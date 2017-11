Paul est parti au paradis y défendre de nouveaux critères de gestion…

Aujourd’hui ce sont les obsèques de Paul Boccara. Je veux retenir de lui ces séances du comité central où il intervenait avec la passion qu’on lui connait mais aussi le courage dont il savait faire preuve. Rien ne l’arrêtait. Il était un des rares à oser affronter Georges Marchais , en dehors de lui, d’Henri Martin et de moi nous n’étions pas nombreux à intervenir non pas pour contredire le secrétaire force de la nature, ça aurait été absurde, mais pour défendre notre point de vue. L’histoire a prouvé que dire à Georges ce que nous pensions s’est avéré une marque de respect et d’affection, parce que celui-ci savait entendre et ne gardait pas rancune quand le débat était réellement franc et politique, que comme il le disait « il ne restait rien derrière la tête! ». Combien de ceux qui l’ont flatté ne cherchaient qu’à le trahir hier comme aujourd’hui. Georges écoutait avec une grande attention. Je me souviens encore d’une des rares séances où j’ai présidé tandis que Paul s’obstinait et Georges lui demandait d’arrêter. Rien n’y faisait…J’ai toujours été une présidente de séance abominable, mais là j’ai été pire que jamais parce que je riais sous cape et je me sentais solidaire… Fréquemment j’étais à sa table au repas pour y poursuivre le débat en cours, il ne s’arrêtait jamais, il m’a fait relire le politique d’Aristote, sa curiosité était féconde pour lui et pour les autres.. Il était d’origine séfarade, mais nous partagions une sorte de pilpoul passionné parce que,communistes, l’urgence était là et jamais il n’a failli quand tant désertaient… Il est mort comme il a vécu dans l’honneur d’être communiste.

Cette scène d’interpellation, je l’ai vu se renouveler à Cuba où j’avais emmené Paul, Remy Herrera pour les rencontres économiques présidées par Fidel. A la stupéfaction générale, il s’est dressé sans demander la parole et l’a prise en disant à la salle « vous l’Amérique du sud je vous ai appris l’économie! » et il a commencé une démonstration.

Fidel qui était un Hidalgo courtois, lui a dit « Cordoba, si tu as quelque chose à nous dire, nous t’écoutons! » Et effectivement il l’a écouté avec intérêt, lui a posé des questions.

Sur le côté il y avait une tribune dans laquelle se trouvait Raoul Castro et mon ami très cher Jorge Risquet. A la troisième intervention de Paul, toujours aussi incontrôlable, et dans son dialogue singulier avec Fidel. Risquet m’a crié: « fais le taire! » j’ai écarté les paumes en déclarant « que puis-je ? » et L’atmosphère était si surchauffée que Risquet m’a crié « une femme peut tout si elle le désire »… Il y avait dans cette intelligence toujours aux aguets, une enfance jamais achevée… rien n’aurait pu endiguer cette vitalité…

Dans la logique de cette séance, nous avons terminé la journée dans un lieu pittoresque de la Havane, une ruelle entièrement peinte avec des thèmes de la Santeria, le vaudou cubain et dans laquelle des groupes de musiciens jouaient, Paul s’est mis à danser et il n’y avait pas moyen de l’arracher à la musique, à la havane, il était chez lui… Il interpellait Fidel et toute l’Amérique latine, il était en proie aux rythmes de la Santeria, et aux percussions, il était la passion de penser, de danser, de vivre incarnée… Je l’ai regardé en disant à Rémy: c’est un fleuve tropical qui charrie une masse d’alluvions incontrôlés… C’est pour cela qu’en apprenant son décès, j’ai été incapable de l’imaginer sans vie et j’ai tout de suite pensé: il est au paradis pour y défendre de nouveaux critères de gestion. Mon camarade, n’oublie pas de demander la fin de l’enfer et de la damnation, mais je suis sûre Que Fidel et Georges ont déjà œuvré en ce sens….

Je ne veux pas penser à ses théories, ses analyses que j’ai beaucoup travaillées et qui m’ont apporté, mais aussi à nos désaccords, enfin je préfère dire tout ce qui me restait de questions… Je veux seulement me souvenir de la vie qui l’animait et qui débordait de lui… Au comité central comme à la Havane…

Danielle Bleitrach

