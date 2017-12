Que tout cela est minable et malheureusement mortifère

Il y a quelque chose dans cette manière de se réjouir qui est indigne d’un homme politique qui prétend gouverner la France. Sartre le disait jadis, celui que guide seulement l’anticommunisme devient vraiment un pauvre type et Melenchon ici ne faillit pas à cette règle. C’est stupide et mesquin comme si le bonhomme était incapable de dépasser les querelles privées, incapable de se situer à la hauteur des enjeux réels pour la Corse comme pour la France. Est-ce que « le dégagisme » offre une autre perspective que celle du petit bourgeois pris de haine ? ,

Mais cela ne doit pas nous éviter de tirer ici comme ailleurs des leçons de ce qui se passe. Si la seule liste de gauche ne dépasse pas les 6% et si les nationalistes sont une manière pour la bourgeoisie de se maintenir sans avoir à affronter réellement les questions d’emplois, de difficultés sociales, de secteur public bradé comme en témoigne la lutte des infirmières de l’hôpital de Bastia, ce n’est pas non plus le fruit d’une simple cécité, mais bien parce qu’ici comme dans le reste de la France, voire en Europe, la gauche, à savoir ce qui en a usurpé le nom, les socialistes ont trahi, et de ce point de vue mélenchon n’a pas tort de parler de » dégagisme » même s’il risque d’en faire les frais tant sa propre attitude est digne d’un membre du PS qu’il a si longtemps été. Il faut bien mesurer qu’une liste du PCF n’aurait probablement pas fait plus mal mais surtout elle aurait été plus porteuse d’avenir.

Pierre Laurent qui est en train de bousiller le congrès du PCF avec son adresse à la gauche aux insoumis pour les listes européennes fait ici la démonstration que dans sa volonté de faire disparaître le PCF doublement, premièrement en le noyant dans des constructions de gauche dont personne ne veut et deuxièmement en interdisant aux militants tout débat de Congrès autre que celui des montages d’alliance nous conduit dans le mur. Son adresse à un Melenchon risque de nous reconduire à la situation des dernières présidentielles, nous faire disparaître derrière quelqu’un qui ne cesse de cracher le mépris qu’il a de nous et dont le mouvement se résume à sa personne, et in fine de nous raccrocher à des membres du PS et autres écologistes complètement déconsidérés, alors qu’il serait temps de construire notre propre force et propositions de lutte pour un peuple français qui n’en peut plus. le contraire ne peut que favoriser tous les aventurismes.

Mélenchon est minable dans ses ricanements haineux, mais malheureusement la direction du PCF semble incapable de faire autre chose que de répéter ce qui conduit le PCF à sa fin, il n’y a plus que les militants pour refuser de le suivre et imposer leur propre ordre du jour.

Danielle Bleitrach

