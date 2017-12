Le risque de conflit augmente dans  la péninsule coréenne selon les experts chinois

Les possibilités d’affrontements militaires sur la péninsule coréenne restent élevées alors que les Etats-Unis tentent de forger un front politique et militaire mondial unifié pour faire pression sur la Corée du Nord, notamment en envoyant ses avions les plus puissants mener des exercices militaires avec la Corée du Sud.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le président américain Donald Trump ont tenu leur deuxième entretien téléphonique en deux jours après le dernier test de missiles à longue portée de Pyongyang, en convenant de maintenir la pression et les sanctions dans l’espoir de ramener le régime à la table des négociations, a rapporté vendredi l’agence de presse Yonhap.

« Les deux dirigeants se sont mis d’accord sur la nécessité de maintenir des sanctions et des pressions fortes sur le Nord jusqu’à ce que la Corée du Nord renonce volontairement à développer des missiles nucléaires et des missiles », a déclaré le bureau présidentiel sud-coréen vendredi, a rapporté Yonhap.

Le président chinois Xi Jinping a parlé avec Trump au téléphone mercredi, affirmant que la dénucléarisation de la péninsule coréenne était un objectif indéfectible de la Chine, a rapporté mercredi l’agence de presse Xinhua.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré lors d’un point de presse vendredi que la position de la Chine sur le dossier nucléaire de la Corée du Nord est claire et que le contact est maintenu avec les Etats-Unis.

« La Chine et les Etats-Unis partagent une position commune sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la Chine espère que les Etats-Unis et la communauté internationale pourront conjuguer leurs efforts pour résoudre le problème par la négociation », a-t-il déclaré.

« Les Etats-Unis tentent de forger une ligne de front politique et militaire contre la Corée du Nord, y compris en multipliant des exercices militaires avec la Corée du Sud et appellent plus de pays à faire pression sur la Corée du Nord », a déclaré Song Zhongping vendredi.

Song a dit que les Etats-Unis pourraient considérer les affrontements militaires comme le seul moyen de forcer la Corée du Nord à abandonner les armes nucléaires en développement et que ce pays est en train de répéter des tactiques rapides avec ses alliés au cas où il y aurait une guerre dans la péninsule coréenne.

Les États-Unis et la Corée du Sud organiseront un exercice interarmées de l’armée de l’air, Vigilant Ace, du 4 au 8 décembre, impliquant environ 230 avions et 12 000 soldats américains. Les États-Unis prévoient d’envoyer six chasseurs furtifs F-22 Raptor pour participer à l’exercice. Les bombardiers stratégiques B-1B et trois ou quatre avions F-35A se joindront probablement à eux, a rapporté Yonhap.

« Les Etats-Unis ont une capacité de ciblage précise contre la Corée du Nord: les bombardiers stratégiques B1-B cibleront tout objet venant de l’extérieur de la zone de défense, un groupe de F-22 détruirait rapidement une cible principale, Song a dit.

Les Etats-Unis ont également demandé au Conseil de sécurité de l’ONU d’exhorter toutes les nations à rompre leurs liens avec la Corée du Nord, à rompre les relations diplomatiques, à imposer des sanctions et à limiter la coopération militaire, scientifique, technique ou commerciale, à réunion du Conseil de sécurité, a rapporté Euro News mercredi.

Lü Chao, chercheur à l’Académie des sciences sociales du Liaoning, a déclaré vendredi au Global Times que le cercle vicieux de la guerre de la péninsule coréenne s’est intensifié alors que les Etats-Unis et leurs alliés imposent une pression accrue sur la Corée du Nord, ce qui augmente la possibilité d’affrontements militaires.

« Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont établi une ligne limitée pour les essais de missiles nucléaires de la Corée du Nord – en estimant qu’elle n’offrait pas de capacité de combat pratique, mais selon la situation actuelle, la Corée du Nord a franchi cette ligne avec les tests en cours « , a déclaré Lü, en ajoutant que le Hwasong-15 a surpassé le Hwasong-14 dans certaines zones telles que la hauteur de lancement et la distance.

Lee Eugène, porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification, a déclaré lors d’un point de presse vendredi que « le gouvernement ne pense pas que le dernier test de la Corée du Nord démontre une capacité complète pour un ICBM (missile balistique intercontinental). Séoul ne considère pas le Nord comme traversant la ligne rouge. »

Avant que la Corée du Nord franchisse la ligne rouge, la communauté internationale « a encore le temps de résoudre la question par des moyens diplomatiques et pacifiques », a ajouté M. Lü, ajoutant que « les Etats-Unis et leurs alliés devraient sérieusement envisager une suspension réciproque.