Le Parti communiste russe participe au « Dialogue du PCC et des partis politiques à un haut niveau à travers le monde »

je répète mon éternelle question: est-ce que le parti communiste français partipe à ce dialogue et est-ce que nous allons avoir des compte-rendu? (note de danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop pour histoireetsociete)

A Pékin, les activités du « Dialogue entre le PCC et les partis politiques à un haut niveau à travers le monde » se poursuivent. La réunion s’est ouverte par un discours du secrétaire général du Comité central du PCC Xi Jinping. Au sein du forum, la position du Parti communiste de la Fédération de Russie a été présentée par le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie D.G. Novikov.

Service de presse du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie

03-12-2017

L’idée principale du rapport de Xi Jingping est liée au concept de communauté de destin de l’humanité exposé précédemment. Dans son discours aux représentants des partis politiques du monde lors de la cérémonie d’ouverture du Dialogue, il a noté que le concept gagne de plus en plus de soutien et se transforme en véritables actions.

Xi Jinping a souligné que le 19ème Congrès du PCC, planifiant le développement de la Chine jusqu’au milieu du siècle, a démontré une volonté sincère de créer une communauté de destinée pour l’humanité. Un rôle important pour ce faire est dévolu aux partis politiques. L’humanité est confrontée à des problèmes mondiaux dont l’ampleur est sans précédent. Les perspectives et le destin des peuples et des pays se rapprochent de plus en plus. Xi Jinping a noté le rôle pratique dans ce processus de l’initiative «Une ceinture – Une voie».

Xi Jinping a exprimé sa confiance que l’objectif de construire une communauté de destin de l’humanité sera atteint, dès que les différentes parties formeront ce concept pour elles-mêmes et qu’elles le mettront en pratique ensemble.

Le chef de la RPC a souligné que la sécurité d’un pays ne peut être assurée au détriment des autres. Il est nécessaire de créer une architecture de sécurité qui sera caractérisée par l’égalité, l’équité, la construction conjointe. Il est nécessaire de créer un monde sans pauvreté, un monde de prospérité.

La terre est la maison commune de l’humanité. Il est nécessaire d’insister sur le concept de la coexistence conjointe de l’homme et de la nature, de respecter et de protéger la nature, a souligné Xi Jinping.

Dans le forum des partis politiques du monde le Parti communiste russe est représenté par le vice-président du Comité central Dmitri Novikov. En outre, les participants à la réunion de Beijing étaient les dirigeants des partis communistes de Biélorussie, Alexei Sokol, du Kirghizistan IskhakMasaliev et les communistes d’un certain nombre d’autres organisations qui font partie de l’UPC-PCUS.

Dans le cadre des événements du Dialogue, D.G. Novikov dans son discours, en particulier, a rappelé que la réunion à Beijing a lieu l’année du 100e anniversaire de la Grande Révolution socialiste d’Octobre. « Cet événement », a-t-il dit, « a changé la face du monde. Pour la première fois dans l’histoire, une société fondée sur l’égalité et l’entraide est née. Un pays du capitalisme périphérique s’est transformé en une puissance industrielle, scientifique et spaciale très développée. La révolution en Russie a provoqué la montée du mouvement de libération nationale dans le monde. Sous l’influence des succès du socialisme, le système colonial mondial s’est effondré. »

D.G. Novikov a informé de la tenue de la 19ème réunion internationale des partis communistes et ouvriers et du Forum international des forces de gauche en Russie, où les représentants de 132 délégations du monde entier ont exprimé la conviction que le capitalisme conduit l’humanité dans une impasse, et que seul le socialisme assurera le progrès et le développement durable.

Pour les communistes du monde entier, les résultats impressionnants obtenus par le PCC ont une signification majeure. Selon D.G. Novikov, les raisons de ces succès sont que les dirigeants chinois donnent un caractère scientifique et de planification aux processus économiques et placent les intérêts de l’homme ordinaire au centre de leur activité. C’est pourquoi la RPC résout avec confiance la tâche de construire une «société de prospérité moyenne» pour le 100e anniversaire du Parti communiste et de créer un État socialiste riche et puissant, démocratique et civilisé, harmonieux et moderne à l’occasion du 100e anniversaire de la RPC.

La mondialisation sous dictée de Washington renforce la crise économique mondiale. La Chine offre son scénario d’intégration mondiale – égalitaire et mutuellement bénéfique. Une telle intégration est dans l’intérêt de plusieurs millions de personnes sur la planète. Le KPRF, pour sa part, soutient le travail des BRICS, de l’OCS et d’autres associations d’intégration paritaire.

Au nom du Parti communiste et de Guénnady Ziouganov,Dmitry Novikov a souhaité aux communistes chinois de continuer à mener la République populaire de Chine sur la voie du succès dans le développement socio-économique et culturel.

Le 2 décembre, les activités de «Dialogue entre le PCC et les partis politiques à un haut niveau à travers le monde» se poursuivront.

Traduction MD pour H&S

