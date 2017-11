L’Humanité : En s’érigeant en tribunal de la Révolution d’Octobre, le Parlement européen sombre dans le révisionnisme

Quand il écrivait en 1847, dans une phrase devenue culte, qu’« un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme », Marx pouvait-il deviner que deux siècles plus tard, son constat n’aurait pas pris une ride ? La seule chose qui a changé, c’est la liste de « toutes les puissances de la vieille Europe » qui, selon Marx, s’étaient « unies en une Sainte Alliance pour traquer ce spectre. » A celle énumérée dans le Manifeste (« le pape, le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne »), on peut aujourd’hui en substituer une autre: la Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen dans son immense majorité, et le Conseil de l’Europe (1).

« Le legs de la révolution totalitaire bolchévique. » C’est sous ce titre qui avait au moins le mérite d’annoncer clairement la couleur, que le Parlement européen était appelé à débattre mercredi 15 novembre lors de la dernière session parlementaire. Débattre est en l’occurrence un bien grand mot. Ce fut surtout l’occasion pour l’extrême-droite de prendre la tête d’une anachronique croisade antibolchévique, épaulée par la droite (PPE) et pratiquement tous les libéraux (ALDE), profitant de l’occasion pour vanter les mérites de l’ordre néolibéral et des principes censés le soutenir (démocratie parlementaire, droits de l’homme et état de droit), au point de faire douter de leur universalité (2).

L’entassement de ces invectives antibolcheviques 100 fois rabâchées (la fameuse caricature du bolchevique au couteau entre les dents) serait sans importance si elles n’étaient proférées comme des évidences dans l’une des plus grandes instances internationales, qui prétend ainsi – et c’est le plus grave – remplacer les centaines d’études produites par les historiens depuis un siècle, toutes ayant en commun d’analyser la révolution d’Octobre dans le cadre général des grandes révolutions qui, depuis 1789, ont rythmé l’Histoire universelle et ouvert le monde à la modernité.

Mais ce qui est encore plus grave, c’est que loin de se résumer à quelques propos de députés d’extrême-droite surchauffés par le thème, ce qu’on a entendu au Parlement européen constitue bien la base de l’analyse de l’histoire de l’Europe, partagée, comme on va le voir, par toutes les institutions européennes.

Feu sur Octobre 17 !

A commencer par la Commission européenne. Pour son vice-président, Frans Timmermans, « la révolution de 1917 en Russie a été le début d’une vague de régimes totalitaires, » qui a ouvert la voie au « nazisme et au fascisme. » Pour lui d’ailleurs révolution bolchévique, nazisme et fascisme doivent être mis dans le même sac. Le commissaire européen conteste le fait que la Révolution d’Octobre ait pu résulter d’une immense colère populaire face à la misère, la guerre et la faim, et n’hésite pas – on jugera du niveau pitoyable de la métaphore – à comparer le communisme à l’alcoolisme qui est « bon à court terme et mauvais à long terme. » Outre qu’il est toujours amusant d’entendre un commissaire européen qui n’a été élu par personne, vanter les mérites de la démocratie (3), on fera remarquer que 1/ aucun historien sérieux ne considère que le stalinisme n’est la même chose que la Révolution d’Octobre, et que 2/ l’URSS n’a jamais rien eu à voir, ni idéologiquement, ni politiquement, avec l’Allemagne nazie, qui avait engagé contre elle « une guerre d’annihilation » (selon les propos d’Hitler), dont l’URSS est sortie victorieuse, au prix de 26 millions de morts. C’est l’URSS, qui a payé le plus lourd tribut pour libérer l’Europe du nazisme, il faut le rappeler, puisque la forme la plus courante du révisionnisme consiste à oublier certains faits historiques, et à fonder son analyse de l’Histoire sur ces oublis.

Pour le Conseil européen, c’est l’Estonien Maati Maasikas qui a sonné la charge contre la Révolution d’Octobre, celle-ci n’ayant entraîné, selon lui, que « destruction, famine, guerre et massacres. » Encore une fois, il s’agit là d’une contrevérité flagrante puisque c’est bien au contraire le régime tsariste qui est responsable de la guerre qu’il a déclarée, entrainant destruction, famine et massacres.

La Russie est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de victimes au cours de la Première guerre mondiale, qu’elles soient militaires ( 1 700 000 morts sur les champs de bataille ), ou civiles (1 500 000 morts ), alors que l’engagement de la Russie n’a duré « que » 3 ans, un an de moins que pour les autres belligérants. Ces 3 200 000 morts (un peu plus selon d’autres estimations) sont à inscrire exclusivement au palmarès du pouvoir tsariste. Rappelons également, que ce sont bien les bolcheviques, comme ils l’avaient annoncé dans leur programme avant la Révolution, qui ont arrêté la guerre. Ils seront d’ailleurs le seul groupe politique en Europe, spécialement parmi les groupes d’obédience socialiste, non seulement à faire de la paix leur objectif central, mais aussi à réaliser leur promesse.

Rappelons aussi que l’immense majorité des pays qui ont plongé l’Europe dans une guerre qui fera 20 millions de morts et 21 millions de blessés, était composée de régimes parlementaires (à l’exception de la Russie et de l’Empire ottoman) – c’est le cas particulièrement pour deux des principaux belligérants, le Royaume-Uni et la France. Ce sont donc des démocraties comparables à celles d’aujourd’hui qui ont été responsables de l’extermination d’une partie de la jeunesse européenne. On sait maintenant que l’enjeu de la boucherie de 14-18 était le partage du monde et des empires coloniaux entre puissances capitalistes, comme l’avaient d’ailleurs analysé les bolchéviques ainsi que Jean Jaurès, avant qu’un fanatique d’extrême-droite ne l’assassine.

Non seulement, contrairement aux contrevérités distillées par les représentants de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe, le libéralisme économique et la démocratie parlementaire n’ont pas permis d’éviter les massacres de 14-18, mais ce sont eux qui les provoqués, et non pas les bolchéviques qui les ont stoppés.

Droite et extrême-droite, main dans la main

On passera sur les inepties de la droite (PPE) mettant sur le même plan les bolcheviques, le nazisme, le stalinisme, mais aussi le « djihadisme » ( ? ), la Corée du Nord (dont la constitution ne fait plus référence au communisme), la Russie de Poutine (qui n’a pas fêté la Révolution d’Octobre) – opinion soutenue par la députée de lettonne Sandra Kalniete. Ou bien celle de Laszio Tokes (PPE, Hongrie) regrettant « cette Europe jadis chrétienne menacée dans son identité par le bolchevisme et l’athéisme, » et qui doit « se débarrasser de cet héritage destructeur qu’est le communisme », tandis que d’autres (Asim Ademov, PPE, Bulgarie) n’hésitent pas à voir dans la Révolution d’Octobre « la catastrophe morale la plus grande de toute l’histoire de l’humanité. »

On ne s’attardera pas non plus sur les propos d’une extrême-droite hallucinée voyant « l’U-E entre les griffes des néo-marxistes », et « le bolchevisme, vivant dans l’Union européenne (Marcel de Graaf) – « 95% des gens ici présents sont des communistes ou d’autres types de rouges », a scandé à l’adresse de ses collègues un député d’extrême-droite polonais (Janusz Korwin-Mikke), obligeant le président de séance à lui demander de ne pas insulter ses collègues (!) Tandis que le député britannique Nathan Gill, de l’UKIP (très en verve l’UKIP dans ce débat) voit des « similitudes entre le régime instauré par les bolchéviques et l’U-E », et dans la Commission européenne, « une résurgence du Politburo » (!)

Au milieu de ce déchaînement de propos révisionnistes – un véritable festival – les députés de la Gauche unitaire européenne, très isolés, ont eu bien du mal à remonter le courant, en proposant un bilan plus respectueux des faits et plus équilibré. Le député tchèque Jiri Mastalka a ainsi fait remarquer que même si la Révolution d’Octobre 1917 pouvait donner lieu à un débat controversé, elle n’en restait pas moins un des jalons historique du XXème siècle et que c’était, de toutes façons, non pas au parlement européen mais aux historiens d’en juger. Pour la députée socialiste française Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy (S et D), il ne faut pas oublier non plus que « derrière 1917, il y avait des femmes et des hommes exploités et en colère, qui vivaient dans la servitude et la misère, une population qui s’est soulevée contre l’autocratie, contre un empire féodal injuste et chantre des inégalités. »

(1) Au motif de dénoncer les « populistes » sans jamais désigner à quels groupes particuliers il fait allusion, le Conseil de l’Europe rejette comme contraire à la démocratie, ceux qui « entendent porter la voix de celles et de ceux qui se considèrent comme exclus du « système », et déclarent vouloir mettre en place des politiques plus justes, plus équitables et plus durables », « s’attaquant aux valeurs libérales qui fondent nos sociétés (sic.) » Tous les progressistes et les défenseurs de l’environnement se reconnaîtront dans cette description. (Propos liminaire du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjorn Jagland, au Forum mondial de la démocratie, du 8 au 10 novembre 2017 à Strasbourg.)

(2) Emmanuel Macron, que cette question de l’universel occidental semble tarauder (il l’a également évoquée dans son discours à la Cour européenne des droits de l’homme le 31 octobre , a dit lors de la COP23: « les pays riches ont imposé au monde leur universel. Il leur est interdit désormais d’imposer leurs tragédies. » Le problème, c’est qu’il y a déjà longtemps que les pays riches ont imposé les deux. Cette manière faussement naïve de poser, en le biaisant, un problème réel, est l’une des constantes de la sophistique macronienne.

(3) « Le fait que la démocratie soit érigée au rang de valeur suprême pour l’adhésion (à l’Union européenne, ndlr) n’épuise en rien la question de la démocratie au sein du système politique européen » remarque Nicolas Levrat, dans un ouvrage de « La Documentation française » paru en 2012 , intitulé « La construction européenne est-elle démocratique ? » A cette question, Nicolas Levrat répond que « de l’avis d’une majorité de citoyens, la réponse semble clairement négative », et ajoute : « en dépit d’une floraison d’institutions et de procédures, le sentiment de déficit démocratique persiste. »