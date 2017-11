Un officiel de l’Eglise orthodoxe russe déclare a dit n’avoir aucun doute que le meurtre de Nicolas II en 1917 était un « meurtre rituel ». Nous sommes proches de Soljenitsyne, celui qui selon l’éternelle reconnaissance occidentale capitaliste fit reconnaître l’atrocité du communisme. Oui mais ceux qui admirent le barde du goulag semblent ignorer ce qu’est son idéologie, son antisémitisme foncier et en quoi la contrerévolution qui sévit dans l’ex-URSS face au mécontentement populaire a besoin du retour à cette idéologie. Il suffit de lire Ensemble, le livre en deux volumes qu’il a consacré aux juifs, pour mesurer que cet officiel de l’église orthodoxe n’est pas dans un simple délire mais qu’il porte cette nécessité de retrouver le bouc émissaire juif pour maintenir un pouvoir de plus en plus réactionnaire, de plus en plus autoritaire et n’avoir face à lui qu’une adhésion aux valeurs occidentales capitalistes comme symbole de démocratie. En effet Soljenitsyne décrit les juifs sous un seul trait, ils sont étrangers, ils sont tels, ils se sentent tels, ils se comportent comme tels. Ils ont résisté par tous les moyens à la politique d’assimilation dont Nicolas premier a été l’artisan et quand Alexandre III leur a ouvert l’enseignement supérieur, ils en ont profité pour retrouver les rangs de la subversion dont le point d’aboutissement est un terrorisme sanglant, dont Trotsky est l’illustration. Si le pouvoir en la personne de Poutine cultive une certaine ambiguité par rapport à l’Union soviétique et son rôle patriotique, avec la volonté de ce même pouvoir de conforter une oligarchie impopulaire face à un peuple mécontent, on assiste de plus en plus à la montée en force de cette idéologie monarchiste qui prétend que les bolcheviques guidés par des juifs ont détruit l’empire russe et ont multiplié les assassinats. Un des enjeux du débat sur la Révolution d’octobre de la part des communistes est non seulement de montrer le rôle de Staline que personne ne nie, mais de dire que Lénine et les bolcheviques ont au contraire sauvé la Russie que le tsarisme vouait au désastre et au dépeçage par les puissances occidentales. Nous assistons dans cet affrontement à l’éternel retour de la part de l’église et des forces réactionnaires à l’antisémitisme, comme à la fin de la Pologne populaire (note de Danielle Bleitrach)