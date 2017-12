Le Vietnam prend en haute considération le partenariat stratégique intégral avec la Russie

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 – 10:39:34

La délégation vietnamienne en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) – « Le Vietnam prend toujours en haute considération le partenariat stratégique intégral avec la Russie, et les relations avec le Parti communiste de la Fédération de Russie ».

C’est ce qu’a souligné jeudi en Russie le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC), permanent du Secrétariat du CC et chef de la Commission centrale du contrôle du PCV Trân Quôc Vuong, lors de ses entretiens en tête à tête avec le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie Evgheny Pushmin et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie (PCR) Gennady Zyuganov.

Les dirigeants russes ont apprécié les réalisations ​du Vietnam ces derniers temps, notamment l’organisation réussie de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2017.

Lors de l’entretien avec Evgheny Pushmin, les deux parties ont convenu que les relations entre les organes législatifs des deux pays avaient connu un bon développement à travers les visites de hauts dirigeants. L’Assemblée nationale vietnamienne et le Conseil de la Fédération de Russie ont signé de nombreux accords de coopération et établi une coopération étroite entre les Commissions spécialisées, contribuant à l’approfondissement des relations d’amitié traditionnelles et de coopération multiforme entre les deux peuples. Des mesures visant à renforcer les relations entre les deux organes législatifs ont été discutées.

Lors de l’entretien avec le président du PCR, les deux parties ont parlé de la situation des deux Partis et des deux pays sur l’édification du Parti, de la signification de la Révolution d’Octobre dans le contexte où les forces progressistes dans le monde – dont le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCR – ont célébré le centenaire de cet événement.

Pour sa part, Gennady Zyuganov a affirmé que le PCR appréciait le rôle et la position du PCV, faisant du Vietnam l’un des pays ayant une croissance économique élevée dans le monde ces dernières décennies et un membre actif et respecté dans le mouvement communiste et ouvrier international. Le PCR soutient toujours les politiques des autorités russes dans le renforcement des relations avec le Vietnam.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations de tous échelons, la coopération entre les organisations de masse des deux Partis, notamment l’Union de la jeunesse, les échanges d’informations sur les activités de chaque Parti, la situation nationale, régionale et mondiale, et la collaboration dans le mouvement communiste et ouvrier international.

Le même jour, Tran Quoc Vuong et sa délégation sont allés déposer une gerbe de fleurs à pied de la statue du Président Hô Chi Minh à Moscou et ont rendu un hommage posthume au leader éminent du prolétariat V.I.Lénine en son mausolée. -VNA

