la découverte du jour qui n’en est pas une selon mes observations personnelles

Selon le journal mexicain, La Jornada du Mardi 28 novembre 2017, p. 2

Le cerveau des hommes s’atrophie plus vite que celui des femmes

L’investigation, la plus exhaustive réalisée sur le sujet, permet d’obtenir les valeurs de normalité de chaque structure de cet organe pour un âge et un sexe déterminés

Ils ont analysé 2 mille 944 résonances magnétiques de sujets sains entre neuf mois et 95 ans

Europa Press

La vitesse à laquelle le cerveau s’atrophie est plus grande chez les hommes que chez les femmes et cela empire avec l’âge , surtout après 80 ans.

Ceci est l’ une des conclusions de l’étude de l’Université Polytechnique de Valence (UPV), l’Université de Valence (UV) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS, pour son sigle en français), et publié dans le Le magazine Human Brain Mapping.

Il est également découvert que le cerveau féminin est mature avant celui des hommes, mais là je ne suis pas sûre que ce soit réellement un avantage.

Publicités