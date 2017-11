Un cadeau: toutes les vidéos de la rencontre de Vénissieux

Voilà 21 vidéos qui résument cette extraordinaire et magnifique rencontre de Vénissieux, nous allons tous nous mettre à la transcription des textes. C’est vraiment extraordinaire cette rencontre dans une section d’une ville ouvrière française avec des délégations révolutionnaires venues de Russie, de Chine avec un message de nos camarades cubains… Prenez-en connaissance et voyez quelle force, quels espoirs sont les nôtres et tous ceux qui ont assisté à cet échange en attendent les textes. Je laisserai ces vidéos, vous remarquerez qu’il n’y a pas eu la moindre allusion ni à nos problèmes de parti, ni à Mélenchon, nous avons été pris dans le souffle révolutionnaire de notre temps (note de Danielle Bleitrach)

