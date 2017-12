Pourquoi le Chavismo a t-il encore gagné?

Chavismo a remporté sa troisième victoire électorale en moins de quatre mois. Encore une fois, sans conteste. D’abord les élections à l’ Assemblée nationale constituante (ANC), le 30 juillet, puis les gouverneurs, le 15 octobre et enfin, le 10 décembre, où, comme le président Nicolás Maduro l’a dit la nuit, 300 des 335 mairies ont été remportées . La carte montre une corrélation avec les sondages avec une grande majorité pour le Chavismo, qui a également ajouté un nouveau gouvernance, avec un total de 19 sur 23.

Comment ces résultats sont-ils expliqués? L’argument de l’opposition et de ses alliances internationales est toujours le même: la fraude. C’est un bouton automatique qu’ils utilisent avant chaque résultat défavorable. Le manque de crédibilité de cette accusation vient de la mise à l’épreuve du mécanisme électoral , et d’eux-mêmes, quand une partie de la droite, celle qui gagne, reconnaît les résultats et une autre, celle qui perd, ne le fait pas. Il est de ce fait avéré dans la dynamique du conflit vénézuélien que cette affirmation est systématique et sans fondement.

Les réponses devraient être recherchées dans la façon dont chacune des forces est venue aux élections. L’opposition l’a fait avec plusieurs éléments contre lui, et avec cette capacité unique qu’elle a de s’envoyer des balles dans les pieds. La première chose était qu’une partie importante, en particulier les principaux partis, a décidé de ne pas participer. Cela ne veut pas dire que la droite n’a pas été présente, il y a les mairies qui ont gagné comme preuve de leur présence. Ils y avait beaucoup de leurs figures connues, avec des luttes publiques, des accusations de trahisons croisées, plusieurs candidats dans la même commune. L’image était celle d’une force en crise, les généraux s’affrontant.

Ce scénario a été construit depuis la défaite subie avec l’élection de l’ANC, qui a abouti à la fois à l’effondrement de l’assise de l’unité démocratique , et à une image de démoralisation de sa base sociale qui a également commencé à accuser ses dirigeants d’être des traîtres . Cela a conduit à la défaite dans les élections du gouverneur – l’échec politique a un effet domino – et cela a accentué la perte stratégique déjà évidente. Les principaux partis ont passé quatre mois à appeler à sortir le gouvernement par la violence dans les rues, à se présenter aux élections et à s’abstenir. Le résultat du dimanche était alors prévisible.

Cela confirme l’ incapacité de l’ opposition à ouvrir une perspective au sujet du développement de l’ élément de conflit vénézuélien , après dix – huit ans de processus révolutionnaire elle n’a acquis aucun droit pour être une alternative pour la majorité de la population. Son manque de crédibilité est à arrivé en ce moment à une évidence maximale. Ils ont dispersé en une moitié d’année, le capital politique qu’ils avaient pu accumuler , ils avaient réuni. Ils se présentent à la présidentielle désunis, avec trois tentatives infructueuses et des tentatives insurrectionnelles, quatre élections dans le temps du mandat de Nicolas Maduro . Ils ont remporté une victoire électorale unique, en décembre 2015, qu’ils n’ont pas réussi à administrer.

La situation dans laquelle l’opposition se trouve est le produit de ses propres erreurs – qui sont aussi, dans certains cas, le résultat des ordres émanant des États-Unis – et de la capacité politique du Chavisme, qui a réussi à sortir d’un match nul et de les coincer en défense Cette récupération de l’initiative, matérialisée dans ce troisième résultat électoral en 133 jours, a plusieurs raisons. L’un est que l’unité a été maintenue. Tandis que l’opposition était de plus en plus divisée, Le Chavismo a accepté Nicolás Maduro comme une direction consolidée, et il a présenté des candidatures unitaires dans la plupart des régions, aussi bien régionales que municipales.

Une autre raison est la cohérence discursive. le Chavismo n’est jamais tombé dans l’appel à la confrontation de rue dans laquelle la droite entre avril et juillet a tenté de l’entraîner. La proposition était toujours pour une solution électorale, et de cette manière il était possible de contenir l’escalade violente et maintenir le pouvoir politique. Unité et stratégie face aux luttes interne et délires stratégiques.

Une raison de plus peut être recherchée dans les acquis de la révolution Alors même que la droite ne parvient pas à se consolider comme une alternative pour la majorité, le chavisme trouve ses forces dans sa dimension identitaire dans les classes populaires. Le Chavisme est plus que la direction et les différentes médiations avec leurs succès et des échecs, c’est une expérience politique d’organisation de la vie, qui traverse une partie du peuple vénézuélien, et peut faire face à ces joutes électorales avec une base que n’a pas la droite. Il y a une prise de conscience du moment historique, de ce qui est joué, de ce qui peut être perdu en cas de défaite électorale.

Il peut y avoir des raisons de cette troisième victoire électorale à un stade où de nombreux analystes avaient affirmé et réaffirmé malgré les sondages que le processus conduirait inévitablement à une défaite du chavisme . Un triomphe qui se produit au moment de plus grandes difficultés économiques dans le pays. Une situation qui ne doit pas être considérée isolément de l’image politique: l’ approfondissement de l’attaque de l’économie cherche à conditionner le vote , générer des scénarios opposition, s’effondre sous son propre poids. Il existe des relations directes entre le dollar illégal, les augmentations de prix, les pénuries et les résultats électoraux.

Ce qui suit est un défi immense et urgent pour le chavisme: stabiliser l’économie, ce qui ralentit le recul matériel jette des images d’un pays où les actions de tous les jours sont devenus des batailles pour la plupart de la population. Cela signifie à la fois approfondir les partenariats internationaux, les moyens d’éviter l’étranglement que cherche à imposer le gouvernement américain et ses alliés, comme la récupération de la capacité de gouvernance de l’économie et de faire face aux ennemis internes de la révolution. L’ un d’eux est la corruption qui avait saisi l’industrie pétrolière et les importations , à savoir les poumons de l’économie.

Gagner des élections signifie la possibilité de poursuivre le projet historique . Un nouveau pas a été franchi dans cette direction. Et pas seulement dans un contexte d’adversité interne, mais à un moment où les droits du continent, subordonné aux États-Unis, cherchent à se rattraper et à se montrer, comme dans le cas de la fraude électorale au Honduras , dans la mesure de leur volonté. Avoir obtenu une nouvelle victoire électorale est alors immense, c’est une leçon de politique, un échantillon des combats que la révolution vénézuélienne peut donner.

(Tiré du blog Hasta el Nocau )