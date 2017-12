The national interest: l’armée des ombres nazies…

L’armée secrète était l’invention d’Albert Schnez, un ancien colonel de la Wehrmacht qui devint plus tard un officiel de la Bundeswehr. Avec d’autres anciens combattants allemands juste après la guerre, il s’inquiétait de ce qui se passerait si les Soviétiques envahissaient le pays. L’Allemagne de l’Ouest n’avait pas d’armée jusqu’en 1955, et l’Amérique démobilisa beaucoup sa propre armée en 1945, laissant l’Europe occidentale vulnérable à la conquête soviétique.

Si les Soviétiques avaient envahi l’Allemagne de l’Ouest dans les premiers jours de la guerre froide, ils auraient trouvé plus qu’un fatras de troupes de l’OTAN qui les attendait.

Ils auraient également confronté une armée secrète des anciens soldats d’Hitler, attendant de régler leurs comptes avec les communistes. Si l’on considère la guerre brutale et sans prisonniers sur le front de l’Est pendant la Seconde Guerre mondiale, les anciens soldats SS allemands combattant de nouveau les troupes victorieuse de l’Armée rouge auraient été au comble de la sauvagerie.

Le magazine allemand Der Spiegel a découvert un dossier enfoui pendant des années dans les archives de la BND, l’agence d’espionnage allemande. Les documents révèlent qu’en 1949, quelque 2 000 anciens officiers des SS et de la Wehrmacht – l’armée régulière allemande sous le Troisième Reich – formaient une armée paramilitaire secrète pouvant compter jusqu’à 40 000 combattants en cas de guerre.

Les forces d’occupation alliées ne le savaient pas. S’ils l’avaient fait, ils auraient découvert l’implication de plusieurs anciens généraux nazis qui deviendraient plus tard des commandants supérieurs de la Bundeswehr, l’armée de l’Allemagne de l’Ouest.

L’armée clandestine était apparemment soutenue par d’anciens généraux du Troisième Reich comme Hans Speidel, qui devint chef des forces terrestres de l’OTAN en Europe centrale en 1957, et Adolf Heusinger, le premier inspecteur général de la Bundeswehr.

Ainsi, après avoir perdu des millions d’hommes pour vaincre Hitler, les Alliés occidentaux auraient dû faire face à une armée de vétérans de guerre allemands soutenus par d’anciens officiers supérieurs nazis qui étaient des étoiles montantes dans l’armée ouest-allemande. Anti-communiste ou non, l’existence d’une telle organisation n’aurait sûrement pas rassuré les rescapés de Coventry et d’ Oradour-Sur-Glane .

L’armée secrète était l’invention d’Albert Schnez, un ancien colonel de la Wehrmacht qui devint plus tard un officiel de la Bundeswehr. Avec d’autres anciens combattants allemands juste après la guerre, il s’inquiétait de ce qui se passerait si les Soviétiques envahissaient le pays. L’Allemagne de l’Ouest n’avait pas d’armée jusqu’en 1955, et l’Amérique démobilisa beaucoup sa propre armée en 1945, laissant l’Europe occidentale vulnérable à la conquête soviétique.

Schnez voulait des états-majors de combat, composés d’officiers expérimentés, qui formeraient le noyau des divisions de combat. Il était convaincu que si les Soviétiques attaquaient, des légions d’anciens combattants allemands – et il n’y avait pas de pénurie de ceux-ci après la Seconde Guerre mondiale – se seraient rassemblés sous les drapeaux.

Ils envisageaient de mener la guerre contre les Soviétiques en tant que guérilleros, en opérant peut-être depuis l’Espagne ou la Suisse.

Le parlement ouest-allemand ne connaissait pas non plus cette armée secrète, mais le service de sécurité allemand avait son chef de file sur sa liste de paie. En 1951, Schnez s’est rapproché de l’organisation Gehlen, le nom de l’intelligence allemande de l’époque, pour offrir les services de son organisation.

Le timing était impeccable. La guerre de Corée faisait rage, et les dirigeants américains et européens s’inquiétaient du fait que le conflit était une diversion soviétique pour entraîner les forces américaines alors que les Soviétiques envahissaient l’Europe occidentale.

Dans un rappel troublant de l’endroit où les membres de l’armée secrète ont appris leur métier, ils ont espionné les politiciens gauchistes ouest-allemands. Si l’Allemagne de l’Ouest avait fait la guerre aux Soviétiques, on se demande ce qui serait arrivé à qui que ce fut que l’armée secrète aurait jugé insuffisamment anti-communiste.

Mais comment cette armée aurait-elle résisté à une invasion soviétique?

Probablement pas très bien. Les énormes chars blindés soviétiques qui se dirigeaient vers l’ouest jusqu’à la Ruhr (ou la Manche) auraient peut-être été contenus par les forces de l’OTAN, ou plutôt par la menace des armes nucléaires américaines.

Des dizaines de milliers de vétérans SS vieillis et mal armés auraient pu être une nuisance pour les lignes d’approvisionnement soviétiques, mais pas plus. Considérant les souvenirs soviétiques des atrocités allemandes, on soupçonne qu’une insurrection menée par des ex-nazis aurait été traitée rapidement et impitoyablement.

On se souvient aussi que Hitler avait la même idée. Les armées alliées et soviétiques se rapprochant impitoyablement de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est en 1944 et 1945, Hitler eut une inspiration. Le peuple allemand se dresserait comme des guérilleros contre les occupants à mesure qu’ils avançaient en territoire allemand.

Les «loups-garous» étaient censés semer la terreur dans le cœur des ennemis de l’Allemagne. En effet, les Alliés craignaient une guerre de guérilla nazie. Au lieu de cela, les loups-garous ont simplement prouvé qu’après six années de guerre, le peuple allemand était fatigué, affamé et bombardé.