Socialisme ou barbarie: selon Forbes, les 7 premiers métiers qui tomberont dans l’oubli à cause de l’intelligence artificielle

Beaucoup de gens partagent un certain enthousiasme pour le confort que les algorithmes intelligents et les robots apporteront à notre vie quotidienne et restent optimistes quant à leur travail. En attendant, les premiers emplois à partir desquels ces robots commenceront à expulser les humains ne se limiteront pas simplement au travail pour ceux qui manquent d’expérience ou de travail manuel .

L’automatisation robotique sera responsable de 2020 de la perte de plus de 5 millions d’emplois dans 15 pays développés, rapporte le magazine ‘Forbes’ citant un rapport du Forum économique mondial.

Une autre étude, développée par la société IDC, implique des changements dramatiques dans la main-d’œuvre et la culture du travail dus aux innovations robotiques, y compris de nouvelles lois, de nouveaux postes et de nouvelles méthodes de travail aux côtés de collègues humains.

Conducteurs de camions

Il y a environ 3,5 millions de camionneurs aux États-Unis aujourd’hui, mais si les prédictions se réalisent en moins d’une décennie, un tiers des camions autonomes, il est temps que les conducteurs commencent à s’entraîner pour de nouveaux emplois .

Image Illustrative / Pexels / 500photos.com

Otto Motors, une société financée par Uber et fondée par d’anciens employés de Google responsables de l’intelligence artificielle, a pour objectif de rendre obsolètes les conducteurs humains.

Travailleurs du bâtiment

Le système SAM est deux à trois fois plus productif que les maçons humains . Placer 1 200 briques par jour, comparativement à 300-500 placé par les humains. Et ce n’est que le début de l’automatisation dans la construction.

Les opérateurs de grues et les conducteurs de bulldozers devraient se préparer à des machines intelligentes qui leur voler des emplois bientôt.

Illustrative Image / Pexels / Unsplash

Personnel de soutien juridique

Selon le rapport Deloitte Insight, 39% des emplois dans le secteur juridique seront automatisés d’ici 2020. L’examen de la documentation et la recherche d’informations pertinentes pour les affaires juridiques sont des tâches qui vont bien avec les capacités de l’intelligence artificielle.

À l’heure actuelle, l’infiltration de l’intelligence artificielle se limite aux procédures d’audit, à la recherche de données électroniques et à l’évaluation des contrats, mais son application se développera à l’avenir, sans aucun doute.

Médecins et autres personnels médicaux

Les robots sont déjà utilisés dans la médecine d’aujourd’hui et répondront à la demande critique de services médicaux de la part de la population mondiale croissante .

Plusieurs organisations médicales introduisent déjà des systèmes informatisés pour la détection et le traitement du cancer. Les diagnostics et la chirurgie sont des domaines appropriés pour l’utilisation de robots .

Comptables

Le calcul des chiffres, la gestion des bilans, des comptes créditeurs et débiteurs, l’évaluation des pertes et profits et le maintien des stocks sont des tâches où les robots peuvent être plus compétents que les humains. Nous devonsdonc nous attendre à une croissance significative de la comptabilité robotique dans les années à venir.

Illustrative Image / Pexels / Pixabay

Le travail des analystes financiers comporte également des risques, puisque l’analyse de l’intelligence artificielle est capable de détecter une tendance plus rapidement et plus précisément.

Rapporteurs

Les romanciers , peut – être, garderont leur travail mais les auteurs de rapports et journalistes financiers sont susceptibles d’ être menacé du chômage.

Les machines sont préparées et sont de plus en plus compétentes dans la création de contenu lisible. donc la profession de journaliste est aussi menacée, je dois dire que quand je vois certaines têtes à claques se réjouir de la mise au chômage d’ouvriers, ils ne l’auront pas volé. Malheureusement il faut creaindre que l’objectivité de l’intelligence articificielle ne soit pas plus assurée que celle des journalistes de notre actuel système de propagande.

Vendeurs

Comme plus de gens regardent le commerce électronique et la recherche basée sur le prix, les spécifications et la disponibilité de chaque article qu’ils veulent acheter, le vendeur est éliminé de l’équation.