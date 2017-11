SOUTIEN AUX COMMUNISTES POLONAIS QUI PASSENT EN PROCES, PETITION

notre amie Monika nous envoie cette information importante concernant des camarades polonais que nous avons rencontrés Marianne et moi l’an dernier en Pologne et qui nous avait avisé de la menace qui pesait sur eux. Celle-ci se concrétise comme nous le précise Monika qui dans le texte suivant se désespère d’être prise de court et qui en appelle à la direction du PCF, parti auquel elle appartient mais dont elle découvre le peu de solidarité avec les communistes des anciens pays socialistes. Le parti c’est certes sa direction et celle-ci serait bienvenue de se manifester au nom de tous les communistes, mais c’est nous aussi. Nous devons chacun faire signer largement la pétition ci-dessous que nous envoient les « amis de Gieerk » du nord et Pas de calais. Et l’envoyer à l’ambassade de Pologne.

Donc voici la lettre de Monika

Chers Amis,

Je vous envoie l’information que j’ai reçu très récemment de la part de Beata Karon du Parti Communiste Polonais qu sujet de l’audience qui aura lieu lundi 27 prochain au tribunal de Dabrowa Gornicza dans le cadre de la procédure pour « propagation d’idéologie communiste » dans le journal « Brzask » et le site internet du Parti.

La reprise des poursuites fait partie d’une campagne du gouvernement visant à terme à délégaliser le KPP et interdire toute liberté d’expression au sujet de la Pologne Populaire, du communisme et socialisme.

Beata ainsi que 2 autres camarades sont menacés de 9 mois de prison pour délit l’opinion.

Hélas, malgré ce danger, les amis ne nous ont envoyé cette information que maintenant. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire, il est impossible d’organiser un rassemblement en 2 jours.

Ce que nous pouvons faire, c’est traduire et diffuser cet appel à manifester et protester signé par les partis communistes invités à la commémoration de la Révolution d’Octobre le 4-7 novembre dernier et à laquelle Beata Karon a participé.

Si jamais le PCF aurait aimé signer l’appel cela serait certainement vu comme un grand signe de solidarité en Pologne… Hélas, nous ne sommes plus en 1930… quand le PCF avait donné asile au militants du KPP persécutés par les colonels… Mais on ne sait jamais, si quelqu »un envoie cet appel à la direction peut etre qu’elle prendra position?

Amicalement

Monika Karbowska

Et voici la pétition que vous devriez pouvoir faire signer largement et envoyer à l’ambassadeur de Pologne en france.

PETITION

Non à la délégalisation du Parti communiste polonais (KPP)

Oui à la liberté d’expression en Pologne

Monsieur Tomas Młynarski

Ambassadeur de Pologne à Paris

Monsieur Henri Dudzinski

Consul honoraire de Pologne à Lille

Ce lundi 27 novembre 2017, s’ouvrira à Dabrowa Gornicza (Silésie) un nouveau procès

à l’encontre de dirigeants et militants du Parti communiste polonais (Komunistyczna Partia

polski / KPP) accusés de « propager l’idéologie communiste » dans le magazine Brzask et sur

le site web du KPP.

Ces militants risquent deux ans de prison pour avoir exprimé une opinion !

Cette nouvelle attaque s’inscrit dans le cadre d’une violente campagne antiprogressiste

à caractère révisionniste. Elle vise à vider l’espace public de toutes références non seulement à

la Pologne populaire (débaptisations de rues, places, etc.), mais aussi au sacrifice des 600 000

soldats de l’Armée rouge qui ont libéré le pays du joug nazi (démolition de monuments érigés

en leur honneur).

Une campagne qui pourrait avoir pour point d’orgue l’interdiction du KPP sous le

prétexte que son programme ne serait pas conforme à la Constitution.

Nous, signataires de la pétition, demandons la fin des poursuites contre les militants du

KPP et le respect de la liberté d’expression en Pologne

