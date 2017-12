Pablo Neruda, Extrait de « Chant Général » Je prends congé, je rentre

chez moi, dans mes rêves,

je retourne en Patagonie

où le vent frappe les étables

où l’océan disperse la glace.

Je ne suis qu’un poète

et je vous aime tous,

je vais errant par le monde que j’aime : dans ma patrie

on emprisonne les mineurs

et le soldat commande au juge.

Mais j’aime, moi, jusqu’aux racines

de mon petit pays si froid.

Si je devais mourir cent fois,

c’est là que je voudrais mourir

et si je devais naître cent fois

c’est là aussi que je veux naître

près de l’araucaria sauvage,

des bourrasques du vent du sud

et des cloches depuis peu acquises. Qu’aucun de vous ne pense à moi.

Pensons plutôt à toute la terre,

frappons amoureusement sur la table.

Je ne veux pas revoir le sang

imbiber le pain, les haricots noirs,

la musique : je veux que viennent

avec moi le mineur, la fillette,

l’avocat, le marin

et le fabricant de poupées,

Que nous allions au cinéma,

que nous sortions

boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venu résoudre. Je suis venu ici chanter

je suis venu

afin que tu chantes avec moi.