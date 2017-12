Lénine garde toujours la tête froide et éduque les masses

Kazan, Lénine étudiant garde la tête froide…

Je viens de bloquer un « bon » camarade. Avec ce ton « faux-cul »inimitable de certains d’entre les miens, il a placé un commentaire sur mon adresse à Apel Muller… Un numéro de cirage de pompe… Il commente ainsi: « L’Humanité donne de la place aux députés communistes et présente parfois de bons dossiers, c’est très bien de s’ouvrir aux non communistes même si certains en abusent parfois » et tout à l’avenant, se terminant par sa confiance dans le congrès « grâce auquel c’était sûr on allait avoir un vrai parti marxiste… »

Bref ce cireur de pompe patenté me donnait le mauvais rôle celui d’attaquer les vertueux Patrick le Hyarec et Apel Muller et refuser l’ouverture à des plumes non communistes. Avait complètement disparu l’essentiel du propos à savoir que ce journal non seulement pratiquait l’ouverture jusqu’à la béance, ne discutant visiblement pas avec les éditorialistes, mais surtout pratiquait en revanche une censure impitoyable avec des gens comme moi et bien d’autres. Si l’on peut effectivement se réjouir de voir des plumes non communistes, de quel droit censure-t-on systématiquement des communistes, leur interdit-on non seulement tout éditorial mais également le moindre compte-rendu de leurs livres? Qui a décidé que tel communiste un peu trop léniniste et pas assez social démocrate n’avait pas le droit à la parole? Avec l’accord de qui? Il a déjà l’assentiment de ce vertueux faux-cul…

Visiblement le camarade en question n’avait même pas perçu le problème… Alors j’ai décidé de l’aider par une pédagogie « active ». Je l’ai supprimé de ma liste « d’amis » et je l’ai « bloqué » pour lui faire percevoir au moins vaguement ce qu’était une censure injustifiée. Comme tous les communistes il doit être sensible à l’injuste a fortiori si elle le touche…

Sans rancune

Danielle Bleitrach

PS . Notre ami Pym (ne pas confondre avec PAM) Patrick qui enseigne à Kazan, nous envoie cette photo de la statue du jeune Lénine (qui a fait ses études à l’université de Kazan) pour vous adresser à tous un bonjour de Russie et l’assurance que le bolchevisme est toujours là… et il assorti sa photo d’une légende « Lénine garde toujours la tête froide »…

