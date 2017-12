Melenchon et celle qui est venue vendre les bijoux de famille à la télé…

je n’ai pas vu directement la scène, il y a bien longtemps que je ne suis plus ce genre d’émission, mais j’ai visionné ce moment où Laurence Debray était venue l’interpeller sur le Venezuela.

.

« La Terre entière se met contre le Venezuela, et différentes personnes bien attentionnées et bien payées vont d’un plateau à l’autre pour expliquer que le Venezuela c’est l’enfer », s’est emporté le leader de La France insoumise.

« Je viens dans une émission nationale, je vais avoir peu de temps ici, et ce sera pour répondre à vos sottises et à vos argumentaires préfabriqués », lui lance-t-il.

J’ai partagé la colère écœurée de Mélenchon face à la fille Debray venue vendre les bijoux de famille sur ce plateau de télévision, l’époque où son père et sa mère se sont pris pour des révolutionnaires. Il est bien loin ce temps, des fleuves de trahison et de bassesse, de corps torturés même, ont roulé sous les ponts de Paris et d’ailleurs, et ils n’ont toujours rien d’autre à monnayer que cette brève participation à l’épopée…

Regis Debray depuis ce temps-là a l’air usé et a au moins le mérite de se taire sur le sujet, ce qui n’est pas le cas de l’éternelle relaps Elizabeth Burgos. La furie a poursuivi Cuba et les révolutionnaires d’Amérique latine avec la hargne d’une appointée de la CIA en totale harmonie avec ce grand démocrate qu’est Robert Ménard. Ils se sont rangés dans le camp de ceux qui ont installé le plan Condor, ont torturé au Chili les enfants sous les yeux de leur mère, ceux qui ont jeté des révolutionnaires du haut des hélicoptères en Argentine, tandis que les grands-mères, le folles de mai réclamaient les enfants enlevés. Madame Burgos, avec Robert Ménard qui alors se revendiquait trotskiste, fit crier à l’intelligentsia parisienne « Cuba si Fidel no » avec la complicité de Fabius, et de tous les intellectuels déchus de la mitterrandie, triste époque. Ariane Ascaride m’insultait quand j’osais lui dire qui était Robert Ménard, Bernard Lavilliers, le jour où le cyclone mIchelle dévastait l’île soumise au carcan du blocus, se moquait dans l’Humanité de « l’automne du patriarche ». L’humanité qui parrainait un « dissident cubain » présenté par le dit Ménard et reprenait les arguments de la mère Burgos. Malgré tout cela, la mémoire des peuples est telle que Laurence Debray, la fille, n’a rien d’autre comme carte de visite que le bref temps où ses parents ont côtoyé le héros et l’île qui malgré tous ceux-là demeure celle de la Liberté.

Monnayer le nom éternellement attachée à l’épopée du Che, malgré le silence du père qui est une dernière dignité et les basses œuvres de la mère, il y eut un jour où ils furent différents et c’est la seule chose dont fifille peut encore se réclamer pour vendre ses « mémoires ». Malgré le pilonnage de la presse aux ordres, il ne reste que ça qui ait un peu de valeur y compris marchande…

Pendant ce temps, Melenchon a pris la peine de s’informer sur l’Amérique latine, comme sur d’autres situations dans le monde et il a eu le courage de refuser de hurler avec les loups. Je me souviendrai toujours de ce jour où les propos de Chavez avaient été déformés, tronçonnés pour que Libération et d’autres crient à l’antisémitisme, je lui ai fait passer le texte initial, impossible pour rectifier de compter sur le PCF de Marie georges Buffet ou l’Humanité, Mélenchon a fait face et démonté la minable opération.

Mais revenons à Laurence Debray sortie par l’émission d’une pochette surprise, qui tente de vendre un livre sur l’enfant de divorcés qui n’arrive pas à parler à papa et maman, la storystelling de celle qui a côtoyé un monde de lutteurs et comme sa mère n’en a retiré que l’art et la manière de se vendre et de faire carrière sur les os des combattants. Elle et les producteurs de l’émission on mis en place ce piège minable. On l’a installée sur ce plateau, pour mieux attaquer le Venezuela, pour faire perdre son temps à tout le monde en gâchant de manière vile une émission, une de plus dans le style « on n’est pas couché », qui a fini par écœurer les estomacs les mieux accrochés. Il s’agissait de piéger le caractériel Mélenchon, en faisant de lui l’ami des dictateurs, alors que la France, ses présidents se contentent des saoudiens qui sont en train de tuer massivement des enfants au Yémen, alors qu’à Cuba et au Venezuela on tente de les nourrir et de les sauver de la rue, de l’analphabétisme.

Que Mélenchon lui ai tourné le dos et crié son indignation est la raison pour laquelle quel que soit mon refus de sa politique insensée d’isolement, d’anti-PCF maladif, et de conseils stupides donnés aux syndicats, je ne rentrerai jamais dans les basses polémiques avec lui. Je condamne son positionnement en France qui ne mène nulle part, sinon à l’affaiblissement de ce qu’il estime son camp, je le regrette, mais je laisse l’homme en paix, au nom du courage dont il fait preuve en Amérique latine et qui ne caractérise aucun de ses lieutenants, de la très minable Clémentine Autain, au jeune poil de carotte dont je n’ai pas retenu le nom, aucun sur ce plan de connaissance du monde dans la grande lutte des pauvres contre les riches ne lui arrive à la cheville. Quel dommage ce rendez-vous raté et sa France insoumise à l’image de ce qui s’est passé sur ce plateau, ne perdons plus notre temps.

Quelle télévision, quelle déchéance du débat intellectuel dans ma pauvre France…

Danielle Bleitrach