L’imperialisme cherche la guerre en Corée du nord

L ‘avantage avec Nikki Haley, la représentante des USA, mais surtout de Trump, aux Nations Unies c’est qu’elle dit avec une rare brutalité ce qui est exigé des nations par l’empire.

Ainsi elle a poussé la Chine à imposer à la population de la République populaire démocratique de Corée un étranglement économique. Bien sûr, la Chine refuse de le faire et continue à entretenir des relations avec la République populaire démocratique de Corée sur le plan politique et économique.

Trump continue de déstabiliser la société américaine, il déstabilise dans le même temps l’ordre international avec ses manoeuvres élephantesques et ses déclarations à l’emporte pièce qui, s’il provoque la colère de nombreux anti-impérialistes, malgré les apparences reçoit l’assentiment des démocrates et l’aile gauche de l’impérialisme salive à la perspective de détruire la Corée.

Nous vivons des temps dangereux quand la guerre pourrait naître à tous moments sur de petites choses.Il serait temps que chaque front ait conscience de son imbrication dans d’autres foyers d’incendie potentiels. La sousestimation du danger coréen est très dangereuse et il serait temps pour tous les anti-impérialistes de prendre conscience de la nécessité de s’opposer à la montée de la guerre dans cette zone du monde. les Chinois tentent d’empêcher le bellicisme de Trump qui est celui du capitalisme américain, uni derrière cette attaque.

Les commentaires de Haley viennent dans le sillage de ceux du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, révélant que la Corée du Nord veut s’engager directement avec les Etats-Unis d’Amérique pour protéger sa sécurité. M. Lavrov a déclaré avoir informé le secrétaire d’Etat ‘américain’ Rex Tillerson à ce sujet lors de la réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) jeudi à Vienne.

Les Etats-Unis d’Amérique, la Corée du Sud et le Japon se préparent pour deux jours d’exercices de reconnaissance des missiles au large des côtes japonaises, prévus lundi et mardi, a annoncé la Force d’autodéfense maritime du pays. Les manœuvres succèdent aux exercices militaires à grande échelle tenus par les États-Unis d’Amérique et la Corée du Sud dans une démonstration de force contre Kim Jong-un.

Voici donc les déclarations de Haley:

Haley a déclaré » mais pour être clair, la Chine peut faire plus, » . » et nous mettons autant de pression sur eux que nous le pouvons. La dernière fois qu’ils ont coupé l’approvisionnement en pétrole, la Corée du nord est venue à la table de négociation. On a dit à la Chine qu’ils doivent faire plus. S’ils ne font pas plus, nous allons la prendre entre nos mains et ensuite nous allons commencer à lui faire faire face aux sanctions secondaires. »

« La Chine doit faire plus pour contrer la Corée du Nord ou les Etats-Unis d’Amérique prendront les choses en main », a déclaré l’ambassadeur ‘américain’ à l’ONU.

Nikky Haley a déclaré à Fox News dimanche que Pékin et le reste de la communauté internationale poursuivent les sanctions contre Pyongyang pour le développement de son programme d’armes nucléaires. Elle a ensuite félicité Washington pour avoir dirigé l’accusation.

« Mais pour être clair, la Chine peut faire plus », a déclaré Haley. « Et nous mettons autant de pression sur eux que nous le pouvons. La dernière fois qu’ils ont complètement coupé le pétrole, la Corée du Nord est venue à la table. Nous avons donc dit à la Chine qu’elle devait en faire plus. S’ils ne font pas plus, nous allons le prendre entre nos mains et ensuite nous commencerons à leur faire face à des sanctions secondaires. »

Haley a expliqué que Trump et le président chinois Xi Jinping ont une « très bonne relation », mais que Trump « commence vraiment à faire pression, en disant qu’ils doivent en faire plus ».

« Il est temps que la Chine réponde », a-t-elle déclaré.

Plus tard dans l’interview, Haley a été interrogée sur sa « conversation parfois peu diplomatique pour un diplomate », en référence à sa promesse que la Corée du Nord serait « complètement détruite » dans une guerre.

« C’est la vérité », dit-elle. « Je veux dire la réalité est, si la Corée du Nord tente même d’essayer de menacer les États-Unis d’Amérique ou l’un de nos alliés, ils seront complètement détruits. Vous savez, la diplomatie est excellente à certains égards, mais vous devez aussi être honnête. La Corée du Nord a poussé le bouchon à un niveau extrême. »

« Nous savons que, par-dessus tout, la Corée du Nord veut parler aux Etats-Unis d’Amérique de ses propres assurances de sécurité » – #Lavrovhttps://t.co/wXF3nndNFg

– RT (@RT_com) 8 décembre 2017