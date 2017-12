Les chocs de la mémoire sur l’avenir et l’expérience de l’histoire pour une communiste

le jugement de cambyse à Bruges, par Gérard David, le comble du raffinement sadique de la bourgeoisie, c’est comme ces amis des animaux qui ne cessent de vous envoyer des photos de torture de ces pauvres bêtes, Voilà le message de justice que nous envoie la bourgeoisie à sa naissance, celui de ce juge prévaricateur dont la peau recouvrit les sièges de tous les juges qui lui succéderent à la seule différence près qu’il ne s’agissait pas de justice, mais de ce à quoi la bourgeoisie était prête pour conserver le pouvoir de haute et basse justice sur le reste de l’humanité. Alors imaginez maintenant que le capital est devenu sénile qu’il a osé l’extermination massive dans les camps, Hiroshima, quel est son programme de justice?

un ami que commence à ébranler les coups de boutoirs qu’à quelques uns nous donnons surl’analyse officielle du « communisme », sur l’actuelle transformation de la mondialisation, ses enjeux, et de la chute de l’URSS, m’écrit :

Est-ce que tu as déjà visionné l’entretien entre Ramonet et Fidel dans lequel il impute en particulier les difficultés rencontrées à l’installation de la guérilla en Bolivie au conflit idéologique sino-soviétique ?

Je lui réponds: « oui et c’est cette analyse de Fidel qui m’a le plus durablement marquée, pas sur la Bolivie, encore que l’échec du Che soit profondément le fruit de cette quête d’une impossible libération dans le cadre de la destalinisation ratée et de la rupture sino-soviétique qui s’en est suivie. Puisque le parti communiste de Bolivie quand il lui refuse son aide le fait au nom de l’Union soviétique de Khrouchtchev qui a traité le Che d’aventurier. Mais cela va au-delà de l’épisode bolivien et même de toute l’Amérique latine qui subit les mêmes effets. Quand Fidel et le Che se rencontrent au Mexique, c’est leur sujet principal de conversation. Quand j’ai découvert ça alors que jusque là j’étais la communiste française typique, un peu néo-coloniale donnant des leçons à toute l’humanité, j’ai accepté de prononcer la phrase la plus intelligente de l’humanité: « je ne sais pas ». Et je me suis demandé ce que des communistes, des militants qui s’étaient jetés à corps perdu dans la Révolution pensaient, leur expérience. la phrase de Fidel celle-là et d’autres ont été des révélations. ça et celle qu’il faisait en 1983 à un colloque des non alignés sur la crise du monde capitaliste, ses possibles répercussions y compris sur l’URSS, malgré la planification. Et la nécessité d’envisager de nouveaux rapports sud-sud, c’est même ces analyses qui m’ont permis en 1994 d’annoncer un nouveau rôle de la Chine dans « Les etats-Unis de mal empire, ces leçons de résistance qui nous viennent du sud. Aden editeur. »Dans lequel j’insitais sur cette situation inédite, un pays sous développé étant pour la première fois en situation de challenge à l’hégémonie mondiale.Ce que je découvrais était cette théorie concrète, celle de l’acte politique toujours erroné et si loin de tout modèle.

cela a l’air de rien a priori dit comme ça et pourtant cela rend par moment totalement incompréhensible ce que nous disent les Chinois, cette expérience historique est au-delà de toute simple traduction linguistique. Je sais au moins quand je ne comprends pas et comme le désir de m’acharner sur l’énigme est essentiel, il ne suffit pas des mots, il faut aller voir, sentir, se laisser suggérer et s’énerver sur ce qui vous échappe.

Comment vous expliquer la passion d’une vie: comprendre. Pourquoi est-ce que cela me paraît si important de comprendre et de suivre l’épopée de l’humanité depuis les premiers hominidés jusqu’à la conquête des étoiles ? Je l’ignore mais c’est la seule chose qui m’ait jamais passionné et j’ai découvert chez certains dirigeants communistes dénués de cynisme la même passion, entre autres Fidel castro, mais chez lui la compréhension est à un autre niveau, celui de l’action, de la conviction..

Il y a des gens qui ne s’intéressent qu’à un espace d’action potentiel, ce qui échappe à leur action ne les intéresse pas, ils ne le pensent pas, ce sont en général des organisateurs d’une grande efficacité. Il y a des gens comme moi qui ne s’intéressent qu’à ce qui les dépasse, et pour qui tout est facilement cet espace de rêve et il y a des gens supérieurement géniaux qui élargissent leur espace d’action au-delà de ce qui peut se concevoir. Ils voient et entendent l’herbe pousser, perçoivent des buts alors qu’ils restent obscurs à l’immense majorité. Ils ont en outre une capacité de conviction qui leur permet d’entraîner des masses de gens dans cet au-delà potentiel. C’était le cas de Fidel castro et sans doute de Lénine. Cette capacité de conviction entraîne les masses et fait surgir de nouvelles capacités, c’est le propre des révolutions.

Parfois j’ai l’impression qu’il y a une intelligence collective qui se met en place qui démultiplie et rend le plus lointain plus concret, c’est ce que je ressens en ce moment vis à vis de la Chine, peut-être est-ce une illusion parce que je suis convaincu que c’est ce qu’il faudrait pour aborder ce nouveau stade, disons celui de l’intelligence artificielle. Le communisme m’intéresse à cause de cette potentialité parce que le danger serait celle déjà à l’oeuvre, une concentration des pouvoirs et des richesses chez une poignée prêt à appliquer à une échelle inconnue un programme digne des nazis d’élimination des inutiles.Il y a dans cette barbarie une sorte de bêtise vulgaire que Trump mais pas seulement illustre.

J’ai un jour fait un rêve que j’ai raconté dans mon roman un bouquet d’orties. J’étais à Bruges, cette ville m’avait marquée sans doute le musée avec ce tableau cruel d’un homme à qui on enlève la peau et cette salle pleine en sous sol de l’art nazi. Donc j’ai rêvé, mon rêve de toujours depuis l’enfance, je suis poursuivie par les nazis, je dois m’enfuir, le coeur me bat et je suis pétrifiée. mais là j’étais dans une sorte de barque plate chargée d’enfants, j’avançais dans les caneaux de Bruges, à l’aide d’une sorte de grande rame, comme dans les gondoles, je faisais signe aux enfants de se taire, nous devions leur échapper. Et tout à coup j’ai vue surgir les maîtres du monde, c’était une bande de clowns vulgaires, effrayants, bruyants qui jouaient une musique forte, abominable qui vous serrait le coeur.

Trump et plein de choses font désormais partie de cet orchestre atroce, il était celui dont mon mari me parlait à Dachau, quand on pendait les soldats russes rebelles, il y avait un défilé autour des pendus, avec un orchestre jouant vient poupoule et les soldats soviétiques se pendaient eux mêmes en criant « Vive Staline, Vive l’Union soviétique ».

Cette folle provocation en Corée qui ne lui suffit pas, il en rajoute avec une effet d’annonce sur l’ambassade à Jérusalem, le plus effrayant c’est quand on se dit que lui et Netanaoyoun cherchent simplement peut-être à échapper à des ennuis internes, judiciaires, des accusations de corruption pour Netanayoun et l’impossibilité de gérer les Etats-Unis pour Trump, le tout en étant capables de faire sauter la dite planète, ou à tout le moins à multiplier les massacres.

Voilà ce à quoi il faut échapper comme dans ce cauchemar qui me hante depuis l’enfance. Bien sur je n’imagine pas le monde comme ça mais il y a quelque chose qui m’alerte qui est de cet ordre là et m’empreint de violence et je cherche aussitôt une issue.

Voilà, je voudrais retomber sur quelques réalités. Nous parlions avec Marianne du camarade ancien mao, ce qu’il disait des rencontres de vénissieux. Nous étions Marianne et moi heureuse de ce qui s’accomplissait chez un certain nombre de gens, un élargissement de l’horizon dans le temps et dans l’espace. Quand cet ébranlement avait lieu, ça allait très vite et une sorte de curisosité les saisissait. Comme ce camarade qui après avoir lu notre livre « 1917-2017, Staline tyran sanguinaire ou héros national » qui me demandait des titres de livres qui allaient dans le sens du « héros national » ou plutôt dans le sens de l’opinion de Thorez sur la question. Il n’était pas le seul, il ne s’agissait même pas de réhabilitation, comme pour nous. Il s’agissait de repenser la totalité de notre relation à notre histoire collective, celle de communistes, mais pas seulement, quelque chose qui toute proportion gardée à avoir avec l’analysant en psychanalyse. Ce camarade n’est pas le seul, de partout je reçois des livres que j’ai demandé et que l’on me trouve pour poursuivre. j’ai reçu trois colis de livres dans la seule journée d’aujourd’hui. L’intervention de l’ancien mao, syndicaliste, à propos de venissieux allait dans le même sens, comme la publication de l’analyse de Linhart, comme notre discussion sur Aragon et Johnny halliday, simple prétexte à dépassement de l’hystérie politicienne autour de cette mort.

Voilà j’ai aussi discuté avec mon petit fils qui a commencé à lire notre livre et qui s’est passionné pour l’exemple de l’Azerbadjian et la naissance d’une oligarchie à l’ombre du pétrolier BP . Il m’a dit à quel point cette lecture était difficile pour lui alors qu’il considère l’écriture comme aisée, mais il lui fallait s’interroger sur chaque mot, chaque description tant tout cela rentrait en contradiction avec ce dans quoi il avait baigné. Il m’a dit « mamie, tu es allées foutre le bordel en Russie en leur demandant de te parler de quelque chose qu’ils ne comprennent même pas eux-mêmes.Ecellent résumé.

La question est celle de ce qui est plus utile, poursuivre ce blog ou consacrer mes forces qui tout de même se raréfient à un travail de lecture d’analyse qui m’aident à approfondir, mais l’avantage de ce blog c’est qu’il devient aussi un lieu de ralliement de cette réflexion collective.

danielle Bleitrach

