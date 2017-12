Financial Times : Martin Schulz appelle à «États-Unis d’Europe»

Si la grande coalition arrive à se former, c’est-à-dire si comme le dit l’article le SPD réussit à vaincre les résistances du parti, ce sera en adoptant une intégration européenne toujours plus poussée. Ce discours fait pour vaincre les résistances des militants s’aligne sur la politique préconisée par Macron avec ministre des finances commun et promesses qui ne mangent pas de pain de surveillance de l’évasion fiscale. toujours dans le cadre du « demain on rasera gratis » la protection de salaire minimal alors même qu’aujourd’hui code du travail sont démantelés sous contrainte de l’UE. On voit se dessiner la future campagne des européennes avec une grande coalition qui reproduirait le macronisme et sous couvert d’Europe et de nouveauté rallierait droite et PS. Dans un tel contexte on ne peut que juger plus sévèrement encore l’initiative de Pierre Laurent, n’attendant même pas que le congrès fixe pour les militants une politique européenne et proposant à un Benoit Hamon acquis à cette Europe là une liste commune. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Le partenaire potentiel de la coalition de Merkel propose que les membres de l’UE s’inscrivent ou quittent le bloc

DÉCEMBRE 2017 1135 Le leader des sociaux-démocrates allemands a appelé les Etats membres de l’UE à s’engager en faveur des « Etats-Unis d’Europe » d’ici 2025, établissant un ambitieux programme de réformes européennes, son parti ayant accepté de discuter avec Angela Merkel de la formation d’un nouveau gouvernemen

. Martin Schulz a déclaré lors d’une conférence à Berlin jeudi qu’il souhaitait que les Etats membres de l’UE se mettent d’accord sur un nouveau « traité constitutionnel » pour établir une union fédérale et que les pays qui ne s’inscrivaient pas dans cette perspective devaient quitter le bloc. « Un tel traité constitutionnel doit être rédigé par une convention qui inclut la société civile et le peuple. Ce traité constitutionnel devra ensuite être soumis aux Etats membres et ceux qui ne l’approuveront pas devront automatiquement quitter l’UE « , a déclaré M. Schulz.

Il a également appelé à un changement radical dans la position de l’Allemagne sur la réforme de la zone euro. Sa position fait écho à plusieurs demandes formulées par le président français Emmanuel Macron mais est en contradiction avec les positions de longue date du gouvernement Merkel.

« Nous n’avons pas besoin d’un diktat d’austérité européen, nous avons besoin d’investissements dans un budget de la zone euro », a déclaré le leader du SPD. « Nous avons besoin d’un ministre européen des finances qui freine la course à la baisse de la politique fiscale et met fin à l’évasion fiscale insupportable.

Nous avons besoin d’un cadre européen pour un salaire minimum qui mette fin au dumping salarial.

» Dans une interview à l’ancien ministre allemand des Finances, M. Schulz a ajouté: « L’UE ne peut pas se permettre quatre années supplémentaires de politique allemande envers l’Europe à la Wolfgang Schäuble ». La proposition de M. Schulz d’organiser des discussions exploratoires avec la CDU / CSU sur la formation d’un nouveau gouvernement a été approuvée par une large majorité de délégués jeudi soir.

La proposition souligne que les pourparlers à venir ne visent pas spécifiquement une nouvelle « grande coalition » et que la base du parti devra approuver tout accord futur avec Mme Merkel.

Le chef du SPD a insisté sur le fait que les pourparlers ne mèneraient pas « automatiquement » à une soi-disant grande coalition , mais a exhorté sa base réticente à ne pas exclure une alliance officielle du gouvernement dès le départ. « Nous n’avons pas à gouverner à n’importe quel prix, mais nous ne devons pas non plus éviter de gouverner à n’importe quel prix », a-t-il déclaré.

Le chef du SPD a été soumis à une pression croissante pour mettre fin à l’impasse à Berlin et renouveler le lien avec l’Union chrétienne-démocrate de Mme Merkel et son parti frère bavarois, la Christian Social Union. La CDU / CSU et le SPD sont au gouvernement depuis 2013, mais les trois partis ont lourdement perdu lors des dernières élections générales en septembre. Après une campagne terne menée par M. Schulz, les sociaux-démocrates n’ont obtenu que 20,5% des suffrages, leur pire résultat dans l’histoire moderne allemande.

Jeudi, M. Schulz a décrit le résultat comme une « défaite amère » qui a souligné la nécessité d’un renouvellement. « Nous n’avons pas réussi à répondre à la question de ce que la social-démocratie représente au 21ème siècle. Notre plus gros problème est que [nous] avons perdu notre profil « , a-t-il dit. De nombreux électeurs, a déclaré M. Schulz, ont vu le SPD non plus comme leur représentant mais comme « une partie de l’establishment ».

La défaite de septembre a incité les dirigeants du SPD à faire la promesse de reconstruire le parti dans l’opposition, ainsi que les promesses répétées de M. Schulz qu’il ne renouvellerait pas la grande coalition. Mais il a été contraint de rompre cette promesse le mois dernier, après l’échec des pourparlers de coalition entre le bloc conservateur de Mme Merkel, les démocrates libres pro-affaires et les Verts de gauche.

Pour éviter une nouvelle élection, Mme Merkel pourrait également former un gouvernement minoritaire – un scénario favorisé par certains sociaux-démocrates, mais le chancelier a tout sauf exclu.

L’accent mis sur la réforme de l’UE est une initiative récente de la part de M. Schulz, ancien président du Parlement européen, qui a été critiqué pour ne pas avoir abordé les problèmes de l’UE pendant la campagne. Rolf Müller, un membre du SPD de Thuringe qui a suivi le discours de jeudi lors de la conférence, a déclaré: « Nous aurions pu gagner 7 à 8% de plus dans les élections s’il avait prononcé un discours comme celui-ci cet été. Il n’a jamais parlé de l’Europe. » Elisabeth Humbert-Dorfmüller, un autre membre du SPD, a suggéré que la nouvelle orientation de l’UE pourrait rehausser la popularité du parti: « Il a présenté une vision que nous n’avions pas auparavant. Il a aussi de la crédibilité parce qu’il est lui-même issu de l’UE et qu’il peut vraiment faire avancer le débat. »

La conférence du SPD mardi a également élu M. Schulz pour un autre mandat en tant que chef de parti. Il a obtenu le soutien de 81,9% des délégués – une baisse par rapport à 100% lorsqu’il s’est présenté pour la première fois plus tôt cette année.

