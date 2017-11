Le Vietnam fait don de mille tonnes de riz à Cuba

Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamien ont aujourd’hui fait don de mille tonnes de riz à Cuba pour aider à réparer les dégâts causés par l’ouragan Irma et comme un nouveau geste de solidarité entre ces deux nations.

La ville portuaire de Haiphong (nord) a été le théâtre d’une reddition symbolique. C’est dans ce lieu, lors de la guerre de libération, que le Vietnam a reçu de l’île de Cuba du sucre et d’autres intrants dans un geste de solidarité qui n’attendait rien en retour.

Mais c’est une ville dont la mémoire est emplie de reconnaissance et maintenant que Cuba a subi les ravages d’un terrible cyclone, elle a de nouveau tendu la main.

La donation a le mérite supplémentaire d’être réalisée lorsque la nation indochinoise se remettra des attaques récentes et successives de typhons et d’inondations qui ont causé de grandes pertes humaines et matérielles.

L’événement a eu lieu en présence du premier vice-ministre du commerce extérieur et des investissements étrangers de Cuba, Antonio Carricarte; l’ambassadeur de l’île, Lianys Torres; Vice-directeur général de la réserve d’État du Vietnam, Le Van Thoi; et les autorités du Comité populaire de Haiphong.

(Avec des informations de Prensa Latina)