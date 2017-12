LE PARTI COMMUNISTE D’ESPAGNE (PCE) RENOUE AVEC LE MARXISME-LÉNINISME 

Tandis que Pierre Laurent ne se cache même plus dans sa volonté de recommencer l’opération du dernier congrès du parti communiste français, premièrement après avoir décidé de ce congrès pour novembre de l’année prochaine, à la veille des élections européennes, il va comme il l’a fait pour le dernier congrès où il a lancé l’idée des primaires et nous a enfermé dans un débat stérile avec l’aide de ses complices refondateurs pour nous conduire jusqu’au vote Mélenchon sous le prétexte que nous aurions fait un score déplorable alors même que tout avait été fait pour nous enfermer dans une alternative entre primaire et soutien à Mélenchon, voici qu’il recommence en jetant en même temps que la convocation du congrès, sur fond de leurre de l’eurocommunisme d’un pseudo hommage à Marchais y compris en piégeant son fils, une manœuvre indigne, il annonce qu’il veut construire une liste de gauche avec Hamon, Mélenchon, et le NPA qui est visiblement l’inspirateur trotskiste de l’affaire, tout en sachant le caractère illusoire d’une telle proposition. De surcroit après l’indigne émission piège de Léa Salomé il demande à être reçu à son tour pour y annoncer sa stratégie d’union illusoire et qui nous mènera à un congrès raté et à la fin de notre parti qui semble son but.

Pendant ce temps, les six partis communistes italiens nés de la stratégie eurocommuniste face à un parti démocratique qui est le prolongement de l’abandon du parti communiste italien, tentent de retrouver leur unité.

Pendant ce temps le parti communiste d’Espagne lui aussi tente de surmonter, comme on le voit ici la trahison eurocommuniste et renoue avec un parti communiste marxiste léniniste.

Voici donc repris dans le site de Nicolas maury la description de cet important événement. http://www.editoweb.eu/nicolas_maury/Le-Parti-Communiste-d-Espagne-PCE-renoue-avec-le-Marxisme-Leninisme_a12571.html

