 le Parti communiste a proposé de  prendre la parole pour l’équipe nationale russe sur les Jeux olympiques de 2018 sous le drapeau de l’URSS

Le 5 décembre, le Comité International Olympique (CIO) a adopté une décision provocatrice et politicienne visant à retirer les équipes nationales russes de la participation aux XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver en 2018.

«В этой связи единственной возможностью участия спортсменов сборных команд Российской Федерации в предстоящей Олимпиаде, не лишенного достоинства и национальной гордости, видится выступление под флагом великих спортивных побед нашей страны – флагом СССР», – считает депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. С таким предложением он обратился к президенту Олимпийского комитета России Александру Жукову. Депутат призвал Жукова 12 декабря при обсуждении вопроса об участии в XXIII Зимних Олимпийских играх на Олимпийском собрании предложить спортсменам сборных команд Российской Федерации выступать под флагом СССР и исполнять гимн Советского Союза.

le président du Parti communiste Gennady Zyuganov a alors avancé cette idée. « Si vous voulez avoir un vrai drapeau aux Jeux Olympiques, mettez dans le mains de nos athlètes un drapeau de la Victoire ! – Il s’agit de notre relique et de notre fierté nationale. Et nous y enverrons trois mille de nos fans, nous inviterons chaque république, dans toutes les régions, avec le drapeau rouge de la Victoire. Et laissez-les chanter l’hymne pour que tout le monde soit ému. Je suis sûr que le drapeau rouge de la victoire sera soutenu par les Biélorusses, le Caucase, l’Asie centrale et nos alliés des BRICS. Ensuite, nous montrerons au peuple américain ce qu’est le caractère russe et notre capacité à résister à cette meute libérale. »

Service de presse du Parti communiste du Kremlin de Moscou