UNE VISITE DU JÉRUSALEM MULTICULTUREL EN 1897

Septembre 1897. Gustave Larroumet, historien d’art et écrivain, est en voyage en Méditerranée. De son passage à Jérusalem, il tire une série d’articles que le Figaro va publier en feuilleton entre le 22 novembre et le 7 décembre. Son long récit, qui n’est pas dénué de préjugés (notamment à l’encontre de la population juive), donne néanmoins un aperçu de la façon dont cohabitaient alors les différentes communautés de la ville.

À l’époque, la ville sainte du judaïsme, du christianisme et de l’islam est depuis quatre siècles sous contrôle de l’Empire ottoman. Les trois religions sont présentes dans la ville. Entre leurs communautés règne un certain équilibre, comme l’explique Vincent Lemire dans son livre Jérusalem 1900, la ville sainte à l’âge des possibles.

Ce qui n’empêche pas les relations entre croyants d’être marquées par des tensions. Larroumet en est témoin lorsqu’il arrive à l’église du Saint-Sépulcre, qui accueille plusieurs confessions chrétiennes :

Les religieux des diverses confessions ont l’humeur également mesquine et taquine. Pressés dans un petit espace, ils nourrissent des rivalités de petite ville ; orgueilleux et ignorants, ils attachent à des riens une importance énorme ; enflammés de passions religieuses, ils en cuisent le fiel ; soutenus par leurs gouvernements respectifs, ils sont politiciens. »

https://www.retronews.fr/embed-journal/le-figaro/25-novembre-1897/104/795169/4?fit=13.2268.829.515

Larroumet, pétri de culture biblique, visite la vallée de Josaphat, le tombeau de la Vierge ou le mont des Oliviers. Il décrit ensuite les lieux d’islam – cette dernière religion étant alors celle des Ottomans, Arabes et Turcs.

« Jérusalem n’est pas seulement chrétienne. Elle est aussi musulmane et juive. Je devrais dire juive et musulmane, pour suivre l’ordre du temps. Mais, outre que les musulmans sont les maîtres de la ville, ils ont mis sur elle une marque profonde, tandis que le passé juif n’existe plus que dans le souvenir. »

La visite du Harâm ech Cherif et de la mosquée d’Omar lui inspirent des réflexions sur les rivalités entre religions :

« En aucun lieu du monde ne se montre plus nettement le rôle du surnaturel dans toutes les religions, et aussi la négation mutuelle qui engendre l’intolérance. Ici, trois croyances se disputent les mêmes sanctuaires, avec le mépris et la haine des croyances rivales […].

Aussi le pèlerinage de Jérusalem commence-t-il par attrister et troubler non seulement les croyants, mais ceux qui, dans la ruine de la foi, ont conservé le sentiment religieux. Il faut la dévotion naïve du pauvre moujik, qui vient du fond de la Russie se prosterner en larmes sur le tombeau du Sauveur, pour ne rien voir de ce qui détonne et choque, autour de cette pierre, comme le contraire des vertus chrétiennes.

Tout homme de quelque culture rencontre à chaque pas, avec la bassesse et la méchanceté humaines, les contradictions et les impossibilités. On en vient à se demander si toutes les religions ne sont pas des écoles d’aveuglement et de haine. »