Le fonds d’assurance sociale de Chine affiche un excédent en 2016

Le fonds d’assurance sociale de Chine a affiché un excédent de 650,8 milliards de yuans (environ 99 milliards de dollars) en 2016, a annoncé mardi le ministère des Finances dans un rapport comptable de clôture.

L’excédent a porté le solde total du fonds à 6.540 milliards de yuans fin l’année dernière.

Le total des revenus du fonds a augmenté de 8,1% en glissement annuel pour atteindre 5.010 milliards de yuans, tandis que les dépenses ont augmenté de 11,5% pour s’établir à 4.360 milliards de yuans.

Environ 73% des revenus proviennent des primes d’assurance et 22% des subventions gouvernementales. Le reste est constitué des versements d’intérêts, des rendements des placements et ou des dons.

Le fait que la croissance des dépenses soit plus rapide que celle des revenus reflète la pression qu’exerce une population vieillissante. La part des personnes âgées de 60 ans et plus dans la population totale a augmenté rapidement depuis des années et s’est établie à 16,7% fin 2016.

Le fonds chinois d’assurance sociale couvre l’assurance retraite de base, l’assurance maladie de base, les accidents du travail, le chômage et la maternité.