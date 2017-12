Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, a reçu jeudi le consul général de Chine, Chen Dehai.

Le secrétaire du Comité du PCV pour Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân (droite), et le consul général de Chine dans la mégapole du Sud, Chen Dehai. Photo: VOH

Nguyên Thiên Nhân a appelé le Consulat général de Chine à travailler en étroite collaboration avec les organes compétents de Hô Chi Minh-Ville pour bien préparer un symposium sur la promotion des relations commerciales bilatérales prévu en mars 2018.

Cet événement entend attirer la participation de 72 bureaux de représentation de Chine dans la mégapole du Sud. Il a pour objectif de présenter les priorités, atouts et potentiels de développement économique de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam en général, ainsi que de chercher de nouvelles opportunités de coopération entre la mégapole du Sud et les localités chinoises. Il s’agira aussi d’une bonne occasion pour les autorités de la ville d’écouter les besoins des entreprises chinoises afin de régler à temps leurs difficultés.

« Hô Chi Minh-Ville doit bien jouer le rôle de passerelle pour le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Chine », a indiqué Nguyên Thiên Nhân.

Pour sa part, le consul général chinois, Chen Dehai, a promis de faire de son mieux pour encourager les entreprises chinoises à venir nombreuses investir à Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les domaines d’intérêt commun. Il a souhaité que les autorités locales créent les meilleures conditions possibles aux entreprises chinoises désireuses de s’installer à Hô Chi Minh-Ville.

Le même jour, le secrétaire du Comité du PCV pour Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, a reçu l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Vnukov Konstantin Vasilievich.

Le secrétaire du Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân (droite), et l’ambassadeur russe Vnukov Konstantin Vasilievich. Photo: VOH

Le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a souligné la signification importante de la Révolution d’Octobre russe pour la lutte pour l’indépendance nationale du peuple vietnamien. Selon lui, le Vietnam et la Russie devraient dynamiser leur coopération dans les hautes technologies et le traitement des déchets, secteurs qui sont des atouts de la Russie.

L’ambassadeur russe Vnukov Konstantin Vasilievich, de son côté, a apprécié le rôle important de Hô Chi Minh-Ville pour le développement du Vietnam.

Il a aussi plaidé pour une coopération fructueuse entre Hô Chi Minh-Ville et les localités russes dans l’avenir, avant de demander aux autorités municipales de favoriser les activités des entreprises russes dans cette ville vietnamienne. -NDEL/VNA