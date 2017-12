Israël, l’Arabie Saoudite et l’Egypte ont tous voulu que les Etats-Unis bombardent l’Iran avant l’accord nucléaire – John Kerry

Les dirigeants d’Israël, de l’Arabie saoudite et de l’Egypte ont tous fait pression sur les Etats-Unis pour qu’il bombarde l’Iran avant les négociations sur l’accord nucléaire de 2015, a déclaré l’ancien secrétaire d’Etat américain John Kerry. Il a décrit leur proposition comme un «piège à bien des égards» pour Washington.

Kerry, qui a présidé le Comité des relations étrangères du Sénat américain avant de diriger le corps diplomatique américain en 2013, a rappelé comment il a rencontré le roi saoudien Abdullah, le président égyptien Hosni Moubarak et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en sa qualité de député. Les trois dirigeants ont fait pression sur lui pour qu’ait lieu une action militaire contre l’Iran. « Chacun d’entre eux m’a dit: Vous devez bombarder l’Iran, c’est la seule chose qu’ils vont comprendre », a-t- il dit.

« Je me souviens de cette conversation avec le président Moubarak. Je l’ai regardé et je lui’ai dit: C’est facile à dire. Nous allons les bombarder et je parie que vous serez le premier gars le lendemain à nous critiquer pour l’avoir fait. Et il a dit: « Bien sûr, ha-ha-ha-ha! » « Dit Kerry. « C’était un piège à bien des égards. Mais plus important encore, le Premier ministre Netanyahu intervenait véritablement pour que nous agissions. «

Il n’est pas clair de dire quand les réunions mentionnées par Kerry ont eu lieu. Il a présidé le comité à partir de 2009. Moubarak a été destitué en février 2011, tandis que le roi Abdullah est décédé en janvier 2015.

Kerry, qui faisait partie d’un groupe d’experts lors d’un forum sur la réduction des armes nucléaires à Washington mardi, a profité de l’occasion pour défendre l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, qu’il a aidé à négocier. L’accord, dans lequel la Russie était également un négociateur important, a imposé des restrictions à l’industrie nucléaire iranienne en échange de la levée des sanctions économiques de l’ONU, des États-Unis et de l’UE contre Téhéran. Kerry a déclaré que sans l’accord, l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Egypte développeraient probablement leurs propres armes nucléaires aujourd’hui et qu’alors un conflit militaire avec l’Iran serait une possibilité plus que probable.

L’ancien haut diplomate américain a critiqué le président Donald Trump pour avoir tenté de saper l’accord. Pendant la campagne électorale, le candidat républicain a qualifié à plusieurs reprises l’accord de «mauvaise affaire» et a menacé de le supprimer une fois élu. « C’était un appel politique flagrant et simpliste à la communauté juive américaine. C’est tout ce que c’était, parce que la plupart de ces gens n’avaient pas lu l’accord « , a déclaré M. Kerry, ajoutant que la rhétorique avait » pollué l’eau « pour la diplomatie américaine.

Trump a depuis refusé de ré-approuver l’accord, arguant que les Etats-Unis retiraient un bénéfice disproportionné de ce refus, et renvoyé le document aux législateurs américains. Cette décision a été critiquée par d’autres pays signataires, qui ont critiqué Washington pour avoir compromis l’accord historique, Kerry y ayant souscrit durant le panel. Kerry a dit qu’il n’était pas sûr du résultat positif que l’administration Trump pourrait attendre de « donner l’accord nucléaire au Congrès »,ajoutant que quelle que soit la « solution » proposée, elle serait perçue à Téhéran comme « un effort détourné ». pour tuer l’affaire. «

Kerry a suggéré que Washington ne fasse pas de l’accord nucléaire l’otage de tous les autres différences qu’il a avec Téhéran, qu’il s’agisse du développement des missiles iraniens, des liens avec le Hezbollah ou des rebelles houthis au Yémen. Il a ajouté que la seule raison pour laquelle les sanctions contre l’Iran n’avaient pas été levées était que l’envoyé américain à l’ONU, Samantha Powers, « les a glissés très intelligemment à la dernière minute … et personne ne l’a vraiment remarqué ».

Récemment, l’Arabie saoudite a fustigé Téhéran à de nombreuses reprises, comparant même le guide suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, à Hitler. Téhéran a riposté en disant que c’était Riyad qui causait des tensions et une «guerre des salaires» dans la région.