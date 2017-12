JOURNALISTES

En protestation face à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par l’administration américaine, les députés arabes israéliens n’assisteront pas au discours du vice-président américain Mike Pence à la Knesset la semaine prochaine.

Dans un communiqué publié ce mercredi, Ayman Odeh, leader de la Liste arabe unie, a déclaré que les 13 membres de son groupe boycotteraient le discours à la Knesset lundi afin « d’envoyer un message clair à l’administration américaine et au monde entier, de leur montrer qu’il y a des citoyens vigoureusement opposés à la déclaration de Trump et de leur expliquer que les Etats-Unis ont perdu leur place de médiateur exclusif dans les négociations ».

« Jérusalem-Ouest sera reconnue comme capitale d’Israël par le monde entier dès que le gouvernement d’Israël aura reconnu Jérusalem-Est comme capitale de l’Etat palestinien », a ajouté Odeh.

Pence devrait s’adresser au Parlement israélien lundi prochain, aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahu, du chef de l’opposition Isaac Herzog et du président de la Knesset Yuli Edelstein.

L’annonce de Odeh survient plusieurs heures après que Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, a déclaré que les Palestiniens n’accepteraient aucune ingérence future des Etats-Unis dans les pourparlers de paix suite à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par le président Donald Trump.

L’Autorité palestinienne a également déclaré qu’elle refuserait de rencontrer le vice-président américain lors de son voyage dans la région. Au cours du week-end, le conseiller diplomatique d’Abbas a déclaré que la rencontre avec Pence avait été annulée « car les Etats-Unis avaient franchi les lignes rouges » concernant Jérusalem. La semaine dernière, Jibril Rajoub, membre éminent du Fatah de Mahmoud Abbas, avait déjà fait écho à ce sentiment, affirmant que Pence n’était « pas le bienvenu en Palestine ».

En réponse à cette position, la Maison Blanche a accusé les Palestiniens de « s’éloigner » des efforts de paix. »

Cet article d’un journal israélien a le mérite de nous faire connaitre une situation méconnue en France et on se demande pourquoi … pourquoi les positions de ces communistes à la tête de la ligue arabe au parlement israélien sont-elles aussi méconnues en France? L’hypothèse la plus vraisemblable est que si officiellement, la gauche, le PCFse bat pour les accords de l’ONU, en fait on est convaincu qu’il faut chasser Israël et n’avoir qu’un état palestinien et donc insister sur la nature coloniale de son existence. Là encore, je pense qu’il faut discuter en Congrès de la position REELLE des communistes sur la question et pas prétendre défendre une position quand on se bat sur une autre. L’Humanité, la direction du parti doivent avoir une position claire et des revendications précises décidées par les communistes eux-mêmes et pas jouer à la contrebande des haines.Et le terme de « sioniste » non seulement est employé à la place de juif, mais masque les questions que je pose ici et qui doivent être décidés par les communistes, peut-être est-il trop tard à cause des américains et du gouvernement israélien pour prétendre à deux Etats, alors dites-le, défendez votrez position politiquement et arrêtez de créer les conditions d’un massacre généralisé qui est celle de Rump et de netanaoyoun. .