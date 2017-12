Entre nous ce serait dommage de vous en priver…

Peut-être que la vie m’a rendue partiale tant j’ai eu la chance d’avoir deux compagnons successifs, des héros, des hommes intelligents, d’une grande bonté dont j’ai été la compagne de lutte et d’idéal, mais je trouve regrettable que la relation potentielle entre les hommes et les femmes prenne une telle allure caricaturale. ce qui d’ailleurs tend à tronquer toute relation amoureuse y compris homosexuelle, puisque devenue caricature de cette possession du fort sur le faible.

Ce dévoiement risque d’intervenir à partir d’un combat indispensable contre tous ceux qui abusent d’une position d’autorité pour humilier, exploiter. Ils ne doivent d’ailleurs pas s’arrêter aux femmes et c’est tout subordonné qui doit être l’objet de leur volonté de puissance. les combattre fait partie de la dignité humaine, de la réalisation de l’être et d’une vie… Oui mais il ne faudrait pas croire que…

Franchement la relation amoureuse, quel qu’en soit l’objet ou le sujet est vraiment une des meilleures choses qui puisse nous arriver et au moment où commencent à se lever les barrières de l’hypocrisie puritaine, il faut là aussi avoir le courage de ses désirs, il y a la passion mais il y a aussi ce compagnon et cette compagne en qui l’on a confiance et avec lequel on peut traverser tous les déserts de la planète…