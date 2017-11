La Chine et Cuba se rapprochent

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré samedi à La Havane le président cubain Raul Castro au premier jour d’une visite officielle de 48 heures. M. Li a été reçu au Palais de la Révolution par Raul Castro avec lequel il a présidé à la signature « d’environ une trentaine » d’accords de coopération entre Pékin et un des derniers régimes communistes de la planète à la suite du dégel intervenu entre La Havane et Washington, selon la télévision cubaine.

Les accords conclus portent sur des domaines aussi variés que les tarifs douaniers, la coopération dans les domaines scientifico-technique, de l’environnement, de l’informatique, de l’industrie, de l’énergie, de l’agriculture et de la santé.

Nouvelle dynamique

L’objectif de ce déplacement est d‘ »approfondir davantage encore la coopération sino-cubaine dans les divers domaines et (d’) injecter une nouvelle dynamique dans les relations »bilatérales, a déclaré M. Li dans un article paru dans le quotidien officiel Granma.

Après s’est félicité de la contribution de Cuba à « la stabilité régionale » et au « dialogue », le Premier ministre a souligné que la Chine était « disposée à développer activement (…) la coopération dans les domaines de la biotechnologíe, des énergies renouvelables, de l’informatique et des communications, de l’électro-ménager, des machines agricoles et des infrastructures ». Même chose, a-t-il poursuivi, dans la culture, l’éducation et le tourisme.

La Chine, deuxième partenaire commercial de Cuba

Le président chinois Xi Jinping avait déjà visité Cuba en 2014, mais aucun Premier ministre de la République populaire de Chine n’était allé dans cette île caribéenne depuis l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays il y a 56 ans.

La Chine est le principal fournisseur de crédits à Cuba et son deuxième partenaire commercial, derrière le Venezuela, selon des sources chinoises.

La visite de Li Keqiang intervient juste après celle de Shinzo Abe, premier chef d’un gouvernement japonais à s’être rendu sur cette île.

Cuba et les Etats-Unis ont annoncé leur rapprochement en décembre 2014, avant de rétablir leurs relations diplomatiques en juillet 2015.

(Avec AFP)