on remarque que le type d?études qu?ils effectuent est similaire. À l’université de Varsovie, ce sont principalement les sciences humaines et sociales qui attirent les principales figures du mouvement. Adam Michnik étudie l’histoire, Teresa Bogucka et Wiktor Góralski la philosophie, Barbara Toru?czyk et Irena Lasota se spécialisent en sociologie, et Seweryn Blumsztajn fréquente le département d?économie. En France, les principaux meneurs du mouvement sont également souvent issus des départements de sciences humaines et sociales. À la Sorbonne, Alain Krivine étudie l’histoire et Henri Weber la philosophie. À Nanterre, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Pierre Duteuil sont inscrits en sociologie. Il faut mentionner ici le rôle de la sociologie à Nanterre comme bastion de la contestation, à travers notamment certains professeurs développant une pensée critique qui ne manque pas d?inspirer leurs étudiants. La dénonciation par Henri Lefebvre du « néo-capitalisme » de la société moderne et la spontanéité de ses méthodes séduisent ses étudiants, au rang desquels Daniel Cohn-Bendit. À l’université de Varsovie, le département de sociologie et ses professeurs jouent également un rôle significatif dans la formation de la réflexion contestataire des étudiants polonais. La spécificité de ce département réside dans le positionnement idéologique de Stanis?aw Ossowski, professeur légendaire et profondément marqué par la sociologie libérale occidentale, qui a permis le développement à l’université de Varsovie d?une sociologie indépendante du marxisme et ouverte aux tendances développées à l’Ouest. Barbara Toru?czyk, étudiante en sociologie entre 1964 et 1968, confie la proximité de la formation sociologique dans les deux pays, où l’on étudie au même moment le fonctionnalisme et surtout le structuralisme dans les cours de Zygmunt Bauman à Varsovie et de Claude Lévi-Strauss à Paris [17][17] Entretien avec Barbara Toru?czyk, réalisé à Varsovie….

19

Par ailleurs, et en ce qui concerne les formes mêmes de l’apprentissage de la contestation, on peut remarquer la place occupée par les clubs de discussions, organisés en marge de l’université. On remarque ainsi à Paris et à Varsovie que les étudiants contestataires sont en quête de nouveaux espaces d?expression hors de l’institution universitaire. L?Union des étudiants communistes, vivier des futures forces vives du mouvement étudiant, peut être considérée comme un club politique en ce qu?il est le lieu de débats, d?échanges de références et de lectures, une « Sorbonne bis » en somme, proposant aux étudiants « ce que l’Université n?est plus en mesure d?offrir [18][18] Hervé Hamon, Patrick Rotman, op. cit., p. 175.». À Varsovie, le Club des chercheurs de contradictions, qui accueille les discussions politiques des étudiants, ouvre la brèche des discussions politiques parmi les contestataires.

20

Lectures et références intellectuelles communes

21

En relevant les principales références politiques et théoriques des étudiants contestataires français et polonais, il est frappant de constater que de nombreuses lectures leur sont communes. Ces textes et auteurs forgent les armes critiques de la contestation, et sont aussi une preuve de ce que Michel Trebitsch nomme la « circulation de la pensée critique [19][19] Michel Trebitsch, « Les circulations de la pensée critique…». S?il existe une censure de la publication en Pologne et si tous les ouvrages n?y sont pas accessibles ou parfois seulement dans leur langue originale, le milieu privilégié des étudiants polonais a permis à nombre d?entre eux de voyager à l’Ouest avant mars 1968. Parmi leurs lectures se trouvent ainsi des ouvrages ramenés secrètement de France par certains étudiants, comme Wiktor Górecki qui y séjourne en septembre et octobre 1966 [20][20] Andrzej Friszke, « Desant komandosów. Zanim dosz?o….

22

On peut partager ces lectures communes en deux catégories : les références politiques et les références théoriques et littéraires. Pour ce qui est des ouvrages politiques, à Varsovie comme à Paris, on lit et on relit le jeune Marx, Trotski et Rosa Luxemburg. Les années 1960 en France se soldent, chez les marxistes, par un « retour à Marx [21][21] Bernard Brillant, Les clercs de 68, Paris, PUF, « Le…», marqué par la nécessité de redéfinir le marxisme d?un point de vue critique. Sont ainsi redécouverts les premiers écrits du jeune Marx, et notamment les Manuscrits économico-philosophiques de 1844. Dans les rangs de la JCR, on lit Marx, tout comme au sein du Mouvement du 22 mars à Nanterre. Au Club des chercheurs de contradictions de Varsovie, dont les membres sont politiquement formés aux classiques du marxisme, on discute également les thèses du jeune Marx révisionniste, tels que LesManuscrits économico-philosophiques [22][22] Jacek Kuro?, La foi et la faute, à la rencontre et…. On y lit aussi La Révolution trahie de Léon Trotski, car elle « montre ce qu?était la terreur stalinienne [23][23] Ibid.». C?est pour les mêmes raisons que Trotski figure parmi les lectures de l’UEC et, bien évidemment des Jeunesses communistes révolutionnaires. « À la JCR, on lisait alternativement Trotski et Reich, La Révolution permanente et La Révolution sexuelle [24][24] Geneviève Dreyfus-Armand, Laurent Gervereau (dir.),…», précise un de ses membres. Daniel Cohn-Bendit cite enfin Histoire de la révolution russe parmi les références majeures du Mouvement du 22 mars [25][25] Daniel Cohn-Bendit, op. cit., p. 27.. La troisième référence politique et théorique très importante à Paris comme à Varsovie est Rosa Luxemburg. Pour les étudiants polonais, l’?uvre de Rosa Luxemburg et notamment La Révolution russe reflète leur propre volonté de remise en cause des fondements du stalinisme et de défense de la démocratie socialiste [26][26] Jerzy Eisler, Polski rok 1968 [L?année polonaise 1968],…. C?est à ce même titre que Jan Lity?ski confie son attachement à la pensée politique de Rosa Luxemburg [27][27] Ibid.. Sur le campus de Nanterre, au même moment, l’héritage théorique de Rosa Luxemburg est largement revendiqué par la JCR et le Mouvement du 22 mars, notamment pour le caractère spontané de la révolution qu?elle défend. Daniel Cohn-Bendit cite à plusieurs reprises ses thèses socialistes révolutionnaires et démocratiques, d?obédience marxiste anti-léniniste comme une source d?inspiration majeure [28][28] Geneviève Dreyfus-Armand, Laurent Gervereau, op. cit.,….

23

Parmi les textes théoriques plus littéraires, lus par les étudiants contestataires en France comme en Pologne, on peut noter György Lukacs ? connu également pour ses interprétations de Marx ? que Michnik lit abondamment [29][29] Entretien avec Adam Michnik, réalisé à Varsovie le…. Antonio Gramsci est aussi une référence commune, plutôt revendiquée à Paris par certains membres de l’UEC, proches des idées du Parti communiste italien. En France, Jean-Paul Sartre figure également au rang des affinités intellectuelles des étudiants contestataires, et Daniel Cohn-Bendit admet que « les militants politiques du 22 Mars ont à peu près tous lu Sartre [30][30] Jacques Sauvageot, Alain Geismar, Daniel Cohn-Bendit,…». À Varsovie, il est plus frappant que Sartre soit une référence, mais Adam Michnik le cite parmi d?autres auteurs qu?il qualifie « de gauche [31][31] Cyril Bouyeure, L?invention du politique. Une biographie…». C?est finalement Herbert Marcuse, surnommé alors par Le Nouvel Observateur « L?idole des étudiants rebelles [32][32] Cité par Michel Trebitsch, « Les circulations de la…», qui est mentionné à Paris et à Varsovie. La plupart de ses ?uvres, dont la plus célèbre reste L?homme unidimensionnel, ne sont diffusées à Paris qu?après mai 1968, mais quelques étudiants, dont Daniel Cohn-Bendit, s?y sont intéressé plus tôt. Il semble néanmoins que l’intérêt pour Marcuse soit motivé différemment en France et en Pologne. À Paris, Marcuse est lu dans une optique freudo-marxiste stigmatisant la répression sexuelle et son étude est parallèle à la lecture de Wilhem Reich. À Varsovie en revanche, il s?agit davantage de s?attacher au marxisme dissident de l’auteur, un des intellectuels majeurs de la gauche critique [33][33] Entretien avec Adam Michnik, réalisé à Varsovie le….

24

C?est donc une culture politique de gauche commune qui accompagne l’éclosion de la pensée étudiante contestatrice à Varsovie et à Paris, et la plupart des auteurs cités ici participent à l’élaboration d?un marxisme revisité, permettant la construction de références théoriques similaires et donc la consolidation de ce « socle commun » de références, fondamental pour notre étude [34][34] Michel Espagne, op. cit., p. 4..

Diffusion et réception de la « Lettre ouverte au Parti ouvrier polonais » de Jacek Kuro? et Karol Modzelewski : un cas de transfert de littérature militante

25

La « Lettre ouverte au Parti ouvrier polonais », rédigée au début de l’année 1965 par deux jeunes universitaires polonais et mentors des étudiants contestataires polonais, Jacek Kuro? et Karol Modzelewski, marque durablement les mouvements d?extrême gauche français et la contestation universitaire. Document majeur du réformisme polonais hérité de l’Octobre 1956, le texte propose une analyse critique du fonctionnement socio-économique du système communiste et de la bureaucratie du parti, avant d?établir un programme de démocratie ouvrière principalement fondé sur l’autogestion, en suggérant de faire cohabiter la notion de planification centrale avec des mécanismes du marché. La circulation du texte à Paris au printemps 1966 est un exemple tout à fait révélateur d?un phénomène de transfert culturel d?un document contestataire, d?autant plus intéressant qu?il s’exécute justement entre les deux milieux étudiants et que son initiative est double et simultanée ? les étudiants varsoviens souhaitent transmettre la « Lettre ouverte » au moment même où certains milieux contestataires français préparent son import à Paris.

Une circulation opérée par le canal trotskiste

26

Intérêts et contacts des milieux trotskistes occidentaux en Pologne

27

Parmi les facteurs ayant permis l’exportation du texte à Paris, il faut d?abord s?attarder sur les contacts de longue date entretenus par Jacek Kuro? et Karol Modzelewski avec des trotskistes occidentaux. Une des premières personnalités trotskistes à s?intéresser aux événements polonais est Georges Dobbeleer, membre belge de la direction de la IV e Internationale. Son rôle est essentiel dans la genèse de la circulation de la « Lettre ouverte » puisqu?il est l’un des cadres trotskistes à s?être à plusieurs reprises rendu en Pologne pour prendre contact avec les deux auteurs. Par ailleurs, il leur a fourni du matériel pour la diffusion du document [35][35] Jerzy Eisler, op. cit., p. 60.. Entre 1959 et 1964, Georges Dobbeleer séjourne six fois en Pologne et lors de ces voyages, il rencontre les trois principaux trotskistes polonais, Ludwik Hass ? militant d?avant-guerre, l’économiste Ka?imierz Badowski et le jeune historien Romuald ?miech. Il prend aussi contact avec Jacek Kuro? et Karol Modzelewski ? ce dernier étant assez influencé par les thèses trotskistes. Au printemps 1963, Georges Dobbeleer fait passer un duplicateur manuel à Badowski qui le lui a réclamé afin de faciliter la diffusion de ses brochures. C?est cette machine qui permet de ronéotyper les seize premiers exemplaires de la « Lettre ouverte » l’année suivante [36][36] Ibid.. Ainsi, les trotskistes occidentaux de la IV e Internationale semblent trouver un intérêt politique dans les contacts qu?ils peuvent nouer avec Kuro? et Modzelewski et sont au courant, grâce à Georges Dobbeleer, de la rédaction imminente d?un texte critique s?attaquant au régime bureaucratique polonais.

28

Pour les militants de la JCR, le programme de ce texte apparaît comme la réalisation du programme initial de Trotski, qui appelle à un mouvement internationaliste prolétarien pour contrer la bureaucratie stalinienne. Ce sont donc ces deux thèmes ? lutte anti-bureaucratique et autogestion ? qui figurent à nouveau au c?ur du rapport des trotskistes à la Pologne. Ces derniers y voient aussi plus généralement un « manifeste antistalinien [37][37] Alain Krivine, Ça te passera avec l’âge, Paris, Flammarion,…», selon les termes d?Alain Krivine. Rappelons néanmoins qu?au moment de l’arrestation de Kuro? et de Modzelewski à Varsovie en mars 1965, le trotskiste Ludwik Hass est également arrêté pour ses liens avec les deux auteurs. Suite aux révélations de Hass comme témoin à charge contre les deux hommes, son procès ainsi que celui de Badowski et de ?miech se tiennent en janvier 1966 [38][38] Witold Jedlicki, « Kajdany Ludwika Hassa » [Les chaînes…. Ce sont donc probablement deux éléments qui ont poussé les trotskistes français à s?intéresser à la« Lettre ouverte ». D?une part, ils partagent la critique anti-bureaucratique énoncée par Kuro? et Modzelewski et leur programme autogestionnaire qu?ils ne manquent pas de rapprocher des théories de Trotski. D?autre part, les témoignages concordent sur l’intérêt qu?ils portent au procès de Hass, Badowski et ?miech, qu?ils veulent soutenir par solidarité trotskiste [39][39] Entretien avec Bernard Conein, réalisé à Paris le 28….

29

Le rôle des milieux étudiants à Paris et à Varsovie : export des contestataires polonais, import de la JCR

30

La circulation de la « Lettre ouverte » de Varsovie à Paris en avril 1966 s?est effectuée grâce à une double impulsion quasi simultanée venue des deux milieux contestataires étudiants. Bien que la « Lettre ouverte » ait été traduite en plusieurs langues, le texte est d?abord traduit et publié en France [40][40] Franciszek D?browski, Piotr Gontarczyk, Pawe? Tomasik…. Le champ de départ ? les étudiants polonais ? s?engage dans la transmission du document pour une raison majeure : malgré certaines réserves qu?ils émettent à l’égard des théories de Kuro? et Modzelewski ? notamment face à leur rejet du parlementarisme ?, faire connaître le document à l’Ouest est une manière d?assurer une vitrine pour leur contestation et de se faire lire, donc entendre. La « Lettre ouverte » demeure donc un texte de référence pour les étudiants varsoviens qui se sentent à la fois proches de ses auteurs et de leur langage marxiste. C?est pour cela que Michnik cherche par tous les moyens à assurer le transfert à l’Ouest du document. Au même moment, de l’autre côté de l’Europe, les étudiants français exclus de l’UEC se rassemblent pour former leurs organisations propres, dont la JCR. C?est Hubert Krivine, théoricien et tête pensante de la JCR, qui est à l’origine du projet [41][41] Entretien avec Bernard Conein, réalisé à Paris le 28…du transfert de la« Lettre », physiquement opéré par des étudiants ? ce que Michel Espagne nomme un « franchissement matériel des frontières [42][42] Michel Espagne, op. cit., p. 27.». Deux jeunes militants de la JCR sont en effet chargés du voyage : Bernard Conein, leader de la fraction trotskiste de Nanterre où il étudie la sociologie, et Charles Urjewicz, étudiant à la Sorbonne d?origine franco-polonaise qui a fréquenté dans son enfance le milieu des contestataires polonais [43][43] Entretien avec Charles Urjewicz, réalisé le 13 mai…. Ils se retrouvent à Varsovie à Pâques 1966, où ils rejoignent Georges Mink, étudiant franco-polonais qui se charge de l’organisation du transfert de la« Lettre ouverte », puis Adam Michnik et Barbara Toru?czyk dans la villa du père de cette dernière, près de Varsovie. Michnik possède alors une copie du texte. Le lendemain, Charles Urjewicz repart avec une photocopie ronéotypée du texte, et Bernard Conein avec une copie sur microfilm. Les deux jeunes trotskistes rentrent à Paris quelques jours plus tard et remettent le précieux document à Hubert Krivine [44][44] Entretien avec Bernard Conein, réalisé à Paris le 28….

31

Les conditions sociales de la circulation de la « Lettre ouverte »

32

Lors d?une conférence prononcée le 30 octobre 1989 pour l’inauguration du Centre français de l’université de Fribourg, Pierre Bourdieu définissait en trois temps les « conditions sociales de la circulation internationale des idées » et des textes. Ce processus ternaire comporte la sélection du texte (choix et acteurs de la traduction et de la publication), son marquage (nature de la maison d?édition et de la préface) et sa lecture (le filtre du champ de réception) [45][45] Pierre Bourdieu, « Les conditions sociales de la circulation….

33

Pour ce qui est de la transmission et de la diffusion de la « Lettre ouverte », les découvreurs ou sélectionneurs du document, ceux que Bourdieu appelle les « gate-keepers [46][46] Ibid., p. 5.», sont donc issus des milieux trotskistes de la JCR. Leurs intérêts, nous l’avons vu, se trouvent à la croisée de deux facteurs : le programme de la « Lettre ouverte » et le procès des trois trotskistes polonais. Pour ce qui est de la traduction du texte, celle-ci est effectuée par Michel Grojnowski, étudiant en mathématiques d?origine franco-polonaise, très proche des milieux militants trotskistes de la JCR [47][47] Entretien avec Michel Grojnowski, réalisé à Paris le…. Il fait donc partie des relais culturels indispensables au transfert du document parce qu?il est bilingue et a fréquenté les deux milieux étudiants à Paris et à Varsovie. L?opération de traduction ? que Michel Espagne nomme une « charnière entre deux espaces culturels [48][48] Michel Espagne, op. cit., p. 9.» ? s?est déroulée sous la direction d?Hubert Krivine, durant l’été 1966, dans un petit appartement parisien. Michel Grojnowski traduit le texte oralement et le dicte à Hubert Krivine. Quelques amis polonais de Georges Mink ont d?ailleurs collaboré à cette traduction [49][49] Entretien avec Michel Grojnowski, réalisé à Paris le…. Pour ce qui est de la publication, la version en français de la « Lettre ouverte » paraît en septembre 1966 aux éditions de la IV e Internationale, sous la forme d?une brochure militante typique : quelques feuillets ronéotypés de format A4 reliés. On peut se procurer la « Lettre ouverte » en supplément à l’édition de septembre 1966 du journal trotskiste Quatrième Internationale, disponible donc lors de l’achat de ce numéro puis directement à la librairie de la IV e . La diffusion en est assez limitée. Le choix de la maison d?édition n?est donc pas neutre et s?inscrit dans un militantisme bien précis, celui du trotskisme de la IV e Internationale. Il s?agit pour les trotskistes de se placer comme équivalents révolutionnaires de Kuro? ou de Modzelewski, et surtout de marquer le champ du gauchisme d?une exclusivité venue des révisionnistes anti-staliniens de l’Est.

34

La seconde opération décrite par Bourdieu pour la circulation des idées représente ce qu?il nomme le « marquage », c?est-à-dire la manière dont le texte est labellisé par le champ d?accueil. Cela concerne notamment l’ajout d?une préface qui présente l’?uvre et se l’approprie par la même occasion, en « l’annexant à sa propre vision, […] à une problématique inscrite dans le champ d’accueil [50][50] Pierre Bourdieu, « Les conditions sociales de la circulation… ». L?analyse de Bourdieu insiste par ailleurs sur la position du préfacier, un « aîné célèbre » qui accomplit un « acte typique de transfert de capital symbolique [51][51] Ibid., p. 5.». Dans le cas du marquage de la « Lettre ouverte », le préfacier est effectivement aîné et célèbre, puisqu?il s?agit de Pierre Frank, le secrétaire de la IV e Internationale. Son introduction semble resémantiser le contenu du texte polonais, en rappelant la filiation trotskiste qu?il perçoit chez Kuro? et Modzelewski, avant de qualifier le texte de document à « valeur exceptionnelle » et au « grand intérêt historique », car il s?agit du « premier document marxiste révolutionnaire en provenance d?un État ouvrier depuis qu?a été anéantie l’opposition de gauche et que Trotski a été assassiné [52][52] Jacek Kuro?, Karol Modzelewski, Lettre au Parti ouvrier…». Pierre Frank, qui ne considère pas ce texte comme purement orthodoxe du point de vue trotskiste, ne manque pas de s?approprier la « Lettre ouverte » à travers cette préface, en annexant le texte polonais aux problématiques politiques des trotskistes de la IV e Internationale.

La réception militante dans le champ étudiant français

35

Les trotskistes

36

La réception dans les milieux étudiants trotskistes proche de la IV eInternationale ? les militants de la JCR ?, s?est effectuée au travers des lectures des journaux Quatrième Internationale et d?Avant-GardeJeunesse. Dans un article d?avril 1966 intitulé « Un exemple : ceux qui luttent contre la guerre du Vietnam réclament la libération des révolutionnaires polonais [53][53] « Un exemple : ceux qui luttent contre la guerre du…», la revue mensuelle trotskiste relate la rédaction d?une lettre demandant la libération de Kuro? et Modzelewski par un comité de soutien formé à l’université de Berkeley [54][54] Ibid., et souhaite apparemment éveiller la même solidarité chez les étudiants français militants. Quatrième Internationale propose en septembre 1966 un entretien réalisé en Pologne avec un étudiant polonais très bien informé [55][55] « Pologne : Dix ans après », Quatrième Internationale,…, donc probablement issu du milieu contestataire de Varsovie, qui évoque les diminutions de liberté depuis 1956, le contenu de la « Lettre ouverte » et l’arrestation de ses auteurs, et surtout le climat militant de l’université de Varsovie. Une fois encore, le lectorat visé semble être celui des étudiants de la JCR. Un autre aspect important de cette réception du texte de Kuro? et Modzelewski réside dans les nombreuses publicités pour la brochure éditée en France que Quatrième Internationale publie au fil de ses pages, en la qualifiant de « texte très important » et mentionnant son possible achat à l’unité ou par dix [56][56] Quatrième Internationale, octobre 1966, p. 6.? annonçant ainsi la distribution à plus grande échelle parmi les militants et étudiants.

37

Le bimestriel de la JCR, Avant-Garde Jeunesse, dans un article célébrant les dix ans des octobre polonais et hongrois, mentionne les procès et la « Lettre ouverte » dans laquelle Kuro? et Modzelewski « appellent à la Révolution socialiste et se montrent les continuateurs de la tradition bolchevique [57][57] Gérard de Verbizier, « Pologne, 1956, Hongrie 1956 »,…». Il cite ensuite le fragment du texte concernant le développement des luttes révolutionnaires et anti-bureaucratiques dans le monde. On voit donc bien ici que le contenu de la « Lettre ouverte » est réinterprété dans les milieux étudiants trotskistes comme une déclaration révolutionnaire applicable à un plus large mouvement contestataire mondialisé.

38

Les lambertistes

39

C?est aussi dans l’un des journaux révolutionnaires des trotskistes lambertistes, Révoltes, que s?effectue la réception militante de la « Lettre ouverte ». Dans le n° 3 de cette revue mensuelle, paru en décembre 1966, le militant lambertiste Charles Berg publie une critique littéraire de l’ouvrage 1956 ou le Printemps en octobre de Pierre Broué, Balazs Nagy et Jean-Jacques Marie, qui propose quelques pages du texte de Kuro? et Modzelewski [58][58] Charles Berg, « Pour la construction de l’organisation…. Charles Berg écrit à son sujet :

40

« Ce livre n?est pas à lire, IL EST A DIFFUSER. C?est aujourd?hui le moyen d?exprimer notre solidarité active avec la jeunesse et le prolétariat des pays de l’Est. Le livre se termine par la lettre ouverte de Kuro? et Modzelewski au parti communiste polonais ; ces deux communistes exclus et emprisonnés ont salué leur condamnation le poing levé, en chantant l’Internationale. An nom de ceux qui, malgré la répression, mènent le combat pour le socialisme, les militants de RÉVOLTES doivent s?assurer de la vente de ce livre. Ce livre est pour nous un outil, un instrument de combat [59][59] Ibid.. »

41

La « Lettre ouverte » apparaît donc comme un document militant au service de la révolution que souhaitent les trotskistes lambertistes français et qui est réinterprété dans le contexte de cette lutte politique.

42

Ce filtre trotskiste lambertiste français est largement applicable à l’ouvrage Pologne-Hongrie 1956 [60][60] Jean-Jacques Marie, Balasz Nagy (dir.), Pologne-Hongrie…. Publié sous la direction de deux lambertistes, Jean-Jacques Marie et Balasz Nagy, à l’occasion du dixième anniversaire des octobre polonais et hongrois, c?est un recueil de textes et de documents originaux polonais et hongrois. La « Lettre ouverte » y est évoquée sous la plume du préfacier de l’ouvrage, le célèbre lambertiste Pierre Broué, membre fondateur de l’Organisation communiste internationale. Il y relate les deux procès polonais ? des trotskistes et des auteurs de la « Lettre ouverte » ?, et affirme qu?il voit dans ce « lien vivant [61][61] Ibid., p. XXV.» entre les anciens (Hass, ?miech, Badowski) et les modernes (Kuro? et Modzelewski) un avenir révolutionnaire justement contenu dans la « Lettre ouverte ». Il perçoit dans ce texte le « couronnement » de 1956 dans lequel il voit une perspective à la fois socialiste et révolutionnaire [62][62] Ibid.. Mais au-delà de cette continuité, Pierre Broué semble discerner dans la « Lettre ouverte » un appel à la lutte des jeunes socialistes d?un côté comme de l’autre du rideau de fer :

43

« La ?Lettre Ouverte? est l’éclatante démonstration de ce que la jeune génération ? dans les pays dits « socialistes » comme ailleurs ? a besoin d?un programme révolutionnaire et qu?elle est apte simultanément à le découvrir et à le construire […] [63][63] Ibid. p. XXVI. »

44

Le contenu de cette préface éclaire ainsi la volonté révolutionnaire et internationaliste qui pousse les auteurs de l’ouvrage à publier, en guise de postface, de larges extraits de la « Lettre ouverte ».

45

Les situationnistes

46

La « Lettre ouverte » de Kuro? et Modzelewski est du reste mentionnée dans un des textes fondamentaux de la contestation estudiantine française des années 1968, la brochure de l’Internationale situationniste De la misère en milieu étudiant : considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier [64][64] De la misère en milieu étudiant : considérée sous ses…. Les situationnistes, réunis autour de Guy Debord à partir de 1957, gagnent en influence en devenant majoritaires à l’UNEF de Strasbourg en mai 1966, et éditent quelques mois plus tard une brochure rédigée par Mustapha Khayati, De la misère en milieu étudiant. A la rentrée 1966, cette dernière est très largement diffusée à plusieurs dizaines de milliers d?exemplaires en France et à l’étranger [65][65] Emmanuelle Loyer, op. cit., p. 34.. Daniel Cohn-Bendit et de nombreux anarchistes revendiquent son influence et prennent activement part à sa diffusion à Nanterre. La brochure figure d?ailleurs parmi les références majeures du Mouvement du 22 mars. Les auteurs de la brochure évoquent la révolte de la jeunesse de plus en plus virulente dans les pays de l’Est, et mentionnent le développement dans ces pays d?une contestation plus structurée, formée à partir de clubs ou de revues, et dont la « Lettre ouverte » est emblématique :

47

« Le fait le plus important a été la publication par les jeunes Polonais Kuro? et Modzelewski de leur ?Lettre Ouverte au Parti Ouvrier Polonais?. Dans ce texte, ils affirment expressément la nécessité de ?l’abolition des rapports de production et des relations sociales actuelles? et voient qu?à cette fin ?la révolution est inéluctable?. L?intelligentsia des pays de l’Est cherche actuellement à rendre conscientes et à formuler clairement les raisons de cette critique que les ouvriers ont concrétisée à Berlin-Est, à Varsovie et à Budapest, la critique prolétarienne du pouvoir de classe bureaucratique. Cette révolte souffre profondément du désavantage de poser d?emblée les problèmes réels, et leur solution. Si, dans les autres pays, le mouvement est possible, mais le but reste mythifié, dans les bureaucraties de l’Est, la contestation est sans illusion, et ses buts connus. Il s?agit pour elle d?inventer les formes de leur réalisation, de s?ouvrir le chemin qui y mène [66][66] De la misère en milieu étudiant, op. cit., p. 20-2…. »

48

Cette analyse du texte polonais permet ainsi de pointer le paradoxe opposant les luttes à l’Est et à l’Ouest : soit le but est clair mais les moyens manquent soit, au contraire, la révolte est possible, mais ses visées sont idéalisées. Du reste, la brochure affirme plus loin que toutes les futures organisations révolutionnaires doivent considérer comme banale la « dénonciation théorique et pratique du stalinisme sous toutes ses formes [67][67] Ibid., p. 26.», et « la réalisation internationale du pouvoir absolu des Conseils ouvriers », idée centrale du texte de Kuro? et Modzelewski, comme le « projet essentiel » du nouveau mouvement révolutionnaire [68][68] Ibid., p. 28.. Au vu de la très grande diffusion de cette brochure, on peut en supposer que de nombreux étudiants contestataires français, faute d?avoir tenu la « Lettre ouverte » entre leurs mains, en ont eu un écho par l’intermédiaire des situationnistes.

49

Les anarchistes et étudiants de Nanterre

50

Les étudiants anarchistes de la LEA (Liaison des étudiants anarchistes), co-fondateurs du Mouvement du 22 mars à Nanterre, font également référence à la « Lettre ouverte » de Kuro? et Modzelewski, et ce notamment dans un tract diffusé à Nanterre et daté du 10 janvier 1967 qui lance un appel aux conseils ouvriers libres en fustigeant la bureaucratie :

51

« La seule issue possible était d?adopter et de tenter d?appliquer le mot d?ordre des révoltés (TOUT LE POUVOIR AUX SOVIETS LIBRES) qui était aussi celui de la Constituante de 1918, sous peine d?insérer la révolution dans des cadres nationaux, et de laisser le champ libre à une couche bureaucratique qui ne tarderait pas à s?ériger en CLASSE (c?est effectivement ce qui s?est produit : voir la Lettre au Parti Ouvrier Polonais par Kuro? et Modzelewski) [69][69] Brochure de la Liaison des Etudiants Anarchistes /…. »

52

On voit donc bien ici que la « Lettre ouverte » joue une fois encore le rôle d?un support et d?une référence théoriques pour les étudiants militants soucieux de l’autogestion dans les usines et de la chute de la bureaucratie. Le texte de Kuro? et Modzelewski offre du reste un cadre d?analyse politique, notamment grâce à la notion de « classe bureaucratique » que les deux auteurs élaborent.

53

Plus largement enfin, la réception de la « Lettre ouverte » à Nanterre se solde par une solidarité à l’égard de ses auteurs emprisonnés. Dans son ouvrage sur la formation du Mouvement du 22 mars à Nanterre [70][70] Jean-Pierre Duteuil, Nanterre 1965-66-67-68 : vers…, Jean-Pierre Duteuil mentionne une campagne de solidarité pour la libération de Kuro? et Modzelewski, organisée en 1967 sur le campus, avec des manifestations, des meetings et la réalisation d?affiches et d?autocollants [71][71] Jean-Pierre Duteuil, op. cit., p. 177.. L?un de ces autocollants de soutien est révélateur de l’internationalisme qui agite les étudiants de Nanterre. Son contenu compare ainsi les deux Polonais emprisonnés à ceux qui, en Espagne, aux Etats-Unis et au Vietnam, soutiennent les ouvriers, les noirs ou les Viêt-Congs :

54

« Jacek et Karol pourraient être

55

? espagnols : avec les mineurs des Asturies, ils combattraient le régime pourri

56

? américains : avec les chômeurs noirs de Chicago, ils participeraient aux émeutes contre le régime pourri

57

? vietnamiens : avec les guérilleros, ils terroriseraient le système pourri [72][72] Ibid.».

58

Kuro? et Modzelewski sont donc inclus dans une contestation mondialisée qui lutte contre les régimes oppresseurs un peu partout dans le monde. L?autocollant appelle d?ailleurs les deux auteurs à rejoindre les rangs de la lutte internationale aux côtés des Vietnamiens, Américains et Espagnols, et mentionne finalement leur arrestation en 1965 et la publication du texte en 1966 :

59

« 1966 : leur ?Lettre Ouverte? est vendue en librairie ; c?est ainsi que nous les connaissons et devenons leurs camarades [73][73] Ibid.. »

60

Ainsi, une large partie du milieu étudiant contestataire français a à l’esprit la « Lettre ouverte ». D?où sa présence sur différents stands au milieu de la cour de la Sorbonne en mai 1968.

61

Ainsi, malgré des contextes politiques opposés ? démocratie en France, Etat policier totalitaire en Pologne ? , et des revendications, motivations et espoirs dissemblables, un transfert de contestation s?est opéré entre Varsovie et Paris. Il y a donc eu non seulement contact, frottement véritable entre les deux champs étudiants contestataires français et polonais tout au long des années 1960, mais aussi une circulation culturelle concrète d?hommes, d?idées et de documents entre les deux milieux, à travers un « import-export intellectuel [74][74] Conférence prononcée le 30 octobre 1989 pour l’inauguration…» que le cas de la « Lettre ouverte au Parti ouvrier polonais » illustre bien. Finalement, ces liens précédemment noués vont former la base de la réception du mouvement de Mars polonais dans la contestation universitaire parisienne en 1968 et au-delà. En effet, la perception et la réappropriation du mouvement étudiant polonais de mars 1968 par les acteurs du Mai français se sont justement opérées à partir des cadres théoriques forgés par cette circulation franco-polonaise antérieure, notamment à travers la réinterprétation et la réédition de la « Lettre ouverte ». Mais plus précisément encore, ces transferts et contacts franco-polonais des années 1960 ont représenté l’embryon d?une rencontre plus nette et d?un soutien plus durable qui se développe une quinzaine d?années plus tard. C?est au milieu des années 1970 que la sympathie française pour les révisionnistes de l’Est se métamorphose en véritable culte des dissidents, engendré par la traduction du livre majeur d?Alexandre Soljenitsyne L?archipel du goulag en 1973. Cet « effet Soljenitsyne » ouvre une brèche qui fonde une critique de gauche antisoviétique et antitotalitaire, dont certains des anciens étudiants contestataires de Mai forment les avant-postes. Ces derniers se passionnent dès lors pour la dissidence est-européenne, et notamment polonaise, qui est marquée par la création en août 1980 du premier syndicat libre d?opposition, Solidarno??, ? fondé entre autres par des anciens étudiants contestataires varsoviens. Et c?est le soutien affiché de la gauche intellectuelle française à la dissidence polonaise ? deux milieux issus de la contestation universitaire ? qui vient en somme féconder ce qui, en creux, était à l’?uvre dans les années 1960.

