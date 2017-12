PS : pour dénoncer le plan social, les salariés envahissent le bureau national

« Pendant toute notre intervention, ils sont restés de marbre et regardaient attentivement leur téléphone ». Les salariés du siège de Parti socialiste rue de Solférino n’ont pas hésité longtemps avant de faire irruption mardi 28 novembre au soir au bureau national du parti. L’objectif était simple : interpeller les membres du BN, dont la mission est d' »assurer l’administration et la direction du parti », sur l’avancée des « négociations » du plan social. Pour faire passer le message, les salariés sont venus en force à 18h10 : plus 50 personnes ont participé à cette action.

« On ne s’attendait pas à ce qu’ils soient émus par notre intervention », explique à l »‘Obs » un salarié qui souhaite garder l’anonymat. Et visiblement, les membres du bureau national ne l’ont pas été, émus.

« Evidemment, à la fin de la lecture du texte qu’on avait concocté pour eux, les salariés ont applaudi. Aucun membre du bureau national n’a, par contre, réagi. Sauf trois personnes : Jérôme Guedj, Benjamin Lucas, du MSJ et le premier secrétaire fédéral du 94. Eux, ils ont applaudi. »

« Cynisme total »

Les salariés avaient préparé un texte pour présenter leurs revendications. Ils ont aussi repris le dernier paragraphe d’un communiqué de presse du PS sur la ratification des ordonnances « Macron-Pénicaud » par l’Assemblée nationale. Commentaire d’un salarié :

« Un texte d’un cynisme total. » Voici ce que disait le dernier paragraphe du communiqué socialiste, intitulé « une grande régression sociale » :

Le Parti socialiste continuera d’exiger un renforcement du dialogue social, pour des protections nouvelles au bénéfice des salariés et une meilleure prise en compte des transitions professionnelles. C’est le chemin que nous avions pris en 2016 et nous n’avons jamais reculé. A « l’Obs », Rachid Temal, coordinateur du PS, assure : « Ils n’ont pas envahi le bureau national. Que les choses soient claires : tout le monde reconnaît et, je mesure de mon côté, la difficulté de la situation et des décisions prises. » Membre du bureau national, Rachid Temal assure qu’il est normal que les permanents expriment leur revendication devant les instances du parti et qu’ils souhaitent le meilleur plan social.

10.000 euros pour tous

La journée de mardi avait été mouvementée à Solférino. Et les salariés ne sont pas restés les bras croisés. A midi, ils ont fait « une haie d’honneur » à la direction collégiale du PS pour leur remettre un texte « gentil » alors que le parti doit licencier une soixantaine de personnes. Entre 15h et 17h, c’était l’heure des négociations. C’est à ce moment-là que la mécanique a commencé à coincer.

« Depuis le début, la direction du PS ne discute pas avec les partenaires sociaux. Ils ont proposé un plan de manière unilatérale », explique un salarié. « Ils se moquent de nous. » Que proposait la direction ? Que les salariés licenciés ne toucheraient une prime extra-légale que de 5.000 euros et ne bénéficieraient pas des moyens de la vente du siège rue de Solférino.

Rachid Temal, lui, précise que quatre demandes faites par les salariés ont été entendues mais n’évoque pas la nature des négociations. « L’employeur ne peut pas communiquer sur un PSE. Il n’en parle qu’avec les instances représentatives. Au PS, nous entendons faire respecter le droit. »

Ce mardi, face aux revendications, la direction a annoncé selon nos informations qu’elle allait doubler le montant de la prime extra-légale à 10.000 euros, « qu’importe que le salarié ait vingt ou deux ans d’ancienneté ». Comme pour le groupe PS à l’Assemblée nationale.

« En réalité, la démarche de la direction du PS n’a rien à voir avec les valeurs de gauche que le parti est censé défendre. Ils font un PSE très macronien. » C’est ce qui a poussé les salariés, qui se sont réunis en assemblée générale à 17h10 a envisagé une action forte : envahir le bureau national pour provoquer une réaction. Ce mercredi, à 14 heures, devant Solférino, les permanents tiendront une conférence. Pour essayer de mieux se faire entendre.

Paul Laubacher