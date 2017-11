Burkina Faso : la rue débaptisée du nom du colon à celui du libérateur: Thomas Sankara…

Une initiative sous le soleil de Ouagadougou du cadre panafricain Deux Heures Pour Kamita qui a sonné la mobilisation des étudiants. Les héritiers de Sankara ont debaptisée l’avenue portant le nom du colon pour lui donner le nom du libérateur du Burkina Faso.

Acte symbolique qui traduit le sentiment de nous rapprocher de nous mêmes et écrire les pages de notre histoire selon nous. Un message fort d’une jeunesse qui tire dans son passé les éléments de son emancipation. Celle qui passera par la reecriture de l’histoire glorieuse d’un continent sans ceux qui ont été son tombeau et qui bénéficie encore de beaucoup de sacralités de la part d’une classe dirigeante en panne de rupture.

Nos repères dans notre quotidien ne seront nullement ceux qui nous ont pillé, insulté et esclavagiser.

La patrie ou la mort nous vaincrons »