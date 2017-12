The newyorker : L’histoire surprenante du Ku Klux Klan, hier et aujourd’hui

Comme l’alt-right aujourd’hui, le Klan n’a jamais été un parti politique, mais il a exercé une influence considérable en politique. Des membres du Klan ou des hommes politiques soutenus par Klan tenaient le bureau du gouverneur dans l’Oregon, au Texas et au Colorado; Il a contrôlé les bureaux du maire de Portland, Maine, à Portland, Oregon. Et de peur que nous critiquions le président actuel pour être uniquement incapable de condamner l’alt-droite, gardons à l’esprit qu’aucun président dans l’après-Première Guerre mondiale de Woodrow Wilson Herbert Hoover n’aurait condamné aussi le Klan, de peur de perdre le soutien du public.

Mais le vrai pouvoir du Klan ne réside pas dans la politique mais dans sa portée dans le quotidien. Gordon peint une image qui semble tirée d’un roman Vonnegut, une Amérique vu dans un miroir ludique: Les équipes de baseball commanditées par le Klan (on a brulé les étoiles hébraïques dans un match de 1927 à Washington, DC), foires de comté (elle comprend une photo frappante de Klansmen en tenue à capuchon sur une grande roue dans le Colorado), des fraternités universitaires et des concours de beauté, où de jeunes femmes ont concouru pour le titre de « Miss 100 Percent America ».

En tant qu’ historienne de l’Université de New York, Linda Gordon a écrit des livres sur un large éventail de sujets, de l’Ukraine au 16ème siècle au contrôle des naissances, et elle est l’un des rares historiens à avoir remporter deux fois le Prix Bancroft. Mais dans ce livre, elle rejette l’engagement de l’universitaire envers l’histoire pour l’histoire en faveur d’une perspective sur le passé qui commente explicitement le présent. «Dans ma discussion sur le Ku Klux Klan, je ne suis pas neutre», écrit-elle, ajoutant plus tard dans le même paragraphe: «Je propose une interprétation, pas une monographie savante.

Gordon veut que les lecteurs considèrent le deuxième Klan à la lumière de la politique américaine récente, mais il est important d’analyser ce que cette ère fait et ne dit pas de notre situation actuelle. Aujourd’hui, j’utilise ce terme au sens large, allant de Richard Spencer et d’autres encore à sa droite, aux politiciens «mainstream», comme le candidat au Sénat Roy Moore d’Alabama et le représentant Steve King de l’Iowa , La version de la xénophobie nationaliste et traditionaliste de Spencer – est loin d’être aussi large et omniprésente que le Klan l’était à l’époque.

L’alt-droite n’est pas non plus aussi bien organisé. Les mâchoires des lecteurs vont tomber d’étonnement devant l’ampleur et la structure du Klan, de ses mots de code à son contrôle automatique sur les conseils municipaux et les assemblées législatives des États. Dans beaucoup de petites villes, appartenir au Klan était un moyen d’avancement de carrière pour les activistes politiques – parmi eux Hugo Black et, apparemment, Harry Truman. Il est difficile d’imaginer quelqu’un, n’importe où, en train de bénéficier de quelque chose de semblable de l’alt-droite aujourd’hui.

Mais en sous bassement de ces différences il y a des similitudes qui indiquent une tendance récurrente dans l’histoire américaine. Il est difficile de terminer une seule page dans le livre de Gordon sans un léger frisson de familiarité craintive, de réverbérations dans la rhétorique et l’opinion publique – une reconnaissance que, peut-être, qu’il a toujours été ainsi. « Précisément parce que le deuxième Klan était si intégré aux moeurst », écrit-elle, « l’examiner révèle également des courants continus dans l’histoire américaine, des courants remontant parfois à la surface, d’autres fois restant souterrains. »

Comme la droite d’aujourd’hui, le second Klan envisageait un passé américain coupé du tissu mythique: une Amérique sans immigrants, une Amérique dirigée par des Blancs anglo-saxons, une Amérique qui priait à l’unisson d’un Dieu évangélique-chrétien. Le Klan a rejeté les affirmations scientifiques qui contestaient sa vision du monde. Il a raillé contre l’élite libérale cosmopolite, mais il a essayé de faire cause commune avec des intérêts financiers. Il a joué sur le sentiment de «peur, d’humiliation et de victimisation» des Blancs. Et il a répandu de la désinformation sur ses ennemis, en diffusant de fausses nouvelles sur les juifs conspirateurs et les prêtres catholiques corrompus. Ces échos du passé sur le présent ne sont pas une simple coïncidence.

Le deuxième Klan est tombé aussi vite qu’il s’est levé; Avec plusieurs millions de membres à son apogée au milieu des années 1920, il s’est effondré plus tard dans la décennie pour atteindre 350 000, mis à mal par les scandales de corruption interne. Quelque chose de similaire pourrait peut-être se produire aujourd’hui. Si un scandale rendait toxiques Steve Bannon et Breitbart, est-ce que l’on peut imaginer que leur mouvement subirait un coup de poing qui le mettrait hors course?

Il y a deux façons de penser à cela. On pourrait dire, génial – nous avons déjà rencontré l’ennemi et l’avons vaincu. Nous le ferons à nouveau. Ou nous pourrions réaliser que nous avons rencontré l’ennemi, et il est nous. Que le fléau de la xénophobie, du racisme et du nationalisme est toujours présent, «qu’il peut rester dormant pendant des années et des années dans les meubles et les coffres», écrivait Camus, prêt à réapparaître, dans les bonnes conditions.

Ils disent que le travail d’un anthropologue est de rendre familier l’étrange et l’étrange familier, et quelque chose de similaire va pour l’historien. Je peux penser à quelques livres qui accomplissent cette tâche aussi bien que ceux de Gordon: Dans son récit, le deuxième Klan est à la fois tout à fait bizarre et indéniablement américain. Les années 2010 ne sont peut-être pas les années 1920, mais pour quiconque est concerné par notre condition actuelle, « La Seconde Venue du KKK » devrait être une lecture obligatoire.