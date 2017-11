Macron et l’identité négative

Nous sommes décidément dans une période où les identités ne peuvent se définir semble-t-il que d’une manière négative et c’est cela une contre-révolution. Parce que dans le fond pour nous comme pour le continent européen, la chute de l’Union soviétique a été le signal d’une formidable régression sociale, d’une remise en cause des conquêtes sociales et d’une vision régressive de l’avenir. Si une révolution représente la possibilité pour des millions d’intelligences et de capacités artistiques, scientifiques, politiques, jusqu’ici étouffées par des rapports sociaux qui les briment, une contre-révolution c’est l’avenir qui peu à peu se bouche pour leurs enfants, une mobilité descendante pour une part importante de la jeunesse, pour les femmes, pour les enfants d’immigrés, pour tous ceux qui dans la période antérieure révolutionnaire ont accédé à d’autres possibilités, ont accompagné l’essor de la société.

L’identité négative va avec cet étouffement des possibilités, elle n’est plus qu’opposition, haine, conflit, le Français cherche à se définir par rapport à l’enfant issu de l’immigration qu’il vit comme une menace. Si la santé n’est plus un droit, si l’éducation baisse de niveau ce ne sera pas de la faute de ceux qui en étant au pouvoir, en privatisant, les sacrifient mais de la faute de l’éternel étranger qui par sa seule présence est plus ou moins sensé la détruire. Quelles que soient ses capacités cet enfant-là n’aura pas le droit de les exercer, il sera dirigé vers un enseignement court. C’est Mozart que l’on assassine et combien de Mozart assassinés chez les pauvres, les femmes depuis l’aube des siècles.

L’identité négative c’est cette illusoire recherche du même sur le plan politique, les particularismes régionaux, les langues, les origines, le sexe féminin opposé au sexe masculin envisagé essentiellement comme violeur et assassin, tout cela culmine dans « le terroriste » qui pousse cette fusion illusoire jusqu’au suicide meurtrier de tous les autres. L’identité négative c’est celle qui a besoin de la répulsion de l’immigré, de l’arabe, du noir, avec en prime l’éternel retour à l’antisémitisme sous couvert d’anti-impérialisme, un exutoire offert non seulement au chauvinisme réactionnaire franchouillard mais aussi aux populations stigmatisées.

En écoutant Macron s’adresser à la jeunesse africaine, j’ai mieux compris le « travail » qu’il opérait chez nous d’accompagnement de cette contre-révolution. Il n’avait rien à offrir à cette jeunesse africaine si ce n’est la haine et le mépris de leurs aînés, depuis « les trafiquants » africains, jusqu’à leur chef d’Etat tout juste bon à aller réparer la climatisation. Ce mépris caricatural de l’éternel colonialiste n’était pas si éloigné de la manière dont le même Macron s’adressait aux jeunes de chez nous, leur proposant l’enrichissement comme valeur cardinale, leur inculquant le mépris des faibles et des « vieux ». Il est incapable d’offrir à notre jeunesse autre chose qu’une mise en concurrence sans perspective réelle alors il lui faut faire détester cette part d’eux-mêmes à laquelle il sont pourtant voués, la pauvreté, l’échec et la vieillesse.

Danielle Bleitrach

Publicités