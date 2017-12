Aurons-nous le choix ? réflexion rapide…

En Espagne, partout, l’existence de mouvements type Podemos, leur incapacité à vaincre le capital, à répondre au désaveu de la politique général et à celui des exploités, pousse les communistes vers le retour à un parti léniniste adapté à notre temps. Pour faire face à la mondialisation, les Chinois eux-mêmes ont besoin d’un parti communiste, de rencontres avec les autres partis communistes. Il n’y a eu aucune révolution, aucune mise en cause du capitalisme sans l’existence d’un tel parti. Quelles leçons en tirons-nous?

Est-ce que le capitalisme a fait son temps ou faut-il l’aménager, le réguler pour le rendre à visage humain?

Question qui peut paraître absurde mais qui mérite d’être posée. ne serait-ce parce qu’il n’y a qu’en France où la direction tente de se mettre à la place d’ un PS en plein délitement.ce qui fut la vieille stratégie d’un parti communiste italien et on voit où ça l’a mené… Où est l’erreur d’aiguillage ?

Est-ce que les communistes vont avoir le choix au congrès ou il sera question d’autre chose? le problème politique sera-t-il dévié en guignolades autour du « détestable » Mélenchon? Et en appel bidon à l’unité pour les Européennes? En occultant le fait que nous sommes d’autant plus en rivalité avec celui que nous avons fait roi que nous nous disputons la place du meilleur social-démocrate à tendance trotskiste(1) et là il a une longueur d’avance…



Danielle Bleitrach



(1) A priori je n’ai rien contre les sociaux-démocrates, rien contre les trotskistes, simplement le fait que je ne suis ni l’un ni l’autre…

Publicités