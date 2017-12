Communiqué du Comité exécutif du Conseil Mondial de la Paix, réuni à Hanoï au Vietnam

La réunion du Comité exécutif du Conseil Mondial de la Paix s’est tenue avec succès à Hanoï, au Vietnam, du 23 au 25 novembre 2017. Le communiqué de la réunion est le suivant (Traduction NK pour Solidarité Internationale PCF)

Communiqué du Comité exécutif du Conseil Mondial de la Paix, Hanoï, 23-25 ​​novembre 2017

La réunion du Comité Exécutif (CE) du Conseil Mondial de la Paix (CMP) s’est déroulée avec succès dans la capitale de la République Socialiste du Vietnam, Hanoï, du 23 au 25 novembre, accueillie par le Comité de la Paix du Vietnam. La première réunion du CE après l’Assemblée Mondiale du CMP à Sao Luis au Brésil en 2016 avait réuni 44 délégués représentant 26 organisations du même nombre de pays.

Le CE a consacré une session spéciale au 100ème anniversaire de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre et à son service à la lutte pour la paix, comme décidé par la dernière Assemblée du CMP. La grande conclusion de la réunion a été que cet événement extraordinaire du 20ème siècle a changé le cours de l’humanité et ouvert la voie à d’autres transformations sociales, économiques et politiques, prouvant que la lutte des peuples peut gagner et créer de nouvelles sociétés sans domination impérialiste et exploitation. La Révolution d’Octobre reste donc une source d’inspiration pour les peuples.

En tenant notre CE dans la capitale du Vietnam, Hanoi, nous exprimons notre profond respect et notre reconnaissance au peuple vietnamien, qui a combattu victorieusement contre les fascistes japonais et les colonialistes français ainsi que contre les impérialistes américains dans leurs guerres au Vietnam, et qui a fait des réalisations remarquables dans la construction du socialisme et dans le développement national, malgré les conséquences encore durables de la guerre, notamment les millions de victimes de l’agent orange toxique, utilisé à l’époque par l’armée américaine. Le CMP exprime sa solidarité totale avec le peuple vietnamien pour tout ce qui précède.

La réunion du CE du CMP a passé en revue la situation mondiale concernant les menaces à la paix et à la stabilité, les agressions et guerres impérialistes grandissantes dans plusieurs parties du monde, ainsi que la réponse des peuples et des mouvements de paix. Il a exprimé sa plus vive préoccupation face aux dangers croissants d’un conflit catastrophique de dimension mondiale, y compris avec utilisation d’armes nucléaires.

Dans un contexte de crise économique prolongée du système, de graves menaces de guerre, de la continuité de guerres impérialistes longues et catastrophiques, d’agressions, de manœuvres déstabilisatrices et de militarisation accélérée de la planète, des forces fascistes et réactionnaires émergent dans divers pays. Le CMP a discuté et mis en place des objectifs et des campagnes qui peuvent toucher la conscience des gens et les sensibiliser.

Le scénario international reste instable, plein de tensions et de menaces, qui deviennent de plus en plus dangereuses à mesure que la crise s’aggrave, conséquence des contradictions d’un système politique, économique et social inégal. Deux vecteurs opposés caractérisent la situation internationale. D’une part, nous faisons face à l’offensive et à la concurrence des forces impérialistes et hégémoniques pour la domination du monde et la prise en charge des ressources des peuples et des nations. Dans cette offensive, les impérialistes et leurs alliés consentants agissent avec fureur. D’un autre côté, il existe de nombreuses indications sur les potentiels de lutte des peuples et de résistance des organisations, des mouvements et des forces de la paix et du progrès social. Le CMP doit s’efforcer d’obtenir l’alliance la plus large possible et d’organiser des actions communes qui embrasseraient toutes ces luttes pour des objectifs communs. En même temps, des efforts spécifiques doivent être faits pour découvrir les causes profondes des guerres, de la misère et de l’inégalité, en promouvant et en renforçant les forces progressistes et anti-impérialistes et leurs actions.

Asie :

La politique américaine de «pivot asiatique», qui transfère 60% de sa puissance militaire à la région, est mise en œuvre par le nouveau président américain, avec la puissante 7ème flotte du Pacifique de l’US Navy, avec plus de 200 bases militaires américaines dans la région, y compris au Japon et en Corée du Sud, et avec des accords militaires bilatéraux des États-Unis, comprenant l’amélioration du déploiement de leurs troupes dans divers pays, comme c’est déjà le cas avec la présence de dizaines de milliers de soldats américains dans la région.

L’intérêt particulier des États-Unis et de leurs alliés dans la région concerne le contrôle géostratégique de l’ensemble de la zone, de ses routes maritimes et de ses ressources naturelles, en évitant les conflits mortels. Mais c’est aussi pour contenir la Chine émergente.

Le CMP soutient toutes les luttes contre la présence et les manœuvres militaires américaines dans la région. À Okinawa, une lutte impliquant de larges secteurs de la société continue de se développer contre la construction d’une nouvelle base marine américaine à Henoko / Nago. Le CMP exprime sa solidarité avec ces mouvements à Okinawa et au Japon.

Le Népal s’achemine vers la stabilité politique avec les élections locales et les prochaines élections législatives fédérales et provinciales. En dépit de l’ingérence étrangère pour ne pas passer à la promulgation d’une nouvelle constitution, des tentatives de provoquer des conflits entre les différents acteurs et les différentes communautés au sein de la nation ainsi que face aux provocations et aux menaces de mise en place d’États fédéraux basés sur l’ethnicité, la constitution est malgré tout en train d’être mise en œuvre. Tout en se dirigeant vers les élections parlementaires, une perspective existe pour avoir à nouveau un gouvernement progressiste avec le vaste soutien du peuple népalais. Le CMP respecte ce désir du peuple népalais et voudrait exprimer ses meilleurs vœux de succès.

Le CMP suit avec inquiétude les développements dans la mer de Chine méridionale, en particulier au sujet des conflits territoriaux entre plusieurs pays voisins. Nous soutenons le règlement pacifique des différends bilatéraux et multilatéraux entre toutes les parties concernées.Nous appelons toutes les parties à s’abstenir de toute action unilatérale susceptible de compliquer davantage la situation; nous réaffirmons notre position de principe pour le respect et la mise en œuvre du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), qui garantit les droits souverains de tous les pays. Nous sommes fermement opposés à la militarisation de la région ainsi qu’à la présence militaire et aux actions de puissances non régionales, notamment des États-Unis, qui ont clairement leurs propres motivations et intérêts. Nous exigeons leur retrait de la région et appelons toutes les parties à désamorcer militairement la situation.

Le Conseil Mondial de la Paix exprime sa solidarité et son soutien au peuple du Laos dans ses efforts pour se débarrasser des conséquences de décennies de guerre, en particulier des munitions non explosées à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Trois millions de tonnes de bombes ont été larguées au Laos. 30% des bombes à sous-munitions n’ont pas explosé, de nos jours, certaines personnes travaillant dans leurs champs ou des enfants jouant avec des balles de la taille d’une balle de tennis sont mutilés ou tués par ces « Bombies ». De plus, la présence de ces engins non explosés dans presque toutes les provinces nuit au développement du pays.

Nous exprimons notre sympathie pour le peuple Rohingya de Birmanie, qui fait face à une crise humanitaire majeure et qui est pourchassé et obligé de fuir pour sauver sa vie. Nous récriminons fortement ces politiques de nettoyage ethnique. Nous demandons au gouvernement d’assurer la sécurité des civils et de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violence afin de rétablir des conditions socio-économiques normales, y compris de permettre le retour des réfugiés dans leurs foyers.

Le CE du CMP exprime sa sérieuse préoccupation au sujet des luttes religieuses et du fondamentalisme grandissant en Asie du Sud qui sont utilisés pour diviser les luttes des peuples. Nous appelons les organisations sociales à être alertées sur cette situation explosive et à se mobiliser contre un tel projet de division.

Le CMP réitère sa demande pour le retrait des USA et de l’OTAN de l’Afghanistan, comme la condition pour permettre au peuple de décider librement et sans interférence dans leurs affaires internes.

La situation dans et autour de la péninsule coréenne devient « explosive ». Toutes les menaces et provocations militaires devraient cesser immédiatement. Toutes les parties concernées devraient prendre sans tarder des mesures en vue d’une solution diplomatique et pacifique. Nous dénonçons la présence de 28 000 soldats américains dans le sud de la péninsule avec toutes sortes d’armes hautement sophistiquées, y compris des armes nucléaires, ainsi que l’établissement d’une nouvelle base américaine sur l’île de Jeju. Le déploiement du bouclier anti-missile THAAD par les États-Unis en Corée du Sud prône ouvertement une option de première frappe sans possibilité de représailles. Il pose également des menaces à la République Populaire de Chine et à la Fédération de Russie. Le CMP exprime sa solidarité avec le peuple coréen pour son désir de réunification nationale pacifique et pour le droit de la République Populaire Démocratique de Corée à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale ainsi que ses ressources naturelles.

Le CMP réaffirme sa position de principe sur l’abolition de toutes les armes nucléaires et son opposition à l’essai de tout armement nucléaire.L’Appel de Stockholm, une initiative historique majeure du Conseil Mondial de la Paix, signée par des centaines de millions de personnes concernées par la menace de l’utilisation de ces arsenaux, reste actuel et continue d’être une ligne directrice pour notre action. Le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (adopté le 7 juillet 2017) est un jalon menant à leur élimination totale, aspiration longtemps chéri des Hibakushas (victimes de la bombe atomique au Japon) et des peuples du monde. Le traité reconnaît que les armes nucléaires sont inhumaines et ont des conséquences catastrophiques si elles sont encore utilisées, et qu’elles vont à l’encontre de la Charte des Nations Unies et du droit international. Tous les États devraient signer sans délai le traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Les États dotés d’armes nucléaires et leurs alliés n’ont pas signé le traité. Nous devons développer une campagne de sensibilisation de l’opinion publique supplémentaire qui exercerait sur eux une pression, afin qu’ils abandonnent la politique de «dissuasion nucléaire».

Dans le même temps, nous soulignons le fait que les États-Unis sont le seul pays à avoir utilisé de telles armes dans l’histoire. De plus, ils ne s’abstiennent pas d’une première option de frappe nucléaire, au contraire, puisqu’ils ont également introduit cette politique à l’OTAN, qui l’a adopté. Nous soutenons la proposition d’une suspension mutuelle des exercices militaires autour de la péninsule par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud avec la suppression du THAAD et la suspension du programme nucléaire de la RPD de Corée. Le CMP affirme une fois de plus son net désaccord avec les sanctions imposées à la RPD de Corée car elles constituent un effort pour étrangler le peuple.

Europe :

Le cas de l’Ukraine est l’épisode contemporain le plus pertinent du continent européen, qui démontre ses tendances fascistes, ses actions impérialistes de siège et de provocation ainsi que sa tentative d’encercler la Russie. Le régime de droite de Kiev, soutenu par les États-Unis et l’Union européenne, joue un rôle dans la stratégie visant à renforcer la présence des impérialistes en Europe de l’Est et à affronter la Russie. Le Conseil Mondial de la Paix soutient la lutte du peuple ukrainien. Nous nous opposons résolument au régime fasciste et exprimons une solidarité sans réserve avec les communistes ukrainiens et les autres forces progressistes qui sont soumises à une persécution odieuse.

Nous suivons également avec préoccupation la persécution subie par les forces pacifistes et anti-impérialistes en Turquie, en particulier contre les membres du CMP, notamment contre l’Association pour la Paix de Turquie, qui a été interdite en 2016 par le gouvernement à la suite de la tentative de coup d’État. Nous exigeons sa réintégration immédiate. Le gouvernement turc est allié à l’impérialisme américain et européen dans la région et promeut un programme réactionnaire, conservateur et agressif contre son propre peuple et ses voisins. En tant que membre historique et stratégique de l’OTAN, la Turquie abrite des ogives nucléaires américaines et soutient directement les forces extrémistes et les terroristes qui combattent en Syrie.

Nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple chypriote et la position du CMP lors de la dernière Assemblée pour la réunification de l’île et la fin de l’occupation turque, dans une patrie commune pour tous les Chypriotes (Chypriotes grecs et Chypriotes turcs), sans troupes et bases étrangères, sans gardiens ni tuteurs, dans un pays réunifié, avec une seule souveraineté, une seule citoyenneté et une seule personnalité juridique internationale, comme décrit dans les résolutions pertinentes des Nations Unies. En outre, nous rejetons et dénonçons les efforts visant à faire entrer Chypre directement ou indirectement dans l’OTAN, qui a également été impliquée dans l’invasion et l’occupation partielle de l’île en 1974.

Le CMP dénonce la présence de l’armada de l’OTAN dans la mer Égée, sous prétexte de l’afflux de réfugiés et de migrants et des projets de l’OTAN dans la région. Nous condamnons les actions du gouvernement grec qui, tout en renouvelant l’accord militaire américano-grec sur la base de Souda (Crète), offre des installations pour le déploiement d’hélicoptères militaires américains sur le sol grec et la perspective d’accueillir des drones en Crète.

Jour après jour, la mer Égée devient un cimetière pour des centaines de familles qui fuient la Syrie ravagée par la guerre, l’Irak et l’Afghanistan.Les îles grecques sont en train d’être transformées en camps de réfugiés, sans ressources suffisantes ou adéquates pour recevoir et accueillir ces personnes. L’une des questions clés de cette tragédie reste la réglementation européenne des accords de Schengen et de Dublin II, ainsi que l’accord UE-Turquie. Nous dénonçons l’hypocrisie de l’Union Européenne et des gouvernements de nombreux pays dans lesquels les réfugiés se déplacent, et qui sont ouvertement hostiles aux réfugiés.

Le CMP réitère sa ferme position contre l’OTAN, en tant qu’instrument de la domination impérialiste et que branche armée des impérialistes américains et européens. L’expansion de l’OTAN vers l’est, l’encerclement de la Russie le long de ses frontières, le déploiement de troupes depuis la mer Baltique jusqu’à la Bulgarie et l’installation d’un bouclier antimissile en Pologne et en Roumanie intensifient la violence de manière agressive et délibérée. Cela va de pair avec les sanctions des États-Unis et de l’UE contre la Russie. L’OTAN développe et augmente son arsenal visant à renforcer la capacité de frappe nucléaire contre ses adversaires. Elle a décidé d’augmenter les dépenses militaires de tous ses membres à 2% du PIB annuel de chacun d’entre eux. Nous exigeons et luttons pour la dissolution de l’OTAN à l’échelle mondiale, tout en soutenant la lutte des peuples de chaque État membre pour qu’ils s’en désengagent. L’Union européenne, seule et/ou avec l’OTAN, agit contre ses peuples. Sa politique de sécurité et de défense commune constitue un outil dangereux pour l’intervention étrangère et l’agression impérialiste dans de nombreuses parties du monde.