Tout est possible….

et même je crois que Staline Nava est trotskiste… Quand on a des parents vénézuéliens qui vous appellent Staline, il ne vous reste plus qu’à devenir trotskiste, mais en respectant les solides traditions familiales qui empêchent de terminer dans les poubelles de l’histoire, en étant un bon syndicaliste du bon cùôté de la barricade…par parenthèse vous remarquerez le silence général sur les élections au Venezuela… Est-ce que mesdames salamé et laurence Debray ( Elizabeth Burgos) vont nous resservir un numéro sur le dictateur Maduro, on pourrait pour les aider leur signaler l’élection de Staline… (note de Danielle Bleitrach)